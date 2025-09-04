Hà Nội

Lữ đoàn Azov số 12 phản công quyết liệt, Nga sử dụng không quân ngăn chặn

Quân sự

Lữ đoàn Azov số 12 phản công quyết liệt, Nga sử dụng không quân ngăn chặn

Lữ đoàn Azov số 12 phản công quyết liệt ở phía bắc Pokrovsk, cắt đứt điểm nhô ra Kucheriv Yar; Nga điều không quân chi viện hỏa lực.

Tiến Minh
Tình hình ở phía đông thị trấn Dobropillia, phía bắc thành phố Pokrovsk, gần đây đã có bước ngoặt đột ngột. Một cuộc phản công của Ukraine tại khu vực này đã cản trở bước đột phá chiến lược của quân đội Nga (RFAF) về phía Petrovsk-Dnieper.
Trước tình hình bất lợi này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky, đã quyết đoán phát động một cuộc phản công kiểu “tất tay”. Để chiếm lại các làng Zolotyi Kolodyaz, Rubizhne và điểm nhô Kucheriv Yar, tướng Silsky đã thực hiện một nỗ lực quyết liệt.
Tướng Syrsky không chỉ tung toàn bộ Lữ đoàn xung kích độc lập Azov số 12 vào cuộc phản công này, mà còn khẩn trương điều động các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 và Tiểu đoàn xung kích độc lập 253 từ Tỉnh Sumy và các khu vực khác.
Vào tối ngày 27/8, trận chiến chính thức bắt đầu, với Lữ đoàn Azov số 12 đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu, phát động một cuộc tấn công dữ dội về phía bắc từ làng Nove Shakhove, trong khi Tiểu đoàn xung kích độc lập 253 tiến về phía nam từ Vladimivka.
Ý định hoạt động của hai đơn vị tinh nhuệ này của Ukraine rất rõ ràng: xâm nhập vào điểm nhô Kucheriv Yar từ gốc rễ của nó và cắt đứt các liên kết trên bộ giữa Lữ đoàn 132 của Nga ở các khu vực Rubizhny, Vilne và Kucheriv Yar với Tập đoàn quân 51 của Nga ở phía đông.
Mục tiêu của cuộc đột phá là bao vây và tiêu diệt lực lượng của Lữ đoàn 132 RFAF tại điểm nhô ra; ít nhất là mở đường rút lui cho hơn 3.000 quân Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, đang bị mắc kẹt tại thị trấn Shahove. Nhưng xét về mặt chiến thuật, cuộc phản công của Ukraine là một động thái "đột phá" đầy rủi ro.
Trước tình thế bất lợi toàn diện, quân đội Ukraine (AFU) đã tìm cách phá vỡ thế trận phòng thủ của RFAF ở khu vực “chiếc nêm” và đảo ngược tình thế chiến trường, bằng cách tập trung lực lượng vượt trội vào một khu vực cục bộ. Chiến thuật này đã thành công trong nhiều trường hợp trong lịch sử, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể.
Nếu cuộc phản công thất bại, quân đội Ukraine không chỉ mất một lượng lớn quân số và vũ khí hiện đại, mà còn làm suy yếu thêm khả năng phòng thủ của chính mình, tạo thêm cơ hội cho các cuộc tấn công của Nga.
Đến sáng ngày 28/8, cuộc tấn công của quân Ukraine đã đạt được một số tiến triển, với phần hẹp nhất của Kucheriv Yar chỉ còn chưa đầy ba km. Điều này khiến tình hình chiến trường trở nên cực kỳ bất lợi cho Lữ đoàn 132 của Nga, như thể họ đang bị quân đội Ukraine siết chặt và đối mặt với nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt bất cứ lúc nào.
Trước cuộc phản công dữ dội của Ukraine, Tập đoàn quân 51 của Nga đã phản ứng nhanh chóng. Họ ngay lập tức ra lệnh cho Lực lượng Không quân Vũ trụ chi viện hỏa lực, tiến hành các cuộc không kích vào Lữ đoàn Azov 12 ở phía bắc Nove Shakhove và Tiểu đoàn Tấn công Độc lập 253 của AFU ở phía nam Vladimivka, nhằm ngăn chặn hai cánh quân Ukraine hợp nhất lực lượng và đảm bảo tuyến đường vận tải và tiếp tế thông suốt đến mỏm Kucheriv Yar.
