Thương hiệu nhánh của Huawei - OSTA hé lộ thiết kế ba màu của O1 Pro, mẫu máy có màn hình OLED rộng, pin 700mAh, bộ nhớ tối đa 1 TB và sở hữu camera 200 MP.

Sau hàng loạt tin đồn làm xôn xao giới công nghệ trong suốt thời gian qua, Huawei cuối cùng đã chính thức xác nhận thời điểm trình làng mẫu điện thoại thông minh OSTA O1 Pro vào ngày 20 tháng 11.

Đây là sản phẩm mở màn cho OSTA, một thương hiệu hoàn toàn mới được Huawei phát triển nhằm mở rộng hệ sinh thái thiết bị di động của hãng.

Thêm một mẫu smartphone dạng thanh màn hình rộng của Huawei ra mắt.

Ngay trước thềm sự kiện, những hình ảnh quảng bá chính thức đầu tiên đã được công bố, cho thấy diện mạo trọn vẹn của thiết bị với 3 tùy chọn màu sắc gồm trắng thanh lịch, đen huyền bí và tím chuyển sắc bắt mắt.

Điểm nhấn trên OSTA O1 Pro chính là kiểu dáng thân máy bè ngang đầy khác biệt so với phần lớn điện thoại thông minh hiện nay. Ngoại trừ hiệu ứng chuyển màu độc đáo trên phiên bản màu tím cùng dấu ấn nhận diện thương hiệu OSTA ở mặt lưng, tổng thể ngôn ngữ thiết kế của chiếc máy này gần như tương đồng với mẫu Huawei Pura X View.

Sự giống nhau này bắt nguồn từ việc OSTA O1 Pro được trang bị tấm nền OLED kích thước 6,39 inch với tỷ lệ khung hình 15:9 vô cùng hiếm gặp, thay vì chuẩn tỷ lệ thuôn dài khoảng 20:9 vốn đã trở thành quy chuẩn chung của thị trường.

Nhờ tỷ lệ đặc biệt này, chiều cao của máy chỉ rơi vào khoảng 14,4 cm, ngắn hơn gần 1 cm so với đối thủ Google Pixel 11, nhưng chiều rộng lại lên tới 8,7 cm, tức là rộng hơn khoảng 1,5 cm.

Huawei OSTA O1 Pro sẽ sở hữu viên pin 7.000 mAh, chip Kirin 9030S tự phát triển.

Kích thước bề ngang vượt trội hứa hẹn mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho các tác vụ đọc tài liệu, duyệt web hoặc làm việc đa nhiệm, tạo nên trải nghiệm sử dụng gần giống một cuốn sổ tay kỹ thuật số nhỏ gọn.

Về cấu hình phần cứng, thông tin từ phía Huawei cho thấy OSTA O1 Pro sẽ được phân phối với nhiều phiên bản bộ nhớ khác nhau, bao gồm dung lượng RAM từ 12 GB đến 16 GB đi kèm bộ nhớ trong từ 256 GB cho tới tối đa 1 TB.

Việc sở hữu mức thông số lưu trữ khổng lồ ở phiên bản cao cấp nhất cho thấy Huawei định vị sản phẩm này ở phân khúc flagship đầu bảng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với các thông tin đồn đoán trước đó về việc thiết bị sẽ vận hành dựa trên sức mạnh của vi xử lý HiSilicon Kirin 9030S tự phát triển, tương tự như con chip đang được trang bị trên dòng Pura X View.

Với cấu hình mạnh mẽ, OSTA O1 Pro sẽ là mở đầu cho dòng smartphone hoàn toàn mới của Huawei.

Nếu Huawei tiếp tục kế thừa toàn bộ nền tảng phần cứng từ Pura X View sang dòng sản phẩm mới này, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một hệ thống nhiếp ảnh cực kỳ chất lượng trên OSTA O1 Pro.

Cụ thể, cụm camera sau của máy dự kiến sẽ bao gồm cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200 MP cho khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết sắc nét, kết hợp cùng ống kính tele 50 MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung hoặc thu phóng tầm xa và một ống kính góc siêu rộng 8 MP để bao quát những khung cảnh hùng vĩ.

Bên cạnh đó, thiết bị còn được đồn đoán sẽ tích hợp viên pin dung lượng lớn lên tới 7.000 mAh, tận dụng lợi thế từ thân máy rộng rãi để mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài.

Mọi thông số kỹ thuật chi tiết, mức giá bán chính thức cũng như kế hoạch phân phối cụ thể của OSTA O1 Pro sẽ được Huawei vén màn toàn bộ trong sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày mai.