Lực lượng Nga tiếp tục bao vậy thêm một thành phố khác của Ukraine

Lý do là đây là tuyến đường cuối cùng để Ukraine tổ chức tiếp tế và luân chuyển quân được thuận lợi, mặc dù nó đang bị RFAF phong tỏa bằng hỏa lực. Nhưng chỉ khi RFAF cắt đứt trực tiếp con đường này, thì khi đó mới thực sự là việc họ “đóng vây” hoàn toàn với khu vực Kostiantynivka.