Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khai thác với tần suất 5 phút/chuyến vào giờ cao điểm, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vinhomes Green Paradise còn khoảng 13 phút. Trong đó, Vịnh Tiên sở hữu lợi thế chiến lược tiếp giáp tổ hợp ga - depot, đón đầu dòng khách và hoạt động giao thương, đồng thời mở ra lựa chọn an cư ven biển nhưng vẫn duy trì kết nối thuận tiện với lõi nội đô.

Vị trí cửa ngõ đón đầu triệu lượt khách đổ về khám phá các đại tiện ích

Trong mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà còn có thể trở thành hạt nhân hình thành các hoạt động thương mại, dịch vụ và không gian đô thị mới. Với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, lợi thế này sẽ được hiện thực hóa tại Vinhomes Green Paradise, đặc biệt là khu Vịnh Tiên tiếp giáp tổ hợp ga - depot.

Tuyến đường sắt dài 54 km đang được huy động tới 10.000 nhân sự để triển khai thi công đồng loạt, với mục tiêu chạy thử vào quý IV/2028 và vận hành thương mại trong năm 2029. Khi đi vào khai thác với tần suất 5 phút mỗi chuyến (khung giờ cao điểm), hành trình từ Bến Thành đến siêu đô thị biển dự kiến chỉ còn khoảng 13 phút.

Chỉ bằng thời gian nhâm nhi một tách cà phê, cư dân nội đô đã có mặt bên bờ biển. Ở điểm đến phía biển, Vịnh Tiên sẽ là nơi đầu tiên đón tiếp dòng người nườm nượp đổ về Cần Giờ trên những chuyến tàu cao tốc.

Tổ hợp ga - depot đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tiếp giáp khu Vịnh Tiên, tạo lợi thế kết nối và đón dòng khách liên vùng.

Tổ hợp ga - depot được bố trí đối diện Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall 7,2 ha và Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh 7 ha. Cách sắp xếp này tạo điều kiện kết nối hành trình di chuyển với các hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí. Khách từ trung tâm TP.HCM có thể đến bằng tàu, dùng bữa, mua sắm hoặc tiếp tục thưởng thức chương trình nghệ thuật mà không cần di chuyển qua nhiều khu vực.

Từ tọa độ này, ba trục đại lộ Thời Đại, Tương Lai và Vịnh Tiên nhanh chóng dẫn dòng người lan tỏa sâu vào thế giới trải nghiệm đa tầng. Đó là quần thể VinWonders Cần Giờ 122 ha với gần 300 trò chơi kỷ lục và 30 show diễn mỗi ngày; là bộ đôi sân golf 36 hố rộng 155 ha đón giới doanh nhân.

Tổ hợp Sóng Xanh với nhà hát hai khán phòng sức chứa 5.000 chỗ, trung tâm hội nghị MICE có khả năng phục vụ gần 10.000 khách và quảng trường nghệ thuật sức chứa 60.000 người, sẽ là “thánh địa” của chương trình biểu diễn, đại nhạc hội, sự kiện và hội nghị quy mô lớn, bổ sung nguồn khách cho toàn khu vực.

Nhu cầu lưu trú được đáp ứng bởi Vinpearl Dream Palace Hotel quy mô 836 phòng cùng hệ thống khách sạn 5-6 sao quốc tế.

Vinpearl Dream Palace Hotel dự kiến khai trương ngày 1/7/2027, cùng thời điểm với VinWonders Cần Giờ và bộ đôi sân golf 155 ha

Khi các điểm đến vui chơi, thể thao, sự kiện và lưu trú cùng hiện diện, tuyến đường sắt sẽ mở rộng khả năng tiếp cận hệ sinh thái tiêu dùng tại Vịnh Tiên. Dòng khách từ nội đô, kết hợp với cư dân và khách lưu trú, sẽ tạo thêm sức cầu cho các hoạt động thương mại, dịch vụ. Đây là lợi thế khó sao chép đối với những người sở hữu bất động sản tại “Quận Nhất mới” của TP.HCM.

Sống giữa thiên nhiên rừng - biển, đi làm trung tâm chỉ trong 13 phút

Bên cạnh thúc đẩy du lịch, đường sắt tốc độ cao kết nối nội đô chỉ trong 13 phút còn định hình chuẩn sống mới cho người dân TP.HCM.

Nghịch lý lớn nhất của cư dân thành đạt lâu nay là sự giằng co giữa cơ hội công việc và chất lượng sống. Chọn môi trường sinh thái ven biển thường phải trả giá bằng hàng giờ chôn chân trên các cung đường đông đúc. Tuy nhiên, với phương thức giao thông hiện đại không lo ùn tắc và tần suất 5 phút mỗi chuyến, người dân TP.HCM hoàn toàn có thể sống ở Cần Giờ, làm việc ở trung tâm mỗi ngày.

Lợi thế an cư vượt trội của Vịnh Tiên nằm ở vị thế tiếp giáp trực tiếp tổ hợp ga - depot. Cư dân không phải mất thời gian đón xe trung chuyển đường dài hay chen chúc qua nhiều chặng giao thông phức tạp. Từ cửa nhà, người dân chỉ mất vài phút đi bộ hoặc xe điện nội khu là đã có mặt tại sảnh đón nhà ga.

Mỗi sáng, sau bữa điểm tâm ngắm bình minh, cư dân thong thả bước lên toa tàu êm ái, kịp giờ họp tại Quận 1 cũ mà trang phục vẫn phẳng phiu. Sinh viên chỉ cần nghe vài bản nhạc là đã tới giảng đường đại học.

Chiều tan sở, cư dân rời nơi học, nơi làm ở nội đô và trở về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống. Quỹ thời gian dôi ra mỗi ngày được chuyển hóa thành những giờ phút bơi lội, chạy bộ ven bờ cát Paradise Lagoon 800 ha hay quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng người thân thưởng thức các chương trình biểu diễn, nghệ thuật...

Không gian an cư sinh thái kết hợp mạng lưới giao thông siêu tốc bảo chứng cho chuẩn sống “làm việc trung tâm, an cư bên biển”.

Tiến độ thi công khẩn trương trên đại công trường đường sắt là bảo chứng rõ nét cho lộ trình về đích của hạ tầng tốc độ cao. Với người tìm kiếm tài sản ở thực, Vịnh Tiên mang lại một lựa chọn vị thế hiếm có khi nằm ngay cửa ngõ đón đầu dòng giao thương liên vùng của thành phố, đồng thời thụ hưởng một không gian sống khoáng đạt, cân bằng giữa thiên nhiên rừng - biển.