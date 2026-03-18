Cô gái nhảy từ lầu 2 để thoát khỏi đám cháy được hai người đỡ bằng tay không

Ngọn lửa trong nhà bốc cháy khiến cho 2 chị em sinh đôi 16 tuổi bị mắc kẹt. Người em gái buộc phải nhảy từ tầng 2 xuống.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Yinhua, xã Xiaoguan, huyện Suiyang, thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khiến hai cô gái bị mắc kẹt.

Một vài người dân làng nhìn thấy cảnh tượng này và quyết định giúp đỡ. Một người tên Luo Liangyong quan sát hiện trường một lúc, thấy tình hình nguy cấp, liền hét lên bảo cô gái nhảy xuống, theo Jimu News.

Video: Newsflare

Ngay khi cô gái tiếp đất, cú va chạm mạnh đã hất Luo Liangyong ngã xuống đất, khiến anh chảy máu đầu ngay lập tức.

Ngọn lửa đã được đội cứu hộ đến ngay sau đó dập tắt.

Luo Liangyong, một người dân làng Yinhua cho biết: "Ngọn lửa bùng lên chỉ vài giây sau khi cô bé nhảy xuống. Nếu tôi không hét lên bảo cô bé nhảy xuống, cô bé đã gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Liao Fei, một người dân khác ở làng Yinhua kể lại: "Sau khi cứu được cô bé, tôi lập tức mở cửa cuốn. Khi mở cửa, tôi thấy có một đứa trẻ khác ở bên trong. Chúng tôi hét lên bảo cô bé nhanh chóng ra ngoài và gọi số 119 (số khẩn cấp)."

Được biết, hai cô gái được cứu là hai chị em sinh đôi 16 tuổi. Em gái bị bỏng nhẹ ở lưng khi nhảy từ tầng hai, trong khi người chị, được cứu từ tầng một, không bị thương.

Luo Liangyong được chẩn đoán bị gãy xương sống ngực và cột sống và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.