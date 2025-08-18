Hà Nội

Quân đội Nga đã cắt đường cao tốc nối thành phố Kostiantynivka với Druzhkovka, tạo thành vòng vây hoàn toàn với thành phố Kostiantynivka.

Tiến Minh
Trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc đột phá của quân đội Nga (RFAF) trên hướng mặt trận Pokrovsk, thì những sự kiện không kém phần thú vị cũng đang diễn ra ở khu vực Konstantinovka. Theo nguồn tin của Nga, các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF, đã tiến đến đường cao tốc nối thành phố Kostiantynivka với Druzhkovka, đe dọa cắt đứt nguồn tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại Konstantinovka.
Theo một số người dân địa phương cho biết, quân Nga đã có mặt trên một số đoạn đường cao tốc đến Kramatorsk, đây là con đường tiếp tế chính cho quân đội Ukraine (AFU) trong thành phố. Còn trên thực tế, hiện các đơn vị xung kích của RFAF, đã tiến cách đường cao tốc đến Kramatorsk chưa đầy mười km. Nếu thời cơ thuận lợi, quân Nga có thể vượt qua được trong tối đa hai ngày.
Kênh Rybar cho biết, tuyến đường này là một trong những tuyến đường “an toàn cuối cùng”, kết nối nhóm quân Ukraine ở khu vực thành phố Konstantinovka, với khu vực Kramatorsk-Slavyansk. Việc cắt đứt tuyến đường này, đồng nghĩa với việc bao vây cụm quân Ukraine tại Konstantinovka.
Lý do là đây là tuyến đường cuối cùng để Ukraine tổ chức tiếp tế và luân chuyển quân được thuận lợi, mặc dù nó đang bị RFAF phong tỏa bằng hỏa lực. Nhưng chỉ khi RFAF cắt đứt trực tiếp con đường này, thì khi đó mới thực sự là việc họ “đóng vây” hoàn toàn với khu vực Kostiantynivka.
Tất nhiên, quân Ukraine tại Kostiantynivka sẽ tìm cách mở những tuyến đường tiếp tế mới qua các cánh đồng, nhưng sẽ rất khó khăn, khi UAV của Nga đang “bay rợp” bầu trời. Việc mất con đường này, sẽ thực sự cô lập quân đồn trú Ukraine và AFU đang cố gắng trì hoãn sự kiện này bằng mọi cách có thể, nhưng Bộ Tổng tham mưu RFAF dường như cũng chưa tận dụng hết khả năng của mình.
Tuy nhiên, việc quân Nga kiểm soát các khu định cư Poltavka và Rusin Yar trên đường nhô ra hướng tới Konstantinovka, đã làm phức tạp đáng kể tình hình đối với các đơn vị phòng thủ của Ukraine trên hướng này. Có thể nói đây là đầu cầu quan trọng, để RFAF chặn mọi tiếp tế từ Kramatorsk-Slavyansk tới Kostiantynivka.
Kênh Military Chronicle cho biết, cùng với việc xiết chặt vòng vây, ngăn tiếp vận cho quân Ukraine ở thành phố Kostiantynivka, RFAF đã bắt đầu tập trung tiêu diệt các đơn vị AFU đang cố thủ ở ngôi làng Kleban-Byk. Tại đây, quân Ukraine bị quân Nga tấn công dữ dội bằng hỏa lực, nhưng họ vẫn kháng cự quyết liệt. Hiện ngôi làng Kleban-Byk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, trong khi khu vực phía bắc Yekaterinovka nằm trong vùng xám.
Theo nguồn tin của Nga và đã được xác nhận từ Bộ Quốc phòng Nga, tàn quân của Lữ đoàn 12 Azov, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, đang cố thủ tại ngôi làng Kleban-Byk và phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk. Rõ ràng là họ sẽ không đầu hàng.
Kênh Rvvoenkory đưa tin, vào một ngày trước đó, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam RFAF đã tiêu diệt tới một trung đội quân của Lữ đoàn Azov bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV. Ngoài ra, một trạm điều khiển UAV của AFU tại đây cũng đã bị phá hủy.
Theo kênh Rvvoenkory, dẫn nguồn tin từ một đơn vị của Cụm quân phía Nam cho biết, các trinh sát viên điều khiển UAV trinh sát của Nga, đã xác định được một trạm điều khiển UAV của AFU và hai hầm trú ẩn, cộng với một số lượng lớn quân của Lữ đoàn Azov.
Ngay lập tức tọa độ mục tiêu được truyền tới các trận địa pháo lựu 152 mm Msta-B, tiếp theo đó là màn đạn pháo hạng nặng bao trùm mục tiêu. Sau đó RFAF sử dụng UAV FPV để săn tìm các mục tiêu nhỏ lẻ chưa bị đạn pháo phá hủy và hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng. Kết quả có tới một trung đội Azov đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Kênh Geroman đưa tin về tình hình trên cánh đông bắc Konstantinovka như sau: có vẻ như mục tiêu tác chiến tiếp theo của quân đội Nga sau khi đánh sập pháo đài Chasov Yar, đó là phá hủy các tuyến phòng thủ phía tây bắc thành phố và sau đó chiếm khu vực được đánh dấu màu vàng gần tuyến tiếp tế chính, để tạo ra một kịch bản giống như Pokrovsk.
Trước đó, có thông tin cho rằng, quyết tâm giữ thành phố Konstantinovka của Bộ Tổng tham mưu AFU, có thể sẽ dẫn đến việc tạo ra một vòng vây khổng lồ, khiến toàn bộ thành phố sẽ rơi vào “vạc dầu” do RFAF tạo ra. Và có thể dễ nhận thấy, RFAF đang tiếp tục tạo thế tổ chức bao vây Kostiantynivka trong thế gọng kìm.
Hiện nay quân Ukraine vẫn đang cố gắng thoát khỏi khu vực phía nam hồ chứa Kleban-Byk về hướng thành phố Kostiantynivka, nhưng rất khó khăn; khi các đơn vị Nga ở phía tây và phía đông hồ chứa không cho quân Ukraine rút qua. Trong khi các nỗ lực rút lui qua hồ nước, đang bị UAV của Nga chặn lại. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topwar
#Nga bao vây Kostiantynivka #Azov #xung đột Nga-Ukraine #bao vây #Quân đội Nga #thành phố Kostiantynivka

