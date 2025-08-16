Hà Nội

MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc là “mẹ bỉm sữa hạnh phúc” bên con trai

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc là “mẹ bỉm sữa hạnh phúc” bên con trai

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Mai Ngọc đã khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy" khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai nhỏ.

Trầm Phương
Từ sau khi sinh em bé, Mai Ngọc thường xuyên cập nhật những hình ảnh của con trai cũng như hành trình là một người mẹ bỉm sữa của mình. Mới đây, cô nàng vừa đăng tải khoảnh khắc là mẹ bỉm sữa đầy cạnh phúc bên con trai gần 4 tháng tuổi. (Ảnh: IGNV)
Trong bức ảnh, Mai Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, đầy dịu dàng khi bế con trai trên tay. Cậu bé với gương mặt bụ bẫm, đáng yêu đang nhìn thẳng vào ống kính, toát lên vẻ khỏe mạnh và lanh lợi. (Ảnh: IGNV)
Khoảnh khắc ngọt ngào của hai mẹ con đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận chúc mừng. (Ảnh: IGNV)
Đi kèm với bức ảnh, Mai Ngọc còn chia sẻ chi tiết về những thói quen đáng yêu của con trai, cho thấy cô đang tận hưởng trọn vẹn vai trò "mẹ bỉm sữa". Nữ MC tiết lộ, cậu bé sắp tròn 4 tháng tuổi, mỗi ngày có thể ăn được gần 1 lít sữa và đặc biệt rất ngoan khi ngủ thẳng giấc từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. (Ảnh: IGNV)
Mai Ngọc còn bật mí thêm, con trai cô rất hiếu động, thích đi dạo và đi bơi, đồng thời rất có năng khiếu "thần thái" khi luôn thích ống kính máy ảnh, điện thoại và đặc biệt là "cười toe toét khi nhìn thấy mẹ". (Ảnh: IGNV)
Những chia sẻ chân thật và đầy yêu thương này của Mai Ngọc đã nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cô, vừa thành công trong sự nghiệp vừa có một gia đình hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
Qua những dòng trạng thái và hình ảnh, có thể thấy Mai Ngọc đang thực sự tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ý nghĩa bên thiên thần nhỏ của mình. (Ảnh: IGNV)
Tháng 4/2025, MC Mai Ngọc đã chào đón con đầu lòng ở tuổi 35. Từ khi mang thai, cô đã tạm dừng công việc dẫn chương trình ở đài truyền hình.(Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm trong thai kỳ, từ việc ăn uống hằng ngày, đi khám thai, lịch tập luyện... (Ảnh: IGNV)
Sau sinh em bé, Mai Ngọc thường xuyên cập nhật hành trình nuôi con nhỏ lên trang cá nhân. Cô tận hưởng cuộc sống tròn đầy, viên mãn sau những sóng gió đã qua. (Ảnh: IGNV)
#Mai Ngọc #mẹ bỉm sữa #con trai #hạnh phúc #khoảnh khắc #mc vtv

