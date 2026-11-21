NC Ring nặng chỉ 2g, pin 14 ngày; NC Band 2 tích hợp cảm biến nhịp tim và hoạt động liên tục tới 21 ngày. Cả hai đều tập trung vào theo dõi sức khỏe sinh sản.

Thị trường thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự gia nhập của 2 tân binh đến từ thương hiệu Natural Cycles.

Hãng công nghệ sức khỏe nổi tiếng thân thiện với phái nữ này vừa chính thức trình làng bộ đôi sản phẩm mới mang tên NC Ring và NC Band 2, hứa hẹn tạo ra sức ép cạnh tranh trực tiếp lên những tên tuổi sừng sỏ như Garmin CIRQA hay Oura Ring 5.

Bộ đôi thiết bị đeo thông minh mới nhất của Natural Cycles sở hữu thiết kế tối giản, siêu nhẹ cùng thời lượng pin ấn tượng.

Điểm nhấn giúp hai thiết bị này thu hút sự chú ý của giới công nghệ nằm ở thiết kế tối giản với trọng lượng nhẹ đến mức khó tin, đi kèm thời lượng sử dụng pin bền bỉ và định hướng tính năng rất đặc thù dành cho nhóm người dùng chuyên biệt.

Natural Cycles NC Ring ấn tượng 2g

Mẫu nhẫn thông minh NC Ring gây ấn tượng mạnh ngay từ thông số vật lý khi sở hữu trọng lượng chỉ vỏn vẹn 2g tùy thuộc vào kích cỡ tay của người đeo. Nhà sản xuất cung cấp dải kích thước khá đa dạng theo tiêu chuẩn Mỹ từ cỡ 6 đến cỡ 12, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được chiếc nhẫn vừa vặn và thoải mái nhất để đeo liên tục cả ngày lẫn đêm.

Bên cạnh sự thanh thoát, độ bền của thiết bị cũng được chú trọng tối đa với khả năng kháng nước ở độ sâu lên tới 100m. Nhờ vậy, chủ nhân của chiếc nhẫn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm trong mọi sinh hoạt thường nhật, kể cả khi đi tắm hay tham gia các hoạt động bơi lội dưới nước mà không lo hư hỏng linh kiện bên trong.

NC Ring gây ấn tượng cực mạnh với pin lên đến 14 ngày và chịu được áp lực nước dưới độ sâu 100m.

Một trong những điểm đáng kinh ngạc nhất trên NC Ring chính là thời lượng pin đạt mức 14 ngày cho mỗi lần sạc đầy, một con số vượt trội so với mặt bằng chung của các dòng nhẫn thông minh hiện nay vốn thường chỉ trụ được khoảng 1 tuần.

Để đạt được hiệu suất năng lượng ấn tượng này, Natural Cycles đã đưa ra một quyết định thiết kế khá táo bạo khi loại bỏ hoàn toàn cảm biến đo nhịp tim quang học truyền thống. Thay vào đó, chiếc nhẫn tập trung toàn bộ tài nguyên vào việc ghi nhận biến thiên nhiệt độ bề mặt da và theo dõi chuyển động của cơ thể.

Theo lý giải từ phía hãng, dữ liệu thu thập từ hai cảm biến này là quá đủ để phân tích chuyên sâu chất lượng giấc ngủ, mức độ vận động hàng ngày, đồng thời phục vụ đắc lực cho tính năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt với độ chính xác cao trên ứng dụng Natural Cycles, nền tảng vốn được cấp phép và quảng bá như một biện pháp tránh thai tự nhiên hiệu quả.

Natural Cycles NC Band 2 tối giản tuyệt đối

Nếu NC Ring hướng đến sự tối giản tuyệt đối thì người anh em NC Band 2 lại mang đến một giải pháp toàn diện hơn dưới dạng vòng đeo tay thông minh.

Thiết bị này có trọng lượng chỉ 10g, nhẹ hơn khoảng 1/3 so với đối thủ trực tiếp Garmin CIRQA.

Phiên bản nâng cấp của Natural Cycles NC Band đẩy thời lượng pin lên tới 21 ngày với đầy đủ cảm biến theo dõi sức khỏe.

Bất chấp thân hình siêu mỏng nhẹ, đội ngũ kỹ sư của Natural Cycles vẫn khéo léo tích hợp đầy đủ hệ thống cảm biến bao gồm đo nhịp tim liên tục, cảm biến chuyển động và cảm biến nhiệt độ da.

Đáng nể hơn cả là viên pin bên trong chiếc vòng tay này có thể duy trì hoạt động liên tục suốt 21 ngày, giúp người dùng giải tỏa hoàn toàn nỗi lo phải sạc pin thường xuyên.

Sản phẩm cũng đạt chuẩn kháng nước 5 ATM, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với nước ở mức độ thông thường và hỗ trợ đầy đủ các tính năng theo dõi giấc ngủ, vận động cùng khả năng dự đoán chu kỳ sinh học tương tự như phiên bản nhẫn thông minh.

Dùng giá cực thấp để phổ biến hệ sinh thái

Cả hai thiết bị đều đi theo mô hình kinh doanh gắn liền với hệ sinh thái phần mềm của hãng. Hiện tại, người dùng đã có thể đặt mua NC Ring thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của Natural Cycles.

Trong chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12, chiếc nhẫn thông minh này được tặng kèm hoàn toàn miễn phí khi khách hàng đăng ký gói sử dụng ứng dụng Natural Cycles trong vòng 12 tháng với mức phí trọn gói khoagr 3,8 triệu đồng.

Ngoài ra, những người đăng ký mới trong khoảng thời gian khuyến mãi này cũng có quyền lựa chọn nhận miễn phí mẫu vòng tay NC Band 2 thay cho nhẫn tùy theo sở thích cá nhân.

Đối với những khách hàng hiện hữu đang sử dụng dịch vụ của hãng và muốn nâng cấp phần cứng, mức giá bán lẻ dành riêng cho thiết bị đeo mới được ấn định ở con số 2,5 triệu đồng.

Một lưu ý quan trọng là người dùng bắt buộc phải duy trì gói đăng ký tài khoản Natural Cycles trả phí thì mới có thể khai thác và đồng bộ hóa dữ liệu từ hai thiết bị phần cứng này.