Mất iPhone, iPad cần làm ngay 5 việc để bảo vệ dữ liệu

iPhone và iPad lưu trữ nhiều thông tin quan trọng như hình ảnh, tài liệu, dữ liệu cá nhân và tài khoản trực tuyến. Vì vậy, khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, người dùng không chỉ đối mặt nguy cơ mất tài sản mà còn có thể bị lộ thông tin. Theo hướng dẫn của Apple, việc cần làm trước tiên là khóa thiết bị từ xa, sau đó triển khai các biện pháp bảo vệ tài khoản và liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết.

Kích hoạt chế độ Lost Mode qua iCloud.com/find giúp khóa iPhone hoặc iPad từ xa khi thiết bị bị mất. (Ảnh: support.apple)

Bước đầu tiên là truy cập iCloud.com/find, đăng nhập tài khoản Apple và chọn iPhone hoặc iPad bị mất. Người dùng tiếp tục chọn tính năng Mark as Lost (Đánh dấu là bị mất) để khóa thiết bị bằng mật mã, hạn chế người khác truy cập dữ liệu. Apple cho phép sử dụng trang tìm thiết bị mà không cần nhập mã xác minh trong quy trình này, hữu ích khi chiếc iPhone bị mất là thiết bị đáng tin cậy duy nhất. Nếu đã bật Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp), người dùng còn có thêm lớp bảo vệ trước một số thao tác nhạy cảm. Đặc biệt, không nên xóa thiết bị khỏi Find My vì hành động này có thể gỡ bỏ Activation Lock, khiến kẻ gian dễ kích hoạt lại máy hơn.

Sau khi khóa máy, người dùng có thể kiểm tra vị trí gần nhất hoặc vị trí hiện có trên bản đồ Find My. Tuy nhiên, nếu thiết bị xuất hiện tại địa điểm xa lạ, không nên tự tìm đến để thu hồi vì có thể gặp nguy hiểm. Thay vào đó, hãy cung cấp thông tin cho cơ quan công an và chuẩn bị số sê-ri thiết bị nếu được yêu cầu. Chủ sở hữu cũng nên liên hệ nhà mạng để thông báo vụ việc, đề nghị tạm ngừng dịch vụ di động khi cần thiết, đồng thời kiểm tra quyền lợi bảo hiểm nếu thiết bị thuộc chương trình bảo vệ mất cắp.

Người dùng cần cảnh giác với tin nhắn và cuộc gọi giả danh Apple nhằm lấy cắp thông tin đăng nhập sau sự cố mất thiết bị.

Nếu không thể lấy lại iPhone hoặc iPad, người dùng có thể cân nhắc xóa dữ liệu từ xa thông qua Find My hoặc iCloud.com/find. Đây là thao tác không thể hoàn tác, vì vậy cần đánh giá kỹ trước khi thực hiện. Với thiết bị chạy iOS 15 hoặc iPadOS 15 trở lên, khả năng định vị qua Find My vẫn có thể tiếp tục sau khi xóa dữ liệu. Dù vậy, người dùng vẫn nên giữ thiết bị trong Find My để duy trì Activation Lock, hạn chế nguy cơ máy bị kích hoạt và bán lại trái phép.

Cuối cùng, hãy kiểm tra tài khoản Apple trên một thiết bị đáng tin cậy khác, rà soát danh sách thiết bị liên kết, thông tin liên hệ và phương thức khôi phục tài khoản. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên đổi mật khẩu và cập nhật thông tin bảo mật ngay. Cần đặc biệt cảnh giác với tin nhắn báo đã tìm thấy iPhone, cuộc gọi giả danh nhân viên Apple hoặc đường dẫn yêu cầu đăng nhập. Không chia sẻ mật mã mở khóa, mật khẩu tài khoản hay mã xác minh cho bất kỳ ai. Những thao tác này giúp giảm nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản ngay cả khi thiết bị chưa được tìm lại.