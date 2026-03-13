Người đàn ông vô tình châm lửa cả xe của mình khi quay đầu khỏi đám cháy

Ngay khi người lái xe quay đầu, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi phần trước và hai bên của chiếc xe, nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa.

Video ghi lại cảnh một chủ xe di chuyển chiếc xe của mình sau khi nó bốc cháy trên đường ở Triều Châu, Quảng Đông, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng. Video cho thấy một chiếc xe đột nhiên bốc cháy và khói đen cuồn cuộn, và pha xử lý tình huống khẩn cấp của người lái chiếc xe màu trắng bên cạnh đã khiến cư dân mạng phải thốt lên rằng họ nín thở theo dõi tình huống ngay cả khi xem qua màn hình.

Video: Fast Technology

Trong đoạn video, vào lúc 9 giờ sáng ngày 8/3, một chiếc xe giữa đường bỗng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan nhanh và khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Một chiếc xe màu trắng đậu bên vệ đường đang ở trong tình thế nguy hiểm; nó chỉ cần lùi lại vài mét là có thể đến nơi an toàn.

Điều đáng ngạc nhiên là chủ xe không vận hành thiết bị ngay khi đến nơi. Thay vào đó, anh ta đi vòng ra phía sau xe trước khi lên xe và vận hành nó.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là sau khi lên xe, chủ xe không chọn cách lùi xe và thoát ra thuận tiện nhất, mà lại quyết định quay đầu xe. Hành động này buộc phải quay xe về phía đám cháy, tạo điều kiện cho ngọn lửa lan rộng.

Trong lúc quay đầu xe, ngọn lửa từ chiếc xe đang cháy bất ngờ bùng lên, lập tức liếm vào phía trước và hai bên chiếc xe màu trắng, và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp xe.

Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng sau khi xem tin tức. Một số người chỉ trích chủ xe vì đã chọn cách đốt chiếc xe bị hư hỏng thay vì chấp nhận mất trắng, trong khi những người khác phân tích rằng chủ xe đã mắc sai lầm trong tình huống khẩn cấp, và trong lúc hoảng loạn, anh ta đã mất tập trung và chọn cách di chuyển xe sai.

Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người rằng sự bình tĩnh và các quy trình khẩn cấp đúng đắn là vô cùng quan trọng khi đối mặt với hỏa hoạn bất ngờ; hành động thiếu suy xét có thể dẫn đến thiệt hại lớn hơn.