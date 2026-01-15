Hà Nội

Số hóa

3 nữ MC VCS sau 5 năm, người tỏa sáng, kẻ biến mất

Gia nhập VCS cách đây nửa thập kỷ, ba nữ MC Kim Sa, Bảo Ngọc và Mai Dora nay rẽ ba hướng hoàn toàn khác biệt.

Thiên Trang (TH)
Tại VCS Mùa Xuân 2021, VETV từng giới thiệu ba nữ MC mới gồm Kim Sa, Bảo Ngọc và Mai Dora, mở ra kỳ vọng về thế hệ MC LMHT kế cận.
Thế nhưng sau đúng 5 năm, cả ba đều đã rời khỏi VCS và mỗi người có một ngã rẽ riêng trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.(Ảnh: Vietnam Esports TV)
Bảo Ngọc gia nhập VCS khi chưa có nhiều kinh nghiệm esports, phải đối mặt áp lực lớn từ cộng đồng LMHT vốn khắt khe và nhiều tranh cãi.
Dù từng được chú ý nhờ nhan sắc và câu chuyện “đẩy thuyền”, Bảo Ngọc dần mờ nhạt và gần như biến mất khỏi làng LMHT Việt.
Kim Sa là người rời VCS sớm nhất do không để lại dấu ấn chuyên môn, thậm chí còn vướng lùm xùm đời tư gây tranh cãi.
Hiện tại, Kim Sa gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội, khiến cộng đồng khó nắm bắt tình hình của cựu nữ MC này.
Trái ngược hoàn toàn, Mai Dora là cái tên thành công nhất khi trụ lại lâu nhất tại VCS và xây dựng được hình ảnh cá nhân vững chắc.
Dù không còn làm MC VCS, Mai Dora vẫn sở hữu độ phủ sóng cao trong cộng đồng LMHT, trở thành người duy nhất “về đích” trong bộ ba năm ấy.
