Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ khi dự đám cưới ở nước ngoài

Giải trí

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ khi dự đám cưới ở nước ngoài

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tham gia một hôn lễ của người thân ở Thuỵ Điển. Đến nay, cặp đôi đã gắn bó được 8 năm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh dự đám cưới ở Thuỵ Điển cùng Kim Lý. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh dự đám cưới ở Thuỵ Điển cùng Kim Lý. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
"Đám cưới ấm cúng, sang trọng, cảm xúc, thật lòng và hết mình", cô viết. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
"Đám cưới ấm cúng, sang trọng, cảm xúc, thật lòng và hết mình", cô viết. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
Dự hôn lễ, nữ ca sĩ diện trang phục tông đen. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
Dự hôn lễ, nữ ca sĩ diện trang phục tông đen. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
Sau khi kết hôn với Kim Lý, Hà Hồ không phải làm dâu. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
Sau khi kết hôn với Kim Lý, Hà Hồ không phải làm dâu. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà.
Cuối tháng 8/2025, bà Ngọc Hương - mẹ đẻ Hồ Ngọc Hà cùng gia đình con gái sang Thụy Điển thăm nhà thông gia. Ảnh: FB Ngọc Hương.
Cuối tháng 8/2025, bà Ngọc Hương - mẹ đẻ Hồ Ngọc Hà cùng gia đình con gái sang Thụy Điển thăm nhà thông gia. Ảnh: FB Ngọc Hương.
Chia sẻ hình ảnh bên thông gia, bà Ngọc Hương viết: "Lũ trẻ tung tăng cả ngày ngoài vườn hái quả khám phá. Người lớn hàn huyên trong thời tiết đẹp như mơ". Ảnh: FB Ngọc Hương.
Chia sẻ hình ảnh bên thông gia, bà Ngọc Hương viết: "Lũ trẻ tung tăng cả ngày ngoài vườn hái quả khám phá. Người lớn hàn huyên trong thời tiết đẹp như mơ". Ảnh: FB Ngọc Hương.
Mối quan hệ giữa bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của Hà Hồ luôn tốt đẹp. Ảnh: Thời Đại Plus.
Mối quan hệ giữa bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của Hà Hồ luôn tốt đẹp. Ảnh: Thời Đại Plus.
Kim Lý - Hà Hồ thường xuyên đưa gia đình hai bên đi du lịch. Ảnh: Thời Đại Plus.
Kim Lý - Hà Hồ thường xuyên đưa gia đình hai bên đi du lịch. Ảnh: Thời Đại Plus.
Bố mẹ chồng Hà Hồ nghỉ dưỡng, kết nối tình cảm với bố mẹ đẻ của nữ ca sĩ trong các chuyến du lịch ở Việt Nam. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Bố mẹ chồng Hà Hồ nghỉ dưỡng, kết nối tình cảm với bố mẹ đẻ của nữ ca sĩ trong các chuyến du lịch ở Việt Nam. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Dịp Tết Nguyên đán 2025, gia đình hai bên nhà Hà Hồ và Kim Lý chụp ảnh chung. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Dịp Tết Nguyên đán 2025, gia đình hai bên nhà Hà Hồ và Kim Lý chụp ảnh chung. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà luôn được bố mẹ chồng quan tâm. Năm 2023, Hà Hồ từng khoe tin nhắn của bố chồng với nội dung: "Chúc mừng. Ba và mẹ tự hào về con". "Ba chồng của tôi thật ấm áp. Má chồng tôi quá dễ thương", nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà luôn được bố mẹ chồng quan tâm. Năm 2023, Hà Hồ từng khoe tin nhắn của bố chồng với nội dung: "Chúc mừng. Ba và mẹ tự hào về con". "Ba chồng của tôi thật ấm áp. Má chồng tôi quá dễ thương", nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hồ Ngọc Hà Kim Lý #Hồ Ngọc Hà #vợ chồng Hồ Ngọc Hà #chồng Hồ Ngọc Hà #Hà Hồ #Kim Lý

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT