Ngày 14/11, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, đơn vị thành viên PETROVIETNAM) cùng các đơn vị tổ chức Lễ trồng cây và gắn biển công trình thanh niên, tiếp tục triển khai dự án trồng 30 ha rừng tràm với khoảng 600.000 cây xanh.

Từ công trình thanh niên đến những cánh rừng xanh

Được triển khai trong khuôn khổ chương trình “PV GAS vì một Việt Nam xanh”, dự án trồng rừng tại U Minh Hạ có quy mô 30 ha, với khoảng 600.000 cây tràm. Trong đó, giai đoạn đầu đã hoàn thành 10 ha; 20 ha còn lại tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Công trình thể hiện tinh thần chủ động, xung kích của Tuổi trẻ PETROVIETNAM, Đoàn Thanh niên PV GAS và Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ trong việc cụ thể hóa các mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững bằng những hành động thiết thực.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển công trình thanh niên và tham gia trồng cây, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái và trách nhiệm đối với môi trường.

Không chỉ hướng tới mở rộng diện tích cây xanh, dự án còn đặt ra yêu cầu về chất lượng trồng rừng, công tác chăm sóc, bảo vệ và duy trì khả năng sinh trưởng của cây trồng. Đây là yếu tố quan trọng để những diện tích rừng được phục hồi thực sự phát huy giá trị lâu dài.

Phát triển năng lượng gắn với trách nhiệm môi trường

Trong hành trình 65 năm truyền thống ngành và hơn nửa thế kỷ hình thành, phát triển, PETROVIETNAM không ngừng khẳng định vai trò của một Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song hành với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn xác định bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là những trách nhiệm xuyên suốt.

Theo số liệu tổng hợp đến năm 2025, PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động trồng cây, trồng rừng tại các địa phương, với tổng diện tích khoảng 322,75 ha.

Riêng tại Cà Mau, tháng 6/2026, PETROVIETNAM cùng các đơn vị đã tổ chức trồng hơn 3.700 cây đước đôi trên diện tích 1,5 ha rừng ngập mặn tại xã Phan Ngọc Hiển.

Tiếp nối những hoạt động đó, công trình trồng rừng U Minh Hạ do PV GAS triển khai tiếp tục thể hiện quyết tâm đưa các mục tiêu phát triển xanh thành những hành động cụ thể, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ mai sau.