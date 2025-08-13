Hà Nội

Tọa độ được check-in trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Cộng đồng trẻ

Tọa độ được check-in trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội nhiều người đang truyền tay nhau một tọa độ check-in kỷ niệm trước thềm Quốc khánh 2/9.

Trầm Phương
Còn gần 1 tháng nữa là tới Quốc khánh 2/9, nhiều người dân đã tìm về khu vực Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh, check-in trước thềm ngày lễ lớn.(Ảnh: Facebook Trương Minh Bảo)
Đặc biệt, một khu vực ở trước quảng trường Ba Đình với phông nền là tấm banner lớn có in dòng chữ 1945-2025 những ngày gần đây thu hút rất nhiều bạn trẻ chụp ảnh. (Ảnh: Facebook Trương Minh Bảo)
Nhiều người đã đăng tải bức ảnh check-in cùng hông nền đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý. (Ảnh: Facebook Hạo Nhiên)
Nhiều bạn trẻ đã "tag" nhau, để cùng lên lịch đến check-in tọa độ "hot hit" này. (Ảnh: Facebook Vũ Đình Triệu)
Không chỉ mỗi khu vực nói trên, đông đảo bạn trẻ những ngày qua đã đổ về khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lăng Bác) chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). (Ảnh: Facebook Thịnh Seven)
Trang phục áo dài trắng truyền thống cùng những phụ kiện như lá cờ nhỏ, nón lá được giới trẻ ưa chuộng vì dễ kết hợp với nhiều bối cảnh và "toát lên tinh thần dân tộc". (Ảnh: Facebook Thịnh Seven)
Dù đang trong quá trình chỉnh trang để phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tuy nhiên Quảng trường Ba Đình vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội)
Mọi người chuẩn bị trang phục và phụ kiện đầy đủ để có được những bức ảnh đẹp, trang trọng trong ngày mừng đất nước độc lập. (Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội)
Bất chấp thời tiết oi bức, khu vực quảng trường Ba Đình luôn có đông người đến chụp ảnh từ sáng đến chiều. (Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội)
Nhiều người còn đầu tư cả chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để có bộ ảnh ưng ý. (Ảnh: Fanpage Lang Thang Hà Nội)
#quốc khánh 2/9 #check-in Hà Nội #Quảng trường Ba Đình #quốc khánh #giới trẻ Hà Nội

