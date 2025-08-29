Ngôi mộ thiếu nữ Ai Cập cổ chứa kho báu vàng hé lộ sự thật sốc

Hà Nội

Kho tri thức

Thiếu nữ Ai Cập cổ đại được tìm thấy chôn cùng với nhiều đồ trang sức quý giá, giúp hé lộ nhiều sự thật thú vị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu vực đồi Draa Abul Naga ở Bờ Tây Luxor, Ai Cập, các nhà khảo cổ học đến từ Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha đã phát hiện ra một ngôi mộ kỳ lạ. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Tại khu vực đồi Draa Abul Naga ở Bờ Tây Luxor, Ai Cập, các nhà khảo cổ học đến từ Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha đã phát hiện ra một ngôi mộ kỳ lạ. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Trong ngôi mộ này có chiếc quan tài dài 1,7 mét được đẽo từ một thân cây sung, quét vôi trắng. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Trong ngôi mộ này có chiếc quan tài dài 1,7 mét được đẽo từ một thân cây sung, quét vôi trắng. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Các nhà nghiên cứu đã chụp X-quang quan tài và phát hiện bên trong có hài cốt của một cô gái khoảng 15-16 tuổi nằm nghiêng, được ướp xác kém, cô bé mất vào giai đoạn khoảng từ năm 1580 Trước Công Nguyên đến năm 1550 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Các nhà nghiên cứu đã chụp X-quang quan tài và phát hiện bên trong có hài cốt của một cô gái khoảng 15-16 tuổi nằm nghiêng, được ướp xác kém, cô bé mất vào giai đoạn khoảng từ năm 1580 Trước Công Nguyên đến năm 1550 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Cô bé đeo hai chiếc khuyên tai ở tai trái, cả hai đều hình xoắn ốc với lớp phủ lá kim loại được cho là làm bằng đồng. Cô bé cũng đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc làm bằng xương và một chiếc khác làm bằng thủy tinh màu xanh lam. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Cô bé đeo hai chiếc khuyên tai ở tai trái, cả hai đều hình xoắn ốc với lớp phủ lá kim loại được cho là làm bằng đồng. Cô bé cũng đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc làm bằng xương và một chiếc khác làm bằng thủy tinh màu xanh lam. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Trên ngực cô bé có bốn chiếc vòng cổ xếp thành một chồng nhỏ, trong đó, có một chiếc vòng cổ cầu kỳ và đắt tiền nhất. Nó được làm từ 74 hạt thạch anh tím, mã não, hổ phách, thủy tinh xanh lam và thạch anh, cùng năm lá bùa faience. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Trên ngực cô bé có bốn chiếc vòng cổ xếp thành một chồng nhỏ, trong đó, có một chiếc vòng cổ cầu kỳ và đắt tiền nhất. Nó được làm từ 74 hạt thạch anh tím, mã não, hổ phách, thủy tinh xanh lam và thạch anh, cùng năm lá bùa faience. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Đây là một bộ sưu tập tang lễ phong phú bất thường đối với một cô gái trẻ thời Ai Cập cổ đại được chôn cất. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Đây là một bộ sưu tập tang lễ phong phú bất thường đối với một cô gái trẻ thời Ai Cập cổ đại được chôn cất. Ảnh: @Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#ngôi mộ #thiếu nữ #Ai Cập #cổ đại #xác ướp

