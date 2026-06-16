Maserati Grecale lần đầu có động cơ V6 ngoài Trofeo, sắp về Việt Nam?

Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Maserati Grecale Modena thế hệ mới.

Maserati vừa mở rộng dải sản phẩm Grecale khi giới thiệu phiên bản Modena V6 tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" dành riêng cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

Trước đây, khách hàng muốn sở hữu khối động cơ V6 danh tiếng của Maserati gần như chỉ có một lựa chọn là Grecale Trofeo với công suất lên tới 530 mã lực. Tuy nhiên, hãng xe Ý đã quyết định bổ sung thêm Grecale Modena V6 sử dụng phiên bản tinh chỉnh của động cơ Nettuno 3.0L tăng áp kép, cho công suất 385 mã lực, tạo nên một lựa chọn cân bằng hơn giữa hiệu năng và khả năng tiếp cận.

Maserati Grecale mở rộng lựa chọn động cơ Nettuno V6 ngoài phiên bản Trofeo.

Khối động cơ Nettuno vốn được phát triển dựa trên công nghệ đốt trước buồng cháy (pre-chamber combustion) lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1 và từng xuất hiện trên siêu xe MC20. Ở cấu hình mới trên Grecale Modena V6, sức mạnh được hạ xuống nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày nhưng vẫn giữ được chất thể thao đặc trưng cùng âm thanh V6 được nhiều người yêu thích.

Việc bổ sung Grecale Modena V6 cũng đồng nghĩa danh mục Grecale tại Bắc Mỹ trở nên đơn giản hơn với hai lựa chọn động cơ xăng V6 và một phiên bản thuần điện Folgore. Trong khi đó, Grecale Trofeo tiếp tục đóng vai trò mẫu SUV hiệu năng cao với công suất hơn 500 mã lực, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm lái mạnh mẽ nhất.

Việc bổ sung Grecale Modena V6 cũng đồng nghĩa danh mục Grecale tại Bắc Mỹ trở nên đơn giản hơn với hai lựa chọn động cơ xăng V6 và một phiên bản thuần điện Folgore.

Động thái này được đánh giá sẽ giúp Maserati tiếp cận thêm nhiều khách hàng muốn trải nghiệm động cơ Nettuno nhưng chưa sẵn sàng chi mức tiền dành cho Trofeo. So với bản 530 mã lực, Grecale Modena V6 được xem là lựa chọn dung hòa giữa khả năng vận hành, cảm giác lái và chi phí sở hữu, vẫn giữ được bản sắc thể thao vốn là DNA của thương hiệu đến từ Modena.

Trước khi xuất hiện trên Grecale Modena V6, động cơ Nettuno được xem là một trong những niềm tự hào lớn nhất của Maserati hiện đại. Trên Grecale Trofeo, khối V6 3.0L tăng áp kép sản sinh 530 mã lực và 620 Nm mô-men xoắn, cho phép mẫu SUV hiệu năng cao tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 285 km/h. Đây cũng là một trong những mẫu SUV nhanh nhất từng được Maserati phát triển.

Không chỉ sở hữu sức mạnh ấn tượng, Grecale Trofeo còn được trang bị hàng loạt công nghệ mới hướng đến trải nghiệm lái thể thao.

Không chỉ sở hữu sức mạnh ấn tượng, Grecale Trofeo còn được trang bị hàng loạt công nghệ hướng đến trải nghiệm lái thể thao như hệ dẫn động bốn bánh thông minh, hệ thống treo khí nén thích ứng, vi sai chống trượt điện tử cùng nhiều chế độ vận hành tùy chỉnh. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật hiện đại và động cơ Nettuno có nguồn gốc từ siêu xe MC20 đã giúp Trofeo trở thành hình mẫu thể hiện rõ nhất triết lý cân bằng giữa hiệu suất và sự sang trọng đặc trưng của thương hiệu xe sang Italy.

Sau khi ra mắt tại Bắc Mỹ, giới quan sát cũng đặt câu hỏi liệu Maserati có tiếp tục mở rộng Grecale Modena V6 sang các thị trường khác trong thời gian tới hay không, trong đó có Việt Nam.

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ nằm ở vị trí trung gian giữa Grecale Modena mild-hybrid 2.0L và Grecale Trofeo.

Nếu được phân phối chính hãng trong nước, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ nằm ở vị trí trung gian giữa Grecale Modena mild-hybrid 2.0L và Grecale Trofeo. Tuy nhiên, mức giá dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với các phiên bản sử dụng động cơ 2.0L do dung tích xi-lanh lớn hơn, đồng thời chịu tác động từ thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với xe trang bị động cơ 3.0L.

Trong bối cảnh phân khúc SUV hạng sang hiệu năng cao tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của Grecale Modena V6 nếu trở thành hiện thực có thể mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý cho nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái đậm chất Ý nhưng không nhất thiết cần tới sức mạnh cực đại của Trofeo. Đây cũng là cách Maserati mở rộng khả năng tiếp cận của công nghệ Nettuno, đưa trái tim V6 trứ danh đến gần hơn với đông đảo người dùng thay vì chỉ giới hạn trên những phiên bản đầu bảng.