Lương Bằng Quang - Ngân 98 yêu đương ồn ào, cùng vướng lao lý

Giải trí

Lương Bằng Quang - Ngân 98 yêu đương ồn ào, cùng vướng lao lý

Lương Bằng Quang - Ngân 98 có chuyện tình thị phi. Mới đây, sau Ngân 98, đến lượt Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lương Bằng Quang)
Mới đây, Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội đưa hối lộ. Điều tra xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.
Trước đó, Ngân 98 bị khởi tố vì về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Cuộc tình giữa Ngân 98 và Lương Bằng Quang vướng nhiều ồn ào từ việc cả hai chênh lệch tuổi tác đến 16 tuổi hay phong cách thời trang mặc hở bạo của Ngân 98 đến hành động Lương Bằng Quang giúp người yêu thay đồ trong lúc livestream bán quần áo.
Tháng 4/2019, khi xác nhận chia tay Ngân 98, không biết trùng hợp hay cố ý, Lương Bằng Quang đã tung sản phẩm âm nhạc. Một số khán giả đã đặt nghi vấn nam nhạc sĩ mượn chuyện chia tay để PR cho MV mới.
Ngân 98 khẳng định chuyện chia tay của cô không phải là chiêu trò câu view. Hot girl chia sẻ trên cuộc phỏng vấn trên Dân Việt: “Nếu để gây chú ý hay đánh bóng tên tuổi thì tôi nghĩ không nhất thiết phải lấy vấn đề chia tay...
..Anh Quang đã lớn. Tôi đã chuyển sang một hướng khác chứ không còn trẻ con mà suốt ngày lên mạng làm chiêu trò như trước đây. Sức ảnh hưởng của tôi khá lớn và được nhiều người chú ý. Nếu có PR tôi có thể tự làm”, Ngân 98 cho biết.
Tháng 6/2019, Ngân 98 bất ngờ tố bị Lương Bằng Quang phản bội, bòn tiền, đối xử tệ bạc. Phía Lương Bằng Quang chia sẻ trên Znews rằng anh không quan tâm đến những lời nói của Ngân 98.
Tháng 12/2019, Lương Bằng Quang và Ngân 98 tái hợp.
Tình cảm của cặp đôi thị phi mặn nồng như chưa hề có chia tay hay tố nhau.
Sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải clip cũ bên hot girl đồng thời bày tỏ nỗi nhớ. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam nhạc sĩ đang sử dụng chiêu trò gây chú ý.
