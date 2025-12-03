Hà Nội

Mai Dora hóa phản diện, “xả ảnh” đẹp chấn động

Số hóa

Mai Dora hóa phản diện, “xả ảnh” đẹp chấn động

Nữ MC Mai Dora gây bão mạng xã hội với bộ ảnh mới, hóa thân phản diện quyến rũ đầy khí chất.

Thiên Trang (TH)
Mai Dora từ lâu đã là cái tên bảo chứng cho nhan sắc và phong cách quyến rũ trong làng game Việt.
Mới đây, cô tung bộ ảnh hóa thân thành Liêu Như Yên, nữ phụ phản diện bí ẩn và đầy quyền lực.
Ngay khi “xả ảnh”, loạt khoảnh khắc này lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng với lượng tương tác khủng.
Trong bộ ảnh, Mai Dora diện váy trắng trễ vai, vừa tinh khôi vừa gợi cảm, tạo sự đối lập thú vị.
Mái tóc dài thả nhẹ, đôi mắt sắc nét cùng phụ kiện thời thượng giúp hình ảnh thêm sang trọng.
Cộng đồng mạng khen ngợi hết lời, cho rằng cô ngày càng thăng hạng nhan sắc và phong cách.
Nhiều fan nhận xét Mai Dora rất hợp với những vai phản diện bí ẩn, quyến rũ và quyền lực.
Bộ ảnh lần này tiếp tục chứng minh cô là nữ MC hiếm hoi vừa đẹp vừa biến hóa đa dạng phong cách.
#Mai Dora #bộ ảnh #phản diện #nhan sắc #quyến rũ #MC

