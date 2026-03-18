Cô gái nhảy từ lầu 2 để thoát khỏi đám cháy được hai người đỡ bằng tay không

Ngọn lửa trong nhà bốc cháy khiến cho 2 chị em sinh đôi 16 tuổi bị mắc kẹt. Người em gái buộc phải nhảy từ tầng 2 xuống.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Yinhua, xã Xiaoguan, huyện Suiyang, thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khiến hai cô gái bị mắc kẹt.

Một vài người dân làng nhìn thấy cảnh tượng này và quyết định giúp đỡ. Một người tên Luo Liangyong quan sát hiện trường một lúc, thấy tình hình nguy cấp, liền hét lên bảo cô gái nhảy xuống, theo Jimu News.

Ngay khi cô gái tiếp đất, cú va chạm mạnh đã hất Luo Liangyong ngã xuống đất, khiến anh chảy máu đầu ngay lập tức.

Ngọn lửa đã được đội cứu hộ đến ngay sau đó dập tắt.

Luo Liangyong, một người dân làng Yinhua cho biết: "Ngọn lửa bùng lên chỉ vài giây sau khi cô bé nhảy xuống. Nếu tôi không hét lên bảo cô bé nhảy xuống, cô bé đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Liao Fei, một người dân khác ở làng Yinhua kể lại: "Sau khi cứu được cô bé, tôi lập tức mở cửa cuốn. Khi mở cửa, tôi thấy có một đứa trẻ khác ở bên trong. Chúng tôi hét lên bảo cô bé nhanh chóng ra ngoài và gọi số 119 (số khẩn cấp)."

Được biết, hai cô gái được cứu là hai chị em sinh đôi 16 tuổi. Em gái bị bỏng nhẹ ở lưng khi nhảy từ tầng hai, trong khi người chị, được cứu từ tầng một, không bị thương.

Luo Liangyong được chẩn đoán bị gãy xương sống ngực và cột sống và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Bài liên quan

Video

Người đàn ông vô tình châm lửa cả xe của mình khi quay đầu khỏi đám cháy

Ngay khi người lái xe quay đầu, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi phần trước và hai bên của chiếc xe, nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa.

Video ghi lại cảnh một chủ xe di chuyển chiếc xe của mình sau khi nó bốc cháy trên đường ở Triều Châu, Quảng Đông, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng. Video cho thấy một chiếc xe đột nhiên bốc cháy và khói đen cuồn cuộn, và pha xử lý tình huống khẩn cấp của người lái chiếc xe màu trắng bên cạnh đã khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng họ nín thở theo dõi tình huống ngay cả khi xem qua màn hình.

Video: Fast Technology
Xem chi tiết

Video

Xe khách lớn cháy ngùn ngụt, trơ khung vì nổ lốp

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị thiêu rụi, trơ khung do cứu hỏa không thành.

Tối 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm khi đang lưu thông qua Km6 đường tránh Đông (khu vực hồ Ea Nhái), thuộc thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Chú rùa 'mở khóa' tốc độ, thoát chết ngoạn mục khỏi đám cháy

Theo lời chủ nhân của con rùa, vụ cháy là do một chiếc đèn sưởi "hoạt động ngoài ý muốn" gây ra.

Một chú rùa đã trở nên nổi tiếng trên TikTok nhờ màn thoát hiểm ngoạn mục khỏi đám cháy. Vào ngày 8/2, Hyeri Tom đang dự tiệc Super Bowl của một người bạn thì một đám cháy bùng phát bên trong chuồng của con rùa sulcata cái tên Leo của cô. Chuồng rùa nằm trong sân nhà của Tom ở Fullerton, California. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy con rùa 3 tuổi đang bò ra khỏi đám cháy bao trùm lấy chuồng của nó, thông tin trên People.com.

Video: @Hyeri Tom / Storyful
Xem chi tiết

