Mối quan hệ thân thiết giữa Đỗ Thị Hà và Hoàng Tú Quỳnh

Giải trí

Mối quan hệ thân thiết giữa Đỗ Thị Hà và Hoàng Tú Quỳnh

Hoàng Tú Quỳnh là phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng. Hai mỹ nhân Việt thân thiết sau khi cùng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoàng Tú Quỳnh diện áo dài hồng khi làm phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng vào ngày 22/10. Ảnh: Znews.
Tú Quỳnh tươi rói trong lễ cưới của Đỗ Thị Hà. Ảnh: Znews.
Trước đó, trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà, Tú Quỳnh cũng làm phù dâu. Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh chia sẻ về việc Đỗ Thị Hà lên xe hoa: "Gia đình em nay có hỷ nha các bác. Chị hai, chị ba em có người rước hết rùi. Chừa lại nhỏ em út". Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh và Đỗ Thị Hà cùng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Ở sân chơi nhan sắc này, Tú Quỳnh dừng chân ở top 35, Đỗ Thị Hà giành ngôi vị cao nhất. Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh và Đỗ Thị Hà thường đi du lịch, chơi thể thao cùng nhau. Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh khoe loạt ảnh du lịch Thái Lan cùng Đỗ Thị Hà. Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 đăng ảnh chơi pickleball cùng Đỗ Thị Hà đồng thời viết: "Thua nhưng mà có kỉ niệm và có ảnh". Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Sinh nhật Đỗ Thị Hà, Tú Quỳnh nhắn nhủ đàn chị: "Cũng ấp ủ dữ lắm, giờ mới chúc mừng sinh nhật chị gái em. Chúc cho chị sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và mãi yêu thương em". Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh hiện tại làm người mẫu ảnh. Ảnh: FB Tú Quỳnh.
Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Tú Quỳnh ngày càng gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Tú Quỳnh.
#Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #đám cưới Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà lấy chồng #chồng Đỗ Thị Hà

