Thế giới

Bão mùa đông càn quét nước Mỹ, hàng nghìn chuyến bay bị hủy

Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự định ​​cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy khi cơn bão mùa đông khủng khiếp bắt đầu tàn phá nhiều khu vực trên cả nước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, cơn bão mùa đông kinh hoàng bắt đầu tàn phá nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ vào ngày 24/1, khiến hàng nghìn chuyến bay khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy bỏ.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ tối 24/1 cho biết tuyết rơi dày đặc, mưa và giá rét trên diện rộng đang đe dọa gần 180 triệu người ở khu vực trải dài từ dãy núi Rocky phía nam đến New England. Cơ quan này cảnh báo người dân nên chuẩn bị đối mặt với đợt giá rét kéo dài.

ap26024786730474.jpg
Đường phố phủ đầy tuyết trắng ở Tulsa, Oklahoma, Mỹ, ngày 24/1. Ảnh: AP.

"Băng tuyết sẽ tan rất chậm gây cản trở mọi nỗ lực khắc phục hậu quả”, Allison Santorelli, một nhà khí tượng học thuộc Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt ban bố tình trạng khẩn cấp ở ít nhất 10 tiểu bang, và dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều bang nữa. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã chuẩn bị sẵn hàng hóa, nhân viên và các đội tìm kiếm cứu nạn ở nhiều tiểu bang.

"Chúng tôi chỉ mong mọi người hãy ở nhà nếu có thể để đảm bảo an toàn", bà Noem nói.

Khoảng 140.000 trường hợp mất điện đã được báo cáo trên đường đi của cơn bão mùa đông hôm 24/1, trong đó có hơn 58.000 trường hợp ở Louisiana và khoảng 50.000 trường hợp ở Texas, theo poweroutage.us.

Trong khi các đội sửa chữa ở một số bang phía nam bắt đầu khắc phục sự cố đường dây điện bị đổ vào ngày 24/1, các quan chức ở một số bang phía đông đã đưa ra những cảnh báo mới nhất cho người dân.

"Dự báo một cơn bão chưa từng thấy trong nhiều năm qua sắp tấn công”, Thống đốc bang New Jersey, Mikie Sherrill, cho biết hôm 24/1 khi công bố các hạn chế đối với việc di chuyển của phương tiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống người dân đảo lộn vì giá rét mùa đông ở Châu Âu hồi tháng 1/2024

Nguồn video: VTV
