[GALLERY] Volkswagen T-Roc R 2027 thêm động cơ tăng áp, thêm nhiều công nghệ

Mẫu SUV hiệu năng cao Volkswagen T-Roc R 2027 đã chính thức trở lại thị trường với động cơ tăng áp mạnh mẽ và những công nghệ mà ngay cả Golf R cũng không có.