Chiến lược phản ứng quân sự này của Nga phản ánh kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và năng lực chỉ huy quân sự mạnh mẽ. Trong chiến tranh hiện đại, ưu thế trên không và hỏa lực thường đóng vai trò then chốt. Tận dụng lợi thế hỏa lực của Không quân Vũ trụ Nga, RFAF đã nhắm vào các điểm tấn công then chốt của Ukraine, làm chậm đáng kể cuộc tấn công của Ukraine và phá vỡ việc triển khai lực lượng, làm suy yếu hiệu quả chiến đấu.
Tuy nhiên, Tướng Syrsky quyết tâm mở “thông đường” giữa Nove Shakhove và Shahove. Ông triển khai hàng ngàn quân, bao gồm Tiểu đoàn Azov số 2 thuộc Lữ đoàn Tấn công Azov số 12, Trung đoàn Tấn công Độc lập Ukraine số 1 và Tiểu đoàn Tấn công Độc lập số 25, và tiếp tục tiến về mục tiêu. Cuộc tấn công liều lĩnh này đã gây áp lực lên quân Nga.
Báo cáo chiến sự sáng ngày 29/8, cho biết cuộc phản công quyết liệt do Lữ đoàn Tấn công Azov số 12 của Ukraine dẫn đầu đã giành được thắng lợi theo từng giai đoạn. Một lỗ hổng đã bị phá vỡ ở chân mỏm Kucheriv Yar, và con đường chính dẫn đến Shahove đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng phòng thủ của Lữ đoàn 132 Nga tại các khu vực Rubizhny, làng Vilne và Kucheriv Yar đã bị bao vây. Các nguồn tin Ukraine báo cáo rằng hơn 600 lính Nga đã bị mắc kẹt, trong khi các nguồn tin quân sự Nga khẳng định chỉ có 60-100 lính Nga bị mắc kẹt trong khu vực, và chỉ là tạm thời. Sự khác biệt giữa hai báo cáo cũng gián tiếp phản ánh sự phức tạp và bất ổn của tình hình chiến trường.
Các nhà phân tích quân sự NATO nói với truyền thông châu Âu rằng, AFU không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn quân Nga, mà còn đang nỗ lực chiếm Kucheriv Yar và nhanh chóng phá hủy điểm nhô ra (đầu cầu cho cuộc tấn công vào Dnepropetrovsk). Về mặt chiến lược, mục tiêu này hoàn toàn hợp lý. Việc chiếm được Kucheriv Yar và phá hủy điểm nhô ra này sẽ làm gián đoạn việc triển khai chiến lược của Nga trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công tiếp theo.
Tuy nhiên, AFU đã gặp vô số khó khăn để đạt được mục tiêu này. Vấn đề nổi cộm nhất là thiếu hệ thống phòng không đáng tin cậy. Trong chiến tranh hiện đại, phòng không là yếu tố then chốt đảm bảo sự sống còn của quân đội và hoạt động chiến đấu. Nếu không có hệ thống phòng không đáng tin cậy, quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc chống đỡ các cuộc pháo kích liên tục từ pháo tầm xa và máy bay của không quân Nga.
Đây là lý do tại sao RFAF tuyên bố rằng "cuộc bao vây Lữ đoàn 132 chỉ là tạm thời". Lý do là vì RFAF có thể tận dụng ưu thế trên không và hỏa lực tầm xa để phát động các cuộc tấn công liên tục vào AFU, đang chiến đấu ngoài công sự, dần dần làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của AFU và tạo cơ hội cho các đơn vị bị mắc kẹt thoát ra.
Hơn nữa, AFU đang ở thế bất lợi về quân số và vũ khí. Mặc dù tướng Syrsky đã triển khai một số lượng lớn quân tinh nhuệ, nhưng sức mạnh tổng thể của AFU vẫn tương đối yếu so với RFAF trong một cuộc chiến theo kiểu tay đôi. Nếu chiến đấu kéo dài, những vấn đề của AFU như hết đạn và thương vong, sẽ dần lộ rõ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì chiến đấu. (nguồn ảnh Topwar, Rvvoenkory, Deep State, Kyiv Post)
Tiến Minh
Sohu
https://www.sohu.com/a/930045656_121682661?scm=10008.1479_13-1479_13-68_68.0-0.0.0&spm=smpc.content-abroad.fd-d.3.1756513400244ErQENU3
