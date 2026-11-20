Apple HomeView đã có mặt tại Mỹ, Anh, Canada, Ấn Độ, Úc, New Zealand và Singapore với mức giá 299 USD, tích hợp màn hình Retina 7 inch và Siri AI thử nghiệm.

Sau sự kiện Welcome Home ngày 13 /10, Apple bắt đầu giao HomeView cho khách hàng qua các Apple Store, website và ứng dụng Store, chỉ một tháng sau khi công bố.

Cả hai phiên bản để bàn và treo tường đều có giá 299 USD tại Mỹ; phiên bản treo tường không bao gồm phụ kiện lắp đặt, khách hàng phải mua riêng phụ kiện Schneider – 59,95 USD cho mẫu USB‑C hoặc 79,95 USD cho mẫu AC.

Apple HomeView đã bắt đầu được giao đến khách hàng tại Bắc Mỹ.

Apple cũng liệt kê một tùy chọn Power‑over‑Ethernet (PoE) với giá phụ kiện 129,95 USD, nhưng sẽ chỉ xuất hiện vào đầu năm 2027. Hiện tại sản phẩm có mặt tại Mỹ, Anh, Canada, Ấn Độ, Úc, New Zealand và Singapore; Liên minh Châu Âu chưa được hỗ trợ do Siri AI chưa được cấp phép.

HomeView chạy Siri AI dạng hội thoại, cho phép điều khiển đèn, khóa, bộ nhiệt, hiển thị camera an ninh, phát nhạc, gọi FaceTime và trả lời các câu hỏi chung.

Điểm nổi bật là khả năng nhận diện khuôn mặt lên tới sáu thành viên trong gia đình, giúp hiển thị lịch, tin nhắn và nhắc nhở cá nhân hoá trên màn hình.

Để khai thác đầy đủ tính năng ngữ cảnh cá nhân, HomeView cần một iPhone hoặc iPad hỗ trợ Apple Intelligence, phải được mở khóa gần thiết bị và cùng mạng Wi‑Fi.

Vì Siri AI vẫn ở giai đoạn beta, Apple đặt giới hạn sử dụng hàng ngày cho một số chức năng và cảnh báo rằng một số tính năng có thể không hoạt động đồng nhất ở mọi ngôn ngữ hay khu vực.

Các rò rỉ cho thấy HomeView có thể sẽ được chuyển đổi thành camera an ninh độc lập, nhưng Apple chưa xác nhận. Trạng thái beta cũng đồng nghĩa với việc các bản cập nhật phần mềm sắp tới sẽ mở rộng khả năng hiểu ngữ cảnh và tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái Apple.

Mẫu HomeView gắn tường cần mua thêm phụ kiện lắp đặt có giá từ 59,95 USD.

Việt Nam không nằm trong danh sách các thị trường khởi điểm, và việc Siri AI chưa được chấp thuận ở EU gợi ý rằng việc ra mắt tại Việt Nam có thể bị hoãn cho tới khi AI đáp ứng yêu cầu pháp lý, có khả năng vào cuối 2026 hoặc đầu 2027.

Nếu HomeView được bán tại Việt Nam, mức giá 299 USD sẽ tương đương khoảng 7,5 triệu đồng (chưa tính thuế và phí nhập khẩu), cao hơn hầu hết các màn hình thông minh nội địa của Samsung hay Xiaomi, nhưng vẫn thấp hơn so với một số thiết bị cao cấp như Nest Hub Max.

Người dùng Việt hiện đang ưu tiên các thiết bị hỗ trợ Google Assistant hoặc Amazon Alexa, có mức giá thấp hơn và đã có sẵn mạng lưới dịch vụ. Lợi thế của Apple sẽ là sự đồng bộ mượt mà giữa HomeView, iPhone, iPad và Apple TV, đặc biệt với những gia đình đã đầu tư vào hệ sinh thái của hãng.

Các nhà bán lẻ trong nước có thể tạo gói bundle kèm HomePod mini, Apple TV hoặc các phụ kiện HomeKit để tăng sức hấp dẫn. Các nhà mạng ít có khả năng hỗ trợ giảm giá, vì Apple thường bán qua kênh của mình.

Mẫu để bàn có màu bạc, ánh sao, hồng hoa và xám không gian, giá 299 USD và đã bao gồm chân loa. Phiên bản treo tường có cùng mức giá nhưng yêu cầu mua phụ kiện lắp đặt riêng, giá 59,95 USD (USB‑C) hoặc 79,95 USD (AC).

HomeView được Apple định hướng trở thành trung tâm của mọi thiết bị nhà thông minh.

Đối với khách hàng doanh nghiệp hoặc người dùng nâng cao, phụ kiện PoE có giá 129,95 USD và sẽ chỉ có mặt vào đầu năm 2027, phản ánh chiến lược dài hạn của Apple trong việc hỗ trợ lắp đặt mạng có dây.

Apple dự kiến sẽ giao hàng các mẫu bàn và treo tường tới các khu vực đã công bố trong vòng vài tuần kể từ thông báo. Phiên bản PoE sẽ được triển khai dần, bắt đầu vào đầu năm 2027, theo thông tin chuỗi cung ứng của Apple.

Người tiêu dùng ở các thị trường chưa được hỗ trợ, bao gồm Việt Nam, nên theo dõi các thông báo chính thức của Apple và các đại lý ủy quyền để nắm bắt bất kỳ thay đổi nào về thời gian ra mắt.

Giai đoạn beta của Siri AI và các rào cản pháp lý có thể làm chậm tốc độ chấp nhận ở các thị trường ngoài Mỹ. Đối với Việt Nam, khả năng chờ đợi một thời gian dài sẽ khiến người tiêu dùng phải trả mức giá cao hơn và có nguy cơ bị các đối thủ nội địa như Samsung và Xiaomi củng cố vị thế.

Apple vẫn có lợi thế trong việc cung cấp trải nghiệm liền mạch giữa iPhone, iPad và HomeView, nhưng để cạnh tranh thực sự, hãng cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề về AI và đưa sản phẩm tới người dùng Việt một cách hợp pháp.