Hà Nội

Lưỡng cư nửa cá nửa ếch to hệt tê giác từng thống trị đầm lầy

Giải mã

Lưỡng cư nửa cá nửa ếch to hệt tê giác từng thống trị đầm lầy

Từ thời khủng long chưa thống trị, Mastodonsaurus đã là “vua đầm lầy” – một sinh vật nửa cá nửa ếch với hàm răng khổng lồ.

T.B (tổng hợp)
Đây là lưỡng cư khổng lồ lớn nhất từng tồn tại. Mastodonsaurus có thể dài tới 6 mét, nặng hơn 1 tấn – tương đương một con tê giác. Ảnh: redd.it.
Đây là lưỡng cư khổng lồ lớn nhất từng tồn tại. Mastodonsaurus có thể dài tới 6 mét, nặng hơn 1 tấn – tương đương một con tê giác. Ảnh: redd.it.
Sống vào kỷ Trias sớm. Chúng phát triển mạnh vào khoảng 250 triệu năm trước, khi khủng long đầu tiên mới xuất hiện. Ảnh: Pinterest.
Sống vào kỷ Trias sớm. Chúng phát triển mạnh vào khoảng 250 triệu năm trước, khi khủng long đầu tiên mới xuất hiện. Ảnh: Pinterest.
Đầu phẳng như cá sấu. Sọ dài gần 1,5 mét, giúp Mastodonsaurus ẩn mình sát mặt nước để phục kích con mồi. Ảnh: Pinterest.
Đầu phẳng như cá sấu. Sọ dài gần 1,5 mét, giúp Mastodonsaurus ẩn mình sát mặt nước để phục kích con mồi. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trong nước. Chúng gần như không thể đi xa trên cạn, phụ thuộc vào ao hồ và đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trong nước. Chúng gần như không thể đi xa trên cạn, phụ thuộc vào ao hồ và đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chính là cá và động vật nhỏ. Chúng săn mồi bằng cú đớp mạnh, nuốt chửng con mồi trong nháy mắt. Ảnh: redd.it.
Thức ăn chính là cá và động vật nhỏ. Chúng săn mồi bằng cú đớp mạnh, nuốt chửng con mồi trong nháy mắt. Ảnh: redd.it.
Phổi đơn giản, hô hấp kiểu lưỡng cư. Chúng phải ngoi lên mặt nước để thở, giống nhiều loài ếch tiền sử khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Phổi đơn giản, hô hấp kiểu lưỡng cư. Chúng phải ngoi lên mặt nước để thở, giống nhiều loài ếch tiền sử khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch tìm thấy khắp châu Âu. Hóa thạch Mastodonsaurus đặc biệt phổ biến ở Đức, nơi từng là vùng đầm lầy cổ đại khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch tìm thấy khắp châu Âu. Hóa thạch Mastodonsaurus đặc biệt phổ biến ở Đức, nơi từng là vùng đầm lầy cổ đại khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
