Mở mộ cổ của "Chúa tể Sakar", sửng sốt kho báu tùy táng 'sang xịn mịn'

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một gò chôn cất 2.100 tuổi chứa bộ hài cốt có biệt danh "Chúa tể Sakar" tại Bulgaria. Kho báu tùy táng gồm một chiếc vương miện.

Tâm Anh (theo Livescience)
Các nhà khảo cổ đã có những khám phá quan trọng khi khai quật một gò chôn cất có niên đại vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Đây là nơi chôn cất xa hoa nhất từng được phát hiện ở Bulgaria. Ảnh: Deyan Dichev.
Các nhà khảo cổ đã có những khám phá quan trọng khi khai quật một gò chôn cất có niên đại vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Đây là nơi chôn cất xa hoa nhất từng được phát hiện ở Bulgaria. Ảnh: Deyan Dichev.
Theo nhóm chuyên gia, gò chôn cất là nơi an nghỉ vĩnh hằng của một chiến binh Thracia có biệt danh "Chúa tể Sakar". Người này được chôn cất cùng một con ngựa và nhiều đồ tùy táng giá trị bằng vàng, bao gồm vương miện và vòng hoa chế tác tinh xảo. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Theo nhóm chuyên gia, gò chôn cất là nơi an nghỉ vĩnh hằng của một chiến binh Thracia có biệt danh "Chúa tể Sakar". Người này được chôn cất cùng một con ngựa và nhiều đồ tùy táng giá trị bằng vàng, bao gồm vương miện và vòng hoa chế tác tinh xảo. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Evelina Slavcheva, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, cho biết trong một tuyên bố: "Những kho báu vàng được phát hiện trên vùng đất của chúng tôi chứng minh cho tay nghề thủ công cao, đời sống tinh thần phong phú và xã hội thịnh vượng". Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Evelina Slavcheva, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, cho biết trong một tuyên bố: "Những kho báu vàng được phát hiện trên vùng đất của chúng tôi chứng minh cho tay nghề thủ công cao, đời sống tinh thần phong phú và xã hội thịnh vượng". Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Gò chôn cất cổ đại này được phát hiện trong quá trình khai quật liên quan đến việc lắp đặt công viên năng lượng mặt trời vào năm 2024. Theo đó, một nhóm các nhà khảo cổ học từ Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria đã khai quật 2 ngôi mộ. Trong đó, một ngôi mộ chứa hài cốt của một phụ nữ trẻ và mộ cổ còn lại chứa thi hài của một người đàn ông trung niên. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Gò chôn cất cổ đại này được phát hiện trong quá trình khai quật liên quan đến việc lắp đặt công viên năng lượng mặt trời vào năm 2024. Theo đó, một nhóm các nhà khảo cổ học từ Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria đã khai quật 2 ngôi mộ. Trong đó, một ngôi mộ chứa hài cốt của một phụ nữ trẻ và mộ cổ còn lại chứa thi hài của một người đàn ông trung niên. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Bên trong 2 ngôi mộ đều có nhiều hiện vật bằng vàng. Tuy nhiên, ngôi mộ của người đàn ông trung niên là mộ cổ xa hoa nhất từng được phát hiện ở Bulgaria. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Bên trong 2 ngôi mộ đều có nhiều hiện vật bằng vàng. Tuy nhiên, ngôi mộ của người đàn ông trung niên là mộ cổ xa hoa nhất từng được phát hiện ở Bulgaria. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Do chiến binh này được chôn cùng nhiều hiện vật giá trị cùng với một con chiến mã nên ông được đặt biệt danh là "Chúa tể Sakar". Ông sống trong giai đoạn khoảng năm 150 trước Công nguyên đến năm 100 trước Công nguyên và có thể ông là một chiến binh xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Do chiến binh này được chôn cùng nhiều hiện vật giá trị cùng với một con chiến mã nên ông được đặt biệt danh là "Chúa tể Sakar". Ông sống trong giai đoạn khoảng năm 150 trước Công nguyên đến năm 100 trước Công nguyên và có thể ông là một chiến binh xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy "Chúa tể Sakar" khoảng 35 - 40 tuổi khi qua đời. Vòng hoa được làm từ bạc mạ vàng và được tìm thấy bao quanh hộp sọ của ông. Các hiện vật khác được phát hiện trong mộ của ông bao gồm bình gốm và thủy tinh, giáo sắt, khiên, đồ trang sức bằng bạc, một con dao được phủ đá quý. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy "Chúa tể Sakar" khoảng 35 - 40 tuổi khi qua đời. Vòng hoa được làm từ bạc mạ vàng và được tìm thấy bao quanh hộp sọ của ông. Các hiện vật khác được phát hiện trong mộ của ông bao gồm bình gốm và thủy tinh, giáo sắt, khiên, đồ trang sức bằng bạc, một con dao được phủ đá quý. Ảnh: ЕРА ТВ/Facebook.
Con ngựa của "Chúa tể Sakar" cũng được tôn vinh với nhiều đồ tùy táng, bao gồm một vật trang trí bằng đồng mạ vàng trên yên cương mô tả người anh hùng huyền thoại Hercules đánh bại một người khổng lồ. Yên cương có nhiều hình ảnh động vật bằng đồng khác, có lẽ đại diện cho nhiều chiến công của Hercules và một chiếc mũ miện bằng vàng có hình một con rắn. Ảnh: Facebook &amp; BAS.
Con ngựa của "Chúa tể Sakar" cũng được tôn vinh với nhiều đồ tùy táng, bao gồm một vật trang trí bằng đồng mạ vàng trên yên cương mô tả người anh hùng huyền thoại Hercules đánh bại một người khổng lồ. Yên cương có nhiều hình ảnh động vật bằng đồng khác, có lẽ đại diện cho nhiều chiến công của Hercules và một chiếc mũ miện bằng vàng có hình một con rắn. Ảnh: Facebook & BAS.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
