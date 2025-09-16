Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Mai Ngọc khoe con trai gần 5 tháng tuổi kháu khỉnh, đáng yêu

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc khoe con trai gần 5 tháng tuổi kháu khỉnh, đáng yêu

Con trai Mai Ngọc hiện đã được gần 5 tháng tuổi, thường xuyên được mẹ cập nhật về hành trình lớn khôn với niềm tự hào, hạnh phúc trên trang cá nhân.

Trầm Phương
MC Mai Ngọc vừa khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất của con trai nhỏ sắp 5 tháng tuổi. Trong loạt ảnh được đăng tải, cậu bé xuất hiện với vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
MC Mai Ngọc vừa khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất của con trai nhỏ sắp 5 tháng tuổi. Trong loạt ảnh được đăng tải, cậu bé xuất hiện với vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
Qua từng khung hình, có thể thấy rõ sự phát triển vượt trội của bé Panda. Từ việc được mẹ bế trong vòng tay ấm áp bên khu vườn xanh mướt, đến những lúc ngồi trong xe đẩy với nụ cười rạng rỡ, mọi khoảnh khắc đều toát lên sự hạnh phúc và yên bình của một gia đình nhỏ. (Ảnh: FBNV)
Qua từng khung hình, có thể thấy rõ sự phát triển vượt trội của bé Panda. Từ việc được mẹ bế trong vòng tay ấm áp bên khu vườn xanh mướt, đến những lúc ngồi trong xe đẩy với nụ cười rạng rỡ, mọi khoảnh khắc đều toát lên sự hạnh phúc và yên bình của một gia đình nhỏ. (Ảnh: FBNV)
Kèm theo những hình ảnh đáng yêu, MC Mai Ngọc đã có những chia sẻ chân thành về hành trình làm mẹ: "Vèo cái em sắp 5 tháng tuổi rùi. Mới ngày nào từ trong bụng mẹ chui ra, bé xíu, giờ ôm đã đầy tay." (Ảnh: FBNV)
Kèm theo những hình ảnh đáng yêu, MC Mai Ngọc đã có những chia sẻ chân thành về hành trình làm mẹ: "Vèo cái em sắp 5 tháng tuổi rùi. Mới ngày nào từ trong bụng mẹ chui ra, bé xíu, giờ ôm đã đầy tay." (Ảnh: FBNV)
Nữ MC không giấu được sự tự hào khi kể về con trai: "Em mang đến cho mẹ thật nhiều cảm xúc của những lần đầu tiên, hơn hết mẹ biết em là một em bé ngoan và hiểu chuyện. Hợp tác với mẹ từ lịch sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ, loại sữa mẹ chọn, đi dạo, đi bơi." (Ảnh: FBNV)
Nữ MC không giấu được sự tự hào khi kể về con trai: "Em mang đến cho mẹ thật nhiều cảm xúc của những lần đầu tiên, hơn hết mẹ biết em là một em bé ngoan và hiểu chuyện. Hợp tác với mẹ từ lịch sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ, loại sữa mẹ chọn, đi dạo, đi bơi." (Ảnh: FBNV)
MC Mai Ngọc thẳng thắn chia sẻ về những lo lắng ban đầu của mình: "Mẹ đã từng nghĩ làm thế nào để ở với một em bé cả ngày, cũng sợ khi không có bà, không có cô bảo mẫu." Tuy nhiên, cô đã vượt qua được mọi khó khăn và tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc con. (Ảnh: FBNV)
MC Mai Ngọc thẳng thắn chia sẻ về những lo lắng ban đầu của mình: "Mẹ đã từng nghĩ làm thế nào để ở với một em bé cả ngày, cũng sợ khi không có bà, không có cô bảo mẫu." Tuy nhiên, cô đã vượt qua được mọi khó khăn và tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc con. (Ảnh: FBNV)
Những chia sẻ chân thành và hình ảnh đáng yêu của MC Mai Ngọc đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng: "Hai mẹ con đáng yêu", "Yêu quá . Trộm vía em yêu quá mẹ Ngọc à". (Ảnh: FBNV)
Những chia sẻ chân thành và hình ảnh đáng yêu của MC Mai Ngọc đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng: "Hai mẹ con đáng yêu", "Yêu quá . Trộm vía em yêu quá mẹ Ngọc à". (Ảnh: FBNV)
Con trai Mai Ngọc được nhận xét ngày càng bụ bẫm, đáng yêu. Theo tiết lộ từ nữ MC, bé Panda 4 tháng 20 ngày tuổi đã nặng 8,6 kí lô và dài 68,5cm, và mặc vừa quần áo của trẻ 8-9 tháng tuổi. (Ảnh: FBNV)
Con trai Mai Ngọc được nhận xét ngày càng bụ bẫm, đáng yêu. Theo tiết lộ từ nữ MC, bé Panda 4 tháng 20 ngày tuổi đã nặng 8,6 kí lô và dài 68,5cm, và mặc vừa quần áo của trẻ 8-9 tháng tuổi. (Ảnh: FBNV)
Mai Ngọc chăm chỉ chia sẻ về hành trình lần đầu làm mẹ của mình trên trang cá nhân. Nữ MC chăm sóc con rất khoa học, mỗi ngày cho bé đi dạo 2 lần, tuần đi bơi 2 lần. (Ảnh: FBNV)
Mai Ngọc chăm chỉ chia sẻ về hành trình lần đầu làm mẹ của mình trên trang cá nhân. Nữ MC chăm sóc con rất khoa học, mỗi ngày cho bé đi dạo 2 lần, tuần đi bơi 2 lần. (Ảnh: FBNV)
Từ khi Panda được 10 ngày tuổi, cô đã cho con “học bài” bằng bộ tranh ảnh kích thích thị giác cho trẻ. Đến nay, Mai Ngọc vẫn duy trì thói quen ấy, tiết lộ quý tử rất ham học. (Ảnh: FBNV)
Từ khi Panda được 10 ngày tuổi, cô đã cho con “học bài” bằng bộ tranh ảnh kích thích thị giác cho trẻ. Đến nay, Mai Ngọc vẫn duy trì thói quen ấy, tiết lộ quý tử rất ham học. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh dành thời gian chăm sóc con, Mai Ngọc cũng thường xuyên chăm chút cho bản thân. Cô có chế độ ăn uống hợp lý cũng như luyện tập để lấy lại vóc dáng. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh dành thời gian chăm sóc con, Mai Ngọc cũng thường xuyên chăm chút cho bản thân. Cô có chế độ ăn uống hợp lý cũng như luyện tập để lấy lại vóc dáng. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Mai Ngọc #con trai #bé Panda #mẹ và bé #hành trình làm mẹ #trẻ sơ sinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT