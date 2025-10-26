Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồ Ngọc Hà mặc váy xẻ ngực sâu hoắm khoe sắc vóc đỉnh cao

Giải trí

Hồ Ngọc Hà mặc váy xẻ ngực sâu hoắm khoe sắc vóc đỉnh cao

Xuất hiện trong bộ váy trắng dáng dài ôm trọn cơ thể, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình “đứng ngồi không yên” vì vẻ đẹp quyến rũ và thân hình chuẩn chỉnh.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong lần xuất hiện mới nhất, Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc váy trắng dáng dài ôm sát đến gót chân, chất liệu mềm mại giúp tôn lên từng đường cong cơ thể.
Trong lần xuất hiện mới nhất, Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc váy trắng dáng dài ôm sát đến gót chân, chất liệu mềm mại giúp tôn lên từng đường cong cơ thể.
Phần xẻ ngực sâu hoắm trên trang phục của Hồ Ngọc Hà được xử lý khéo léo, vừa đủ để tạo điểm nhấn táo bạo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, tinh tế.
Phần xẻ ngực sâu hoắm trên trang phục của Hồ Ngọc Hà được xử lý khéo léo, vừa đủ để tạo điểm nhấn táo bạo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, tinh tế.
Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến với vóc dáng chuẩn chỉnh “vòng nào ra vòng đó” cùng gu thời trang đẳng cấp.
Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến với vóc dáng chuẩn chỉnh “vòng nào ra vòng đó” cùng gu thời trang đẳng cấp.
Giọng ca Cô đơn trên sofa luôn biết cách biến hóa phong cách để tỏa sáng trong mọi khung hình.
Giọng ca Cô đơn trên sofa luôn biết cách biến hóa phong cách để tỏa sáng trong mọi khung hình.
Tủ đồ của cô ngập tràn những thiết kế mang chất liệu mỏng manh, xuyên thấu, đôi khi là những đường cắt xẻ táo bạo giúp khoe trọn lợi thế hình thể.
Tủ đồ của cô ngập tràn những thiết kế mang chất liệu mỏng manh, xuyên thấu, đôi khi là những đường cắt xẻ táo bạo giúp khoe trọn lợi thế hình thể.
Bà xã Kim Lý không ngần ngại “lăng xê” những bộ cánh mang tính thời trang cao, có phần mạo hiểm như váy xẻ tà cao đến hông hoặc những thiết kế cut-out tinh tế.
Bà xã Kim Lý không ngần ngại “lăng xê” những bộ cánh mang tính thời trang cao, có phần mạo hiểm như váy xẻ tà cao đến hông hoặc những thiết kế cut-out tinh tế.
Tuy nhiên, chính điều này cũng đôi lúc khiến nữ ca sĩ đối diện với tình huống “hớ hênh” không mong muốn.
Tuy nhiên, chính điều này cũng đôi lúc khiến nữ ca sĩ đối diện với tình huống “hớ hênh” không mong muốn.
Sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vòng nào ra vòng đó, nữ ca sĩ luôn biết cách tận dụng lợi thế hình thể trời cho này qua gu thời trang thời thượng và không ngại ngần thử nghiệm những thiết kế táo bạo.
Sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vòng nào ra vòng đó, nữ ca sĩ luôn biết cách tận dụng lợi thế hình thể trời cho này qua gu thời trang thời thượng và không ngại ngần thử nghiệm những thiết kế táo bạo.
Hồ Ngọc Hà được biết đến với mối quan hệ rộng rãi trong giới nghệ sĩ Việt và cả quốc tế.
Hồ Ngọc Hà được biết đến với mối quan hệ rộng rãi trong giới nghệ sĩ Việt và cả quốc tế.
Mỗi lần tham dự sự kiện, cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng và tinh tế, thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Mỗi lần tham dự sự kiện, cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng và tinh tế, thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Phong cách thời trang Hồ Ngọc Hà #Trang phục váy xẻ sâu #Vóc dáng chuẩn và quyến rũ #Thời trang xuyên thấu và cắt xẻ #Biểu tượng thời trang nữ ca sĩ #Lợi thế hình thể trong thời trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT