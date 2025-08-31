Hà Nội

Minh Hằng "đốt mắt" với bikini, khoe body "đẹp ná thở" trong resort tiền tỷ

Giải trí

Minh Hằng "đốt mắt" với bikini, khoe body "đẹp ná thở" trong resort tiền tỷ

Trong dịp đặc biệt mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai, nữ ca sĩ Minh Hằng gây chú ý khi khoe trọn body quyến rũ với thiết kế bikini pastel đầy tinh tế.

Minh Hằng vừa có chuyến nghỉ dưỡng sang trọng tại một resort biển đắt đỏ bậc nhất Việt Nam nhân dịp sinh nhật con trai tròn 2 tuổi.
Nữ ca sĩ đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải những khoảnh khắc khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng với bikini, chứng minh đẳng cấp nhan sắc "mẹ bỉm sữa" vạn người mê.
Nữ ca sĩ chọn bộ bikini màu xanh pastel nhẹ nhàng, kết hợp cùng quần cạp cao, tôn trọn vòng eo phẳng lì và đôi chân nuột nà.
Thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng săn chắc sau sinh của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.
Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi, gọi cô là "mẹ bỉm sữa gợi cảm nhất showbiz Việt".
Cũng trong chuyến nghỉ dưỡng này, Minh Hằng đã tranh thủ "xả" thêm loạt hình ảnh nóng bỏng khác khi đi du thuyền.
Nữ ca sĩ chọn diện bikini liền thân màu cam, khoét hông cao.
Những khoảnh khắc chụp ảnh cùng con trai cũng khiến người hâm mộ "tan chảy".
Sau khi sinh con trai đầu lòng, Minh Hằng dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ.
Dù đã là mẹ một con, nhan sắc và vóc dáng của Minh Hằng vẫn được đánh giá là ngày càng thăng hạng. Cô luôn giữ được sự tươi trẻ, rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Hằng Lê
#Ca sĩ Minh Hằng #Minh Hằng bikini #Minh Hằng #bikini quyến rũ #sinh sau sinh #resort cao cấp

