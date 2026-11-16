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Doanh nghiệp

Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) thắp sáng cây thông Noel, khai trương phố thương mại ẩm thực mới

Ngày 15/11, Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) chính thức khởi động mùa lễ hội cuối năm với sự kiện Light Up Festive Season. Tâm điểm của đêm hội là lễ thắp sáng cây thông Noel cao 15m bên bờ biển, màn diễu hành của đoàn tàu “kẹo ngọt” và lễ khai trương Kiss Bazaar - khu phố mua sắm, ẩm thực mới quy tụ 41 gian hàng cùng loạt ưu đãi hấp dẫn.

PV

Vào lúc 21h30, sau khi màn pháo hoa tầm cao của show Kiss of the Sea khép lại, du khách có thể tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội ngay phía trước nhà hát. Tại đây, cây thông Noel sẽ bừng sáng sau màn đếm ngược, đánh dấu thời khắc mở màn mùa lễ hội tại Thị trấn Hoàng Hôn.

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Mô hình cây thông cao 15 m bên bờ với chủ đề hộp nhạc tại quảng trường Kiss Square, Thị trấn Hoàng Hôn

Trước khoảnh khắc thắp sáng cây thông Noel, bầu không khí Giáng sinh đã sớm lan tỏa khắp các tuyến phố của Thị trấn Hoàng Hôn qua màn diễu hành của đoàn tàu Candy Train. Mang dáng dấp những chuyến tàu điện cổ điển, Candy Train được trang hoàng bắt mắt với những cây kẹo đỏ, trắng khổng lồ, vòng nguyệt quế và dải đèn lấp lánh. Đồng hành cùng đoàn tàu là các nghệ sĩ hóa thân thành những "thiên thần kẹo ngọt", vừa diễu hành trong tiếng nhạc rộn ràng vừa dẫn lối du khách đổ về quảng trường Kiss Square.

Xuyên suốt sự kiện, du khách sẽ được chiêu đãi bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu với những vũ điệu ballet cổ tích từ Ballet Music Box, màn vũ đạo K-pop trẻ trung của Fusion Dance Crew hay điệu nhảy Malambo mạnh mẽ đến từ Argentina. Ngay sau lễ thắp sáng cây thông, ông già Noel và linh vật Sunny sẽ xuất hiện để giao lưu, tặng quà cho các em nhỏ và du khách. Sân khấu Kiss Square tiếp tục náo nhiệt với các tiết mục Cabaret và âm nhạc DJ kéo dài đến 23h.Một điểm nhấn khác của mùa lễ hội năm nay là sự ra mắt của Kiss Bazaar - khu phố thương mại, ẩm thực mới tại Thị trấn Hoàng Hôn. Kiss Bazaar được thiết kế như một chiếc hộp nhạc khổng lồ bên bờ biển, với những dãy gian hàng mang sắc đỏ, trắng đặc trưng, ánh đèn vàng ấm áp và các chi tiết trang trí gợi không khí của những khu chợ Giáng sinh châu Âu.

Quy tụ 41 gian hàng, Kiss Bazaar mở ra hành trình khám phá ẩm thực xuyên biên giới. Du khách có thể thưởng thức bánh trứng Hong Kong tại JoJo, bánh soufflé Nhật Bản mềm mịn ở Shuwa Shuwa, kem gelato Ý từ Baby Boss, pizza chuẩn vị tại Home Pizza hay ẩm thực Nga độc đáo tại Volga Social. Bên cạnh đó, những hương vị Việt quen thuộc như bánh mì Sài Gòn, trà thảo mộc Hội An, kem dừa Côn Đảo cùng các thương hiệu đồ uống được giới trẻ yêu thích như KATINAT cũng cùng góp mặt.

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Du khách thích thú hòa mình vào các hoạt động lễ hội sôi động tại Kiss Bazaar.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, Kiss Bazaar còn là điểm hẹn mua sắm và giải trí với các thương hiệu như Adidas, Sneaker Buzz, Artbook cùng nhiều sản phẩm thủ công từ vỏ sò, vỏ ốc mang đậm dấu ấn biển đảo. Du khách cũng có thể tự tay thiết kế trang sức tại Nisou Charm Bar, lưu giữ khoảnh khắc tại Monobooth hoặc thử sức với các trò chơi Carnival vui nhộn tại K&H.

Nhân dịp khai trương, hàng loạt gian hàng tại Kiss Bazaar đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, nổi bật là chương trình mua 1 tặng 1. Tại KATINAT, du khách được nhận voucher mua 1 tặng 1 và miễn phí topping, trong khi Volga Social tặng một ly nước ép khi khách mua một phần ăn bất kỳ. Đây là hai trong số nhiều thương hiệu mang đến ưu đãi trong dịp khai trương khu phố mua sắm mới.

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Các khu chợ đêm, phố thương mại tại Sunset Town luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Tiếp nối thành công của VUI-Fest Bazaar và Sunset Bazaar, sự ra mắt của Kiss Bazaar đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong nỗ lực bổ sung và làm mới các sản phẩm du lịch về đêm của Sun Group tại Phú Quốc. Kết hợp cùng hai siêu phẩm nghệ thuật trên biển là Kiss of the SeaSymphony of the Sea, chuỗi khu phố mua sắm - ẩm thực - giải trí đã hoàn thiện hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ chiều tối đến đêm khuya, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Light Up Festive Season là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm mới được Sun Group tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn trong mùa du lịch cao điểm cuối năm. Đây cũng là thời điểm Phú Quốc bước vào mùa biển êm, nắng đẹp nhất trong năm, thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng và khám phá. Với những khu phố rực rỡ sắc màu Giáng sinh, các hoạt động nghệ thuật, mua sắm và trình diễn pháo hoa trên biển, Thị trấn Hoàng Hôn tiếp tục bổ sung những trải nghiệm mới cho du khách trong kỳ nghỉ cuối năm tại đảo Ngọc.

Những gian hàng dự kiến có mặt tại Kiss Bazaar
King Roti - Bánh roti nướng
JoJo - Bánh trứng Hong Kong
Baby Boss - Kem gelato Ý
Kombucha - Trà kombucha lên men
Tropical Oasis - Trái cây tươi
Bánh mì Sài Gòn - Bánh mì thịt nướng, xíu mại
Bacio Tiramisu - Bánh tiramisu
Mót Phố Hội - Trà thảo mộc
HTI - Bia và xúc xích Đức
Bitter Sweet - Socola thủ công
Kookie - Bánh cookies và kem
Volga Social - Ẩm thực Nga
Home Pizza - Pizza và mì Ý
Kem dừa Côn Đảo - Kem dừa
Gà rán Phú Quốc - Gà rán
K-Snack - Đồ ăn vặt Hàn Quốc
Shuwa Shuwa - Bánh soufflé Nhật Bản
Traca - Đồ trang trí từ vỏ sò, vỏ trai
Faifo Lantern - Quà lưu niệm
Aloha Shell - Trang sức từ vỏ sò, vỏ ốc
Nisou Charm Bar - Trang sức cá nhân hóa
Sneaker Buzz - Giày thể thao
Charm Stone - Đồ thủ công mỹ nghệ
Sunora Gifts - Trang sức handmade
Nhong Nhong Concept Store - Thời trang và phụ kiện
Adidas - Thời trang thể thao
Marvia - Đồ thủ công mỹ nghệ
Loca - Áo thun thiết kế và túi xách
Gaia Store - Thời trang đi biển
Artbook - Quà tặng sáng tạo và văn phòng phẩm
Go Nuts - Đặc sản Việt Nam
Monobooth - Chụp ảnh photobooth
K&H - Trò chơi Carnival
Arena Fruits & Smoothie - Sinh tố và nước ép trái cây
KATINAT - Cà phê và trà sữa
Sweeties Popcorn - Bắp rang bơ
#Thị trấn Hoàng Hôn #Kiss Bazaar #Phú Quốc #Du lịch đêm #Lễ hội Giáng sinh

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