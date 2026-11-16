Agribank nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, cùng nền kinh tế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, bài toán khơi thông và phân bổ nguồn lực tài chính đòi hỏi sự sắc bén, linh hoạt trong điều hành lãi suất của ngành ngân hàng và giải pháp tối ưu hóa dòng vốn vào các trụ cột tăng trưởng chiến lược.

Là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, với dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng cùng quyết sách chấp nhận cắt giảm hàng nghìn tỷ đồng thu nhập để hạ lãi suất, Agribank đang khẳng định bản lĩnh của một định chế tài chính chủ lực: lấy hiệu quả kinh doanh làm bệ phóng để chia sẻ thực chất với doanh nghiệp và người dân.

Kiến tạo dư địa giảm lãi suất từ kỷ luật “tiết giảm chi phí”

Việc hạ mặt bằng lãi suất cho vay khi chi phí huy động vẫn chịu áp lực từ các biến số thị trường luôn là một bài toán đánh đổi biên lãi ròng (NIM). Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới, Agribank đã kiên định lựa chọn hướng đi quyết liệt: nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm lãi suất thực chất.

Agribank triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả và tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm lãi suất thực chất

Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Agribank là một trong những ngân hàng đi đầu triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay đến 2,5%/năm, chấp nhận cắt giảm khoảng 2.000 tỷ đồng thu nhập từ chính nguồn lực tài chính của ngân hàng để hạ lãi suất vay trực tiếp cho khách hàng. Con số 2.000 tỷ đồng không đơn thuần là một khoản hỗ trợ an sinh, mà là một “cú hích” trực diện vào chi phí vốn của khu vực sản xuất. Khi chi phí tài chính được tiết giảm, doanh nghiệp có thêm dòng tiền quý giá để tái đầu tư, mở rộng quy mô, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây chính là cách Agribank cụ thể hóa trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực: vừa giữ vững kỷ luật an toàn, hiệu quả kinh doanh, vừa đóng vai trò “van điều tiết” giúp ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động khó lường.

Phân bổ vốn có trọng tâm: Dẫn dắt các trụ cột tăng trưởng mới

Nếu việc giảm lãi suất là điều kiện cần, thì dòng vốn chảy “đúng địa chỉ” mới là điều kiện đủ để tạo ra tăng trưởng bền vững. Tính đến quý III/2026, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đã đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng (tăng 8,8% so với đầu năm 2026; riêng tháng 9/2026 tăng ròng khoảng 36.000 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 20,8 triệu tỷ đồng của toàn hệ thống ngân hàng.

Thông qua việc chủ động cân đối nguồn vốn và thiết kế các sản phẩm tín dụng chuyên biệt, Agribank không chỉ dừng lại ở vai trò nhà cung ứng vốn thuần túy mà đã thực sự trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bao trùm. Bên cạnh đó, với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, hộ kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn đến tay khách hàng kịp thời để nắm bắt cơ hội thị trường, dòng vốn sẽ được khơi thông nhanh và chảy đến đúng đối tượng.

Kiên định định hướng đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, dòng vốn của Agribank đang tập trung chảy mạnh vào khu vực “Tam nông” (chiếm gần 65% tổng dư nợ), tín dụng xanh (dư nợ đạt gần 30.000 tỷ đồng, là ngân hàng tiên phong cấp vốn trung - dài hạn cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL và các mô hình nông nghiệp tuần hoàn), chuyển đổi năng lượng và các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng cho đầu tư, sản xuất và tạo việc làm.

Dòng vốn Agribank tiếp tục chảy mạnh vào khu vực “Tam nông” và các dự án hạ tầng chiến lược

Không chỉ giữ vững sứ mệnh huyết mạch tài chính cho khu vực nông thôn, dòng vốn của Agribank trong giai đoạn tăng tốc phát triển mới đang đóng vai trò “vốn mồi” chiến lược, khơi thông các nút thắt hạ tầng, năng lượng và công nghiệp chế biến trên khắp cả nước. Năm 2026, Agribank ghi dấu ấn mạnh mẽ của ngân hàng thương mại trụ cột, khẳng định năng lực thu xếp vốn quy mô lớn cho các công trình động lực có sức lan tỏa vùng, giúp giảm chi phí logistics và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Agribank giữ vai trò đầu mối thu xếp khoản tín dụng 25.453 tỷ đồng); Hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc liên vùng (Agribank tham gia hợp vốn tài trợ hàng loạt dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đồng thời góp mặt tại các dự án chiến lược như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, cùng các dự án cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế). Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp và năng lượng, Agribank đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng cho Dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng - khu B (Hải Phòng) và tham gia tài trợ nhiều dự án nguồn điện, lưới truyền tải trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phục vụ sản xuất.

Những đóng góp bền bỉ về quy mô lẫn chiều sâu quản trị đã giúp Agribank 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (xếp thứ 45 bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 với doanh thu hơn 7 tỷ USD), đồng thời được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững (ESG) năm 2026.

Chủ động kịch bản thanh khoản cho “mùa cao điểm” cuối năm 2026

Bước vào những tháng cuối năm 2026 - thời điểm bản lề quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cả năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng có xu hướng sôi động, kéo theo nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ. Quy luật thị trường cho thấy, cầu tín dụng tăng vọt trong quý IV thường tạo áp lực không nhỏ lên thanh khoản hệ thống và mặt bằng lãi suất. Bám sát diễn biến thị trường và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN, Agribank tiếp tục kích hoạt cơ chế điều hành nguồn vốn chủ động và linh hoạt nhằm hóa giải áp lực này. Theo đó, Agribank chủ động cân đối kỳ hạn huy động và cho vay, duy trì các tỷ lệ an toàn hoạt động ở mức cao, sẵn sàng nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân đột biến phục vụ mùa vụ kinh doanh cuối năm và Tết Nguyên Đán, bảo đảm an toàn thanh khoản tuyệt đối.

Agribank sẵn sàng nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân đột biến phục vụ mùa vụ kinh doanh cuối năm và Tết

Tại Hội nghị giao ban Trụ sở chính tháng 11/2026, Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng đã nhấn mạnh, hai tháng cuối năm là giai đoạn quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, đồng thời đặt nền tảng triển khai các mục tiêu năm 2027. Yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống là tiếp tục đổi mới tư duy điều hành, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, nâng cao năng lực dự báo và khả năng thích ứng với những thay đổi chính sách; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động. Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh và dư địa tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm. Tinh thần chủ động, quyết liệt trong hai tháng cuối năm phải được thể hiện bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2026 và tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Từ quyết sách dành khoảng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc hạ lãi suất đến việc rót hơn 2,1 triệu tỷ đồng vốn tín dụng vào các lĩnh vực trọng yếu, mọi mắt xích trong chiến lược điều hành của Agribank đều hướng tới một đích đến thống nhất: nâng cao thực chất hiệu quả kinh doanh của chính ngân hàng để tạo nội lực vững mạnh, từ đó tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá, cùng nền kinh tế hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.