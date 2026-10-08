Mổ xẻ AirPods 5, cuối cùng Apple cũng cho sửa chữa "một xíu"

iFixit vừa công bố video "mổ xẻ" mẫu AirPods 5 mới, qua đó hé lộ một cải tiến quan trọng, dù rất nhỏ, về khả năng sửa chữa của sản phẩm này.

Kể từ khi Apple ra mắt AirPods thế hệ đầu tiên vào năm 2016, iFixit liên tục chấm điểm 0/10 cho khả năng sửa chữa của sản phẩm này. Từ pin được dán chặt, các mối nối hàn kín cho đến vỏ ngoài gần như không thể mở và lắp lại mà không gây hư hại, AirPods luôn nổi tiếng là thiết bị cực kỳ khó sửa chữa.

Lần đầu tiên, AirPods có thể thay thế pin.

Tuy nhiên, với AirPods 5 mới, iFixit cho biết Apple đã có một bước tiến nhỏ theo hướng tích cực, miễn là việc sửa chữa được thực hiện bởi kỹ thuật viên lành nghề hoặc những người đam mê tự sửa chữa có kinh nghiệm.

Trong video "mổ xẻ" mới, iFixit cho thấy pin bên trong mỗi tai nghe có thể được tháo rời và thay thế mà không nhất thiết phải phá hỏng hoàn toàn AirPods, nhờ đó lần đầu tiên AirPods được chấm điểm khả năng sửa chữa trên mức 0.

Dù vậy, AirPods 5 mới chỉ đạt 2/10 điểm, nhưng đây vẫn là hai điểm nhiều hơn tổng số điểm của tất cả các thế hệ trước cộng lại.

Dù chỉ đạt 2/10 điểm sửa chữa, đây là lần đầu tiên iPod có điểm trên mức 0.

iFixit lưu ý rằng pin bên trái và bên phải không thể hoán đổi cho nhau, do chúng sử dụng cực đảo ngược và vị trí tiếp xúc hơi khác biệt.

Tuy nhiên, đó gần như là toàn bộ những gì có thể nói về khả năng sửa chữa của AirPods 5. Như iFixit trình bày trong video, việc tháo sâu hơn vào bên trong tai nghe vẫn là điều không thể nếu không phá hỏng thiết bị, và điều này cũng đúng với hộp sạc đi kèm.

Video "mổ xẻ" của iFixit còn bao gồm các hình ảnh chụp CT đầy thú vị, cho thấy chi tiết cách Apple sắp xếp dày đặc pin, micro MEMS, chip H2 và nhiều linh kiện siêu nhỏ khác bên trong mỗi tai nghe.

Trong video "mổ xẻ" AirPods 5 mới của iFixit còn có cả thử nghiệm tiếp cận pin bằng máy sấy tóc thông thường dành cho người dùng tự sửa chữa.