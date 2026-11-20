Khi nhiệt độ giảm sâu, máy sưởi trở thành thiết bị được nhiều gia đình quan tâm. Tuy nhiên, giữa các dòng máy sưởi quạt, máy sưởi dầu hay thiết bị sử dụng gas, việc chọn sản phẩm phù hợp không đơn giản chỉ dựa vào giá thành. Người dùng cần cân nhắc nhu cầu sử dụng, diện tích không gian và chi phí vận hành để tránh phát sinh hóa đơn năng lượng quá cao.

Thị trường có nhiều loại máy sưởi với cơ chế làm ấm và mức công suất khác nhau.

Không nên ưu tiên sản phẩm có giá rẻ nhất. Một số mẫu máy sưởi giá thấp có thể đi kèm công suất lớn, khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể khi hoạt động thường xuyên. Khoản tiền tiết kiệm lúc mua ban đầu vì thế có thể không bù được chi phí sử dụng lâu dài. Thay vì chỉ nhìn vào giá bán, người dùng nên kiểm tra công suất và lựa chọn thiết bị đáp ứng đủ nhu cầu làm ấm. Một chiếc máy có mức tiêu thụ phù hợp sẽ giúp kiểm soát chi phí tốt hơn trong suốt mùa đông.

Diện tích phòng quyết định loại máy sưởi cần mua. Với không gian nhỏ và nhu cầu làm ấm nhanh, máy sưởi quạt là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng lưu thông không khí. Trong khi đó, máy sưởi dầu hoặc máy sưởi dạng cột phù hợp hơn với những căn phòng rộng cần duy trì nhiệt độ trong thời gian dài. Các thiết bị này phân tán nhiệt từ từ, giúp hơi ấm lan tỏa đều hơn. Việc chọn đúng loại máy theo diện tích sử dụng cũng hạn chế tình trạng thiết bị phải hoạt động quá sức.

Gia đình có trẻ nhỏ cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Máy sưởi dầu được xem là lựa chọn phù hợp nhờ cơ chế làm nóng bằng dầu, không tạo ngọn lửa trực tiếp. Người mua nên ưu tiên sản phẩm tích hợp cảm biến chống đổ, có khả năng tự động ngắt khi thiết bị bị nghiêng hoặc ngã. Tính năng này giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng, nhất là khi trẻ em có thể vô tình va chạm với máy.

Người dùng nên chọn máy sưởi phù hợp diện tích phòng và ưu tiên các tính năng an toàn như tự ngắt khi đổ.

Ngoài máy sưởi điện, hệ thống sưởi sử dụng gas cũng là phương án có thể cân nhắc nếu gia đình có nguồn cung cấp phù hợp. Theo thông tin được đề cập, thiết bị sưởi gas có thể tạo ra lượng khí thải nhà kính bằng khoảng một phần ba so với một số giải pháp khác. Dù vậy, người dùng vẫn cần xem xét điều kiện lắp đặt và nguồn năng lượng sẵn có trước khi lựa chọn.

Cuối cùng, nên ưu tiên máy sưởi có chức năng hẹn giờ và điều chỉnh nhiệt độ. Bộ hẹn giờ cho phép thiết lập thời điểm bật hoặc tắt thiết bị, tránh để máy hoạt động khi không cần thiết. Trong khi đó, bộ điều nhiệt giúp duy trì mức nhiệt ổn định, hạn chế việc làm nóng quá mức và tiêu hao năng lượng không cần thiết. Kết hợp các tính năng này với việc lựa chọn công suất phù hợp sẽ giúp gia đình sử dụng máy sưởi hiệu quả, tiết kiệm và an toàn hơn trong những ngày rét.