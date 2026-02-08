Hà Nội

MC Yoonsul diện áo dài trắng, fan rộn ràng đón Tết

Số hóa

MC Yoonsul diện áo dài trắng, fan rộn ràng đón Tết

MC Yoonsul khiến cộng đồng mạng thích thú khi tung bộ ảnh áo dài trắng tinh khôi, vừa khoe nhan sắc dịu dàng vừa gợi không khí Tết đang đến rất gần.

Mới đây, MC Yoonsul đã đăng tải loạt ảnh mới trong trang phục áo dài trắng trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Khác với hình ảnh cá tính, bùng nổ trên sân khấu Esports, cô nàng trong bộ ảnh hiện lên nhẹ nhàng, thuần khiết và đầy nữ tính.
Thiết kế áo dài với chất liệu mới lạ nhưng vẫn giữ nét truyền thống giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng sáng của nữ MC.
Phong cách trang điểm tự nhiên cùng mái tóc trẻ trung càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt Yoonsul.
Bộ ảnh nhận về “cơn mưa” lời khen khi thể hiện rõ sự tự tin, duyên dáng và đa dạng trong phong cách của cô.
Không chỉ là món quà dành tặng fan dịp cận Tết, loạt ảnh còn đánh dấu một chặng đường trưởng thành của Yoonsul trong sự nghiệp.
Năm 2025 được xem là giai đoạn rực rỡ khi cô liên tục xuất hiện tại các giải đấu Free Fire trong nước lẫn quốc tế.
Giữa lịch trình dày đặc, bộ ảnh áo dài như lời khẳng định rằng Yoonsul vẫn luôn giữ trọn nét đẹp văn hóa và tinh thần của một cô gái Việt tài năng.
