MC sinh năm 1996 gây sốt bởi màn phát âm tiếng Anh trên Vietnam Today

Cộng đồng trẻ

MC sinh năm 1996 gây sốt bởi màn phát âm tiếng Anh trên Vietnam Today

BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) gây sốt trên mạng xã hội bởi màn phát âm tiếng Anh trên kênh Vietnam Today được VTV ra mắt vào ngày 7/9 vừa qua.

Thiên Anh
Sau khi kênh Vietnam Today được VTV ra mắt vào ngày 7/9 vừa qua, nhiều người cũng quan tâm đến dàn BTV cũng như khả năng dẫn tiếng Anh của họ bởi lẽ kênh sẽ được phát 24/7 bằng tiếng Anh.
Trên các tài khoản MXH của mình, các BTV của Vietnam Today cũng chia sẻ thông tin, cảm xúc khi được giao nhiệm vụ dẫn kênh đặc biệt này. Trong đó, cái tên Lê Hiếu Minh Đức gây được tiếng vang khi sở hữu profile khủng.
Theo thông tin từ LinkedIn, BTV Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) học cấp 3 tại trường Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) sau đó du học ở Đại học Wollongong (Úc).
Dylan Le từng tham gia team Mate Ơi TV - kênh thông tin dành cho cộng đồng người Việt tại Úc và những học sinh đang có mong muốn được sinh sống và đi du học tại xứ sở Kangaroo.
Từ giữa năm 2019, theo giới thiệu từ Mate Ơi TV, Dylan Le là 'cậu bé IELTS 9.0' của team.
Ngoài việc làm người dẫn chương trình và phóng viên cho kênh, Dylan Le còn là nhà thiết kế đồ hoạ và animator (họa sĩ diễn hoạt).
Đến cuối năm 2019, Dylan Le bắt đầu làm việc tại VTV.
Ngay trước khi dẫn chương trình cho Vietnam Today, Dylan Le là BTV ở VTV4 với các chương trình như Việt Nam Qua Góc Nhìn Quốc Tế, Talk Vietnam,...
Năm 2022, Dylan Le cùng với đồng nghiệp tại Ban Truyền hình Đối ngoại giành giải Nhất ở thể loại truyền hình tại Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ VIII với tác phẩm Luồng sống.
Ngoài Dylan Le, kênh Vietnam Today còn có các BTV khác như Huyen Tran, Lina Pham, Brian Pham,... Tất cả đều có nhiều năm kinh nghiệm ở vai trì MC song ngữ và có thời gian dài làm việc tại VTV. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
