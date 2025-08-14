Hà Nội

Màn cầu hôn viral mạng xã hội của “nam thần trường y”

Cộng đồng trẻ

Màn cầu hôn viral mạng xã hội của “nam thần trường y”

Màn tỏ tình đầy ngọt ngào của "nam thần trường y" Lê Đức với Luna Hằng Trịnh được cộng đồng mạng rần rần chia sẻ cũng như "xin vía".

Trầm Phương
Những ngày qua, những khoảnh khắc ngọt ngào trong màn cầu hôn của Lê Đức và Luna Hằng Trịnh được netizen truyền tay nhau trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Bài đăng về khoảnh khắc cầu hôn trên Facebook của cặp đôi có hàng chục nghìn lượt yêu thích, còn video trên nền tảng Tiktok đến hiện tại đã có hơn 2 triệu lượt xem. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng cho cặp đôi. Với nhiều khán giả, đây là cái kết đẹp cho chuyện tình của cả hai sau 2 năm bước ra từ show hẹn hò. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Lê Đức diện vest khoe vẻ ngoài điển trai. Trong khi đó, Luna Hằng Trịnh diện váy đính kết bắt mắt, ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Niềm hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt của cặp đôi trong ngày đặc biệt. Nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Lê Đức sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu ảnh. Anh được nhiều người biết đến với danh xưng “hot boy trường y”. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Trong khi đó, Luna Hằng Trịnh sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng có xuất phát điểm ca sĩ sau đó diễn xuất trong một số dự án chiếu mạng, chẳng hạn Ê nhỏ lớp trưởng. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Sau khi nên duyên trong show hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ, cặp đôi vẫn đồng hành, thường xuyên đăng tải những clip ngọt ngào trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Trong những video đăng tải, cặp đôi không chỉ đồng hành với nhau trong công việc mà còn trong cả cuộc sống.(Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
Nhiều người hâm mộ hi vọng rằng sẽ sớm được chứng kiến đám cưới chính thức của cả hai trong tương lai không xa. (Ảnh: Facebook Hằng Trịnh)
#Lê Đức #Luna hằng Trịnh #cầu hôn #hot boy trường y #show hẹn hò #tình yêu

