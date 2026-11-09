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Doanh nghiệp

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Thay vì chỉ căn cứ vào bảng điểm và xếp loại tốt nghiệp, VinUni áp dụng quy trình tuyển học viên bác sĩ nội trú cực gắt gao với 3 vòng sàng lọc. Cách làm này giúp trường có thêm căn cứ so sánh ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo về y khoa trong nước và quốc tế, trước khi đánh giá sâu về tư duy lâm sàng và tiềm năng nghề nghiệp.

PV

Điểm thi cao chưa đủ để trúng tuyển bác sĩ nội trú VinUni

Một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, một cựu sinh viên Đại học Y Dược TP HCM hay một ứng viên vừa hoàn thành chương trình y khoa ở nước ngoài có thể cùng đăng ký một vị trí bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, sự khác biệt về chương trình đào tạo và phương pháp đánh giá giữa các trường khiến bảng điểm hay xếp loại tốt nghiệp khó trở thành thước đo chung để so sánh năng lực.

Đây là bài toán đặt ra với VinUni trong kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú mỗi năm. Năm nay, hồ sơ ứng tuyển đến từ 26 cơ sở đào tạo y khoa trong và ngoài nước. Bên cạnh sinh viên VinUni, gần một nửa ứng viên đến từ các trường y dược trọng điểm toàn quốc cùng các bác sĩ trẻ tốt nghiệp từ Mỹ, Nga và Hungary.

Để đảm bảo tính khách quan, VinUni thiết kế quy trình tuyển chọn qua 3 vòng: xét hồ sơ, bài thi IFOM® CSE và phỏng vấn chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế.

"Chúng tôi không tìm kiếm những thí sinh học thuộc lòng giáo trình, mà tìm kiếm những bác sĩ có tư duy lâm sàng sắc bén, năng lực tự học và tinh thần phụng sự bệnh nhân", đại diện Hội đồng Tuyển sinh VinUni chia sẻ.

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Ở vòng hồ sơ, hội đồng xem xét quá trình học tập, ba bài luận tiếng Anh và thư giới thiệu của giảng viên. Những tài liệu này giúp nhà trường tìm hiểu động lực theo đuổi chuyên ngành, trải nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp của từng người.

Thử thách khó nhất là bài thi Kiến thức Nền tảng Lâm sàng Y học Quốc tế - IFOM® CSE (International Foundations of Medicine Clinical Science Examination). Đây là bài thi do Hội đồng Khảo thí Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NBME) phát triển, dành cho bác sĩ có định hướng hành nghề tại Mỹ.

Các thí sinh sẽ phải vượt qua 160 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 240 phút để đánh giá kiến thức, kĩ năng lâm sàng của mỗi ứng viên. Thí sinh phải vận dụng kiến thức y khoa để phân tích tình huống và lựa chọn hướng xử lý phù hợp.

Ngày 30/7, gần 100 ứng viên vượt qua vòng hồ sơ tham gia kỳ thi tại Hà Nội và TP HCM. Theo báo cáo của NBME, điểm trung bình của nhóm thí sinh VinUni đạt 65/100, cao hơn mức 56 điểm của nhóm tham chiếu gồm 4.330 thí sinh quốc tế dự thi cùng kỳ. Có 29% ứng viên đạt từ 75 điểm trở lên, so với 13% ở nhóm tham chiếu. Kết quả, mùa tuyển sinh năm nay, VinUni đã chọn lọc được 66 bác sĩ trẻ xuất sắc chính thức nhập học.

Lý giải việc lựa chọn bài thi theo IFOM® CSE, TS.BS. Nguyễn Thị Tuyết, Quyền Viện phó phụ trách Đào tạo Sau đại học, Giám đốc các Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni cho biết, bài thi cung cấp một chuẩn đánh giá kiến thức y khoa có tính so sánh quốc tế. Nhờ đó, hội đồng tuyển sinh có thêm căn cứ để nhận diện nền tảng kiến thức của ứng viên, bất kể họ được đào tạo ở đâu.

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BS. Lê Khắc Linh, Trưởng bộ phận Lượng giá Chương trình Bác sĩ Y khoa VinUni, cho rằng giá trị của bài thi nằm ở khả năng đo đúng kiến thức cần thiết, chuẩn hóa cách đánh giá và tạo ra một điểm tham chiếu độc lập. Theo ông, điều quan trọng không nằm ở tên gọi quốc tế của kỳ thi mà ở việc công cụ này có phù hợp với mục tiêu tuyển chọn hay không.

Sau vòng thi chuẩn hóa, ứng viên tiếp tục bước vào vòng cuối cùng - phỏng vấn bằng tiếng Anh với Giám đốc chương trình và các giảng viên chuyên ngành. Thay vì kiểm tra lại kiến thức theo cách của một bài thi viết, vòng này tập trung vào tư duy lâm sàng, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, y đức và mức độ phù hợp với chuyên ngành đăng ký.

Được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng học phí mỗi năm, nhận lương 10 triệu đồng/tháng

Quy trình tuyển chọn bác sĩ nội trú tại VinUni gắn với định hướng đào tạo, được xây dựng cùng Đại học Pennsylvania (Mỹ). Tháng 7/2023, trường trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được ACGME International (ACGME-I) công nhận đạt chuẩn kiểm định giáo dục y khoa sau đại học. Bốn chuyên khoa BSNT Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại Tổng quát và Chấn thương chỉnh hình đã đạt kiểm định ACGME-I cấp chương trình.

TS.BS. Nguyễn Thị Tuyết cho hay, mục tiêu của VinUni là tìm kiếm những ứng viên tiềm năng phát triển thành bác sĩ lâm sàng giỏi, đồng thời có khả năng nghiên cứu, giảng dạy và đảm nhận vai trò dẫn dắt chuyên môn trong tương lai. Quá trình tuyển chọn cũng là cơ hội để ứng viên tìm hiểu kỹ lưỡng về giảng viên, môi trường thực hành trước khi đưa ra quyết định.

Trong quá trình học, phần lớn thời gian của bác sĩ nội trú dành cho thực hành lâm sàng tại hệ thống Vinmec và các bệnh viện công lập đối tác, dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa. Tùy chuyên ngành, học viên có cơ hội luân chuyển tại các cơ sở như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai và Viện Tim Hà Nội… Để đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp, mỗi học viên tích lũy trung bình gần 11.000 giờ thực hành lâm sàng (đối với khối Nội khoa, Nhi khoa) và lên tới 18.750 giờ thực hành, trực tiếp tham gia 1.202 ca phẫu thuật (đối với khối Ngoại Tổng quát).

Giám đốc các Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni cũng cho biết thêm, bên cạnh kỹ năng lâm sàng nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng trong chương trình. Giai đoạn 2020-2025, các bác sĩ nội trú VinUni công bố 77 bài báo quốc tế, trong đó có 18 bài thuộc nhóm Q1. Đây là hướng phát triển song song với năng lực khám chữa bệnh và thực hành chuyên khoa mà chương trình đặt ra.

Đi đôi với quá trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao tại VinUni, các học viên trúng tuyển được VinUni và Vinmec tài trợ toàn bộ học phí 932,4 triệu đồng mỗi năm, đồng thời nhận trợ cấp 10 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ cam kết làm việc tại hệ thống Vinmec theo thời gian quy định.

Từ một kỳ thi chuẩn hóa quốc tế đến những vòng đánh giá chuyên sâu và chính sách đãi ngộ vượt trội, VinUni không chỉ đặt ra tiêu chuẩn mới cho tuyển sinh y khoa mà còn đồng hành cùng thế hệ bác sĩ trẻ trên hành trình làm chủ tri thức, phát triển năng lực chuyên môn, góp phần nâng tầm y tế Việt Nam.

#VinUni #Bác sĩ nội trú #Tuyển sinh y khoa #IFOM CSE #Đào tạo y khoa sau đại học

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