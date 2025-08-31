Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sửng sốt bên trong mộ phần bác sĩ đa năng Ai Cập cổ đại

Kho tri thức

Sửng sốt bên trong mộ phần bác sĩ đa năng Ai Cập cổ đại

Ngôi mộ của bác sĩ Ai Cập cổ đại cực kỳ đa năng gồm các ngành nghề như bác sĩ, nha sĩ, thầy thuốc, thầy tư tế và pháp sư bất ngờ được phát hiện.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật ở khu vực phía nam khu khảo cổ Saqqara, nơi có lăng mộ của các chính khách cao cấp thời Cổ Vương quốc Ai Cập cổ đại, các chuyên gia thuộc phái đoàn khảo cổ học chung Pháp-Thụy Sĩ bất ngờ khai quật được quần thể cổ xưa độc đáo, hoành tráng. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Khi tiến hành khai quật ở khu vực phía nam khu khảo cổ Saqqara, nơi có lăng mộ của các chính khách cao cấp thời Cổ Vương quốc Ai Cập cổ đại, các chuyên gia thuộc phái đoàn khảo cổ học chung Pháp-Thụy Sĩ bất ngờ khai quật được quần thể cổ xưa độc đáo, hoành tráng. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Đó là một mastaba, một lăng mộ hình chữ nhật bằng gạch bùn, đá vôi với trần mái bằng và các mặt nghiêng, có lối vào bằng một đường hầm chôn cất ở phía bắc lăng mộ. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Đó là một mastaba, một lăng mộ hình chữ nhật bằng gạch bùn, đá vôi với trần mái bằng và các mặt nghiêng, có lối vào bằng một đường hầm chôn cất ở phía bắc lăng mộ. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Đó là lăng mộ của một bác sĩ đa năng của pharaoh Pepi II Neferkare thuộc Vương triều thứ sáu (trị vì khoảng năm 2.278 TCN – khoảng năm 2.212 TCN). Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Đó là lăng mộ của một bác sĩ đa năng của pharaoh Pepi II Neferkare thuộc Vương triều thứ sáu (trị vì khoảng năm 2.278 TCN – khoảng năm 2.212 TCN). Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Các dòng chữ tượng hình trong lăng mộ xác định ông là Teti Neb Fu và liệt kê các chức danh của ông như bác sĩ chính của cung điện hoàng gia, nha sĩ chính, thầy thuốc cây lá, thầy tư tế và pháp sư phụng sự cho nữ thần Serket. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Các dòng chữ tượng hình trong lăng mộ xác định ông là Teti Neb Fu và liệt kê các chức danh của ông như bác sĩ chính của cung điện hoàng gia, nha sĩ chính, thầy thuốc cây lá, thầy tư tế và pháp sư phụng sự cho nữ thần Serket. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Thường được miêu tả với một con bọ cạp trên đầu, nữ thần Serket có quyền năng chế ngự các loài động vật có nọc độc, và có thể bảo vệ người dân khỏi rắn hoặc bọ cạp cắn, cũng như gây ra những vết cắn đó cho những người mà bà cho là cần phải trừng phạt. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Thường được miêu tả với một con bọ cạp trên đầu, nữ thần Serket có quyền năng chế ngự các loài động vật có nọc độc, và có thể bảo vệ người dân khỏi rắn hoặc bọ cạp cắn, cũng như gây ra những vết cắn đó cho những người mà bà cho là cần phải trừng phạt. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Bà cũng là mẹ của thần rắn Nehebkau, người chuyên bảo vệ các pharaoh khỏi rắn cắn. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Bà cũng là mẹ của thần rắn Nehebkau, người chuyên bảo vệ các pharaoh khỏi rắn cắn. Ảnh: @Kate Campbell Hurd-Mead.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Ngôi mộ #bác sĩ #Ai Cập #cổ đại #nữ thần

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT