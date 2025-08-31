Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lữ đoàn Azov số 12 mở đường máu, giúp quân Lữ đoàn 93 Ukraine thoát thân

Quân sự

Lữ đoàn Azov số 12 mở đường máu, giúp quân Lữ đoàn 93 Ukraine thoát thân

Lữ đoàn Azov 12 của Ukraine, đã mở đường máu ở Shakhove, giúp cho tàn quân của Lữ đoàn 93 thoát khỏi vòng vây, nhưng không còn mấy người sống sót.

Tiến Minh
Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua diễn ra vô cùng ác liệt. Ngôi làng Shahove nằm im lìm như một chiếc nồi sắt sâu hun hút, với vành nồi được bao quanh bởi những điểm cao, còn trung tâm là một vùng đất thấp bằng phẳng. Tại đây, một cuộc phục kích tàn khốc đã diễn ra.
Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk trong những ngày qua diễn ra vô cùng ác liệt. Ngôi làng Shahove nằm im lìm như một chiếc nồi sắt sâu hun hút, với vành nồi được bao quanh bởi những điểm cao, còn trung tâm là một vùng đất thấp bằng phẳng. Tại đây, một cuộc phục kích tàn khốc đã diễn ra.
Đoàn xe bọc thép của Lữ đoàn Tấn công 93 của quân đội Ukraine (AFU) vừa tiến vào Shahove, thì một màn lửa rực rỡ bất ngờ bùng lên từ các điểm cao xung quanh. Tên lửa Tornado-S của quân đội Nga (RFAF), để lại những vệt lửa dài và những tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm vỡ tan cả những cửa sổ kiên cố của xe bọc thép.
Đoàn xe bọc thép của Lữ đoàn Tấn công 93 của quân đội Ukraine (AFU) vừa tiến vào Shahove, thì một màn lửa rực rỡ bất ngờ bùng lên từ các điểm cao xung quanh. Tên lửa Tornado-S của quân đội Nga (RFAF), để lại những vệt lửa dài và những tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm vỡ tan cả những cửa sổ kiên cố của xe bọc thép.
Ngay sau đợt pháo tưởng kéo dài không dứt, là tiếng rú lạnh lẽo vang vọng từ trên mây đen, đó là những quả bom lượn có điều khiển UMPK, được thả từ phi đội tiêm kích bom Su-34, trút xuống Shahove những quả bom bi như mưa đá xối xả, dày đặc từng tấc đất. Hàng trăm quả bom bi nổ tung giữa không trung, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ chết chóc, biến từng mét vuông đất nơi đây thành địa ngục trần gian.
Ngay sau đợt pháo tưởng kéo dài không dứt, là tiếng rú lạnh lẽo vang vọng từ trên mây đen, đó là những quả bom lượn có điều khiển UMPK, được thả từ phi đội tiêm kích bom Su-34, trút xuống Shahove những quả bom bi như mưa đá xối xả, dày đặc từng tấc đất. Hàng trăm quả bom bi nổ tung giữa không trung, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ chết chóc, biến từng mét vuông đất nơi đây thành địa ngục trần gian.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thị trấn Shahove ngay lập tức biến thành biển lửa. Binh lính Lữ đoàn 93 tuyệt vọng tìm chỗ ẩn nấp giữa lửa cháy dữ dội. Tuy nhiên, địa hình bằng phẳng của ngôi làng, đã giúp sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa khắp nơi; giáng vào binh lính Ukraine như một chiếc búa vô hình.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thị trấn Shahove ngay lập tức biến thành biển lửa. Binh lính Lữ đoàn 93 tuyệt vọng tìm chỗ ẩn nấp giữa lửa cháy dữ dội. Tuy nhiên, địa hình bằng phẳng của ngôi làng, đã giúp sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa khắp nơi; giáng vào binh lính Ukraine như một chiếc búa vô hình.
