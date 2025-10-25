Hà Nội

Mở quan tài tể tướng Ai Cập, sững sờ thấy thứ ly kỳ bên trong

Kho tri thức

Mở quan tài tể tướng Ai Cập, sững sờ thấy thứ ly kỳ bên trong

Quan tài 2.700 năm tuổi của 'Thầy tế lễ tối cao của Thần Amun' bất ngờ được phát hiện ở Ai Cập, giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại Qurnet Marei, một phần của Nghĩa trang Theban ở bờ tây Luxor, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy di tích chôn cất kỳ lạ. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Đó là một chiếc quan tài cổ, ước tính có niên đại từ Vương triều thứ 22 (năm 943 Trước Công Nguyên - năm 716 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chiếc quan tài này được tìm thấy trong lăng mộ của Amenhotep-Huy, người từng là phó vương và tể tướng của Ai Cập dưới thời trị vì của Pharaoh Amenhotep III. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Khi được tìm thấy, chiếc quan tài được làm bằng gỗ và phủ một lớp thạch cao. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Nó khắc họa hình ảnh người quá cố đội tóc giả, vương miện với hoa và ruy băng đầy màu sắc, cùng với bộ râu nghi lễ và một chiếc vòng cổ đeo trên ngực. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Hầu hết các cảnh trong lăng mộ mô tả các hoạt động thường ngày của vị tể tướng Amenhotep-Huy này. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chúng bao gồm hoạt động nông nghiệp, săn bắn và đánh cá. Lăng mộ cũng có các cảnh nữ nhạc công và vũ công. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Ngoài ra, chiếc quan tài cũng chứa một số chữ tượng hình mô tả việc người đã khuất đang dâng lễ vật cho một số vị thần Ai Cập cổ đại. Điều này cho thấy, Amenhotep-Huy cũng là một 'Thầy tế lễ tối cao của Thần Amun'. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#lăng mộ #tể tướng #Ai Cập #chôn cất #hài cốt