Càng tuyệt vọng hơn nữa là đường thoát hiểm đã bị cắt đứt hoàn toàn. Lối vào quốc lộ T-0515, dẫn ra thế giới bên ngoài, giờ đây ngổn ngang xác xe bọc thép bị phá hủy và bốc cháy, tạo thành một rào cản tử thần không thể vượt qua. Các đài quan sát pháo binh Nga trên cao, liên tục sửa bắn, nã đạn chính xác vào từng đường thoát hiểm, chặn hoàn toàn mọi lối thoát.
Càng tuyệt vọng hơn nữa là đường thoát hiểm đã bị cắt đứt hoàn toàn. Lối vào quốc lộ T-0515, dẫn ra thế giới bên ngoài, giờ đây ngổn ngang xác xe bọc thép bị phá hủy và bốc cháy, tạo thành một rào cản tử thần không thể vượt qua. Các đài quan sát pháo binh Nga trên cao, liên tục sửa bắn, nã đạn chính xác vào từng đường thoát hiểm, chặn hoàn toàn mọi lối thoát.
Cách đó 20 km về phía bắc, các trinh sát của Lữ đoàn Azov 12 đã phát hiện khói dày đặc bốc lên từ hướng Shahove. Đơn vị này gồm những chỉ huy là cựu binh, từng bị bắt làm tù binh ở Mariupol, đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và ý chí sắt đá. Họ ngay lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng đã được xây dựng từ trước.
Cách đó 20 km về phía bắc, các trinh sát của Lữ đoàn Azov 12 đã phát hiện khói dày đặc bốc lên từ hướng Shahove. Đơn vị này gồm những chỉ huy là cựu binh, từng bị bắt làm tù binh ở Mariupol, đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và ý chí sắt đá. Họ ngay lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng đã được xây dựng từ trước.
Ba mươi chiếc xe bán tải được cải tiến, chở các đội chống tăng được trang bị tốt, lao xuống làng Novy Shahove trong màn đêm, di chuyển với tốc độ chóng mặt. Chiến thuật của họ đơn giản và tàn bạo, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đầu tiên, một đàn UAV nhanh chóng được triển khai, nhắm vào các nút liên lạc của Nga nhằm làm tê liệt hệ thống chỉ huy.
Ba mươi chiếc xe bán tải được cải tiến, chở các đội chống tăng được trang bị tốt, lao xuống làng Novy Shahove trong màn đêm, di chuyển với tốc độ chóng mặt. Chiến thuật của họ đơn giản và tàn bạo, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đầu tiên, một đàn UAV nhanh chóng được triển khai, nhắm vào các nút liên lạc của Nga nhằm làm tê liệt hệ thống chỉ huy.
Sau đó, các đội tác chiến điện tử, sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink, đã định vị chính xác xe chỉ huy của Nga. UAV FPV tấn công vào các xe thông tin, cắt đứt hoàn toàn chuỗi chỉ huy của tiền tuyến Nga. Trong khoảnh khắc, binh lính Lữ đoàn 132, không có hỏa lực pháo binh, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Sau đó, các đội tác chiến điện tử, sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink, đã định vị chính xác xe chỉ huy của Nga. UAV FPV tấn công vào các xe thông tin, cắt đứt hoàn toàn chuỗi chỉ huy của tiền tuyến Nga. Trong khoảnh khắc, binh lính Lữ đoàn 132, không có hỏa lực pháo binh, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Đội xung kích của Lữ đoàn Azov đã chớp thời cơ vượt qua bãi mìn giăng đầy, cẩn thận xác định boongke của quân Nga bằng camera ảnh nhiệt. Nhờ kinh nghiệm và sự kiên trì, các cựu binh bò dọc theo con mương thoát nước hẹp và cuối cùng với súng phóng lựu RPG-7, họ đã phá tan các công sự kiên cố của quân Nga.
Đội xung kích của Lữ đoàn Azov đã chớp thời cơ vượt qua bãi mìn giăng đầy, cẩn thận xác định boongke của quân Nga bằng camera ảnh nhiệt. Nhờ kinh nghiệm và sự kiên trì, các cựu binh bò dọc theo con mương thoát nước hẹp và cuối cùng với súng phóng lựu RPG-7, họ đã phá tan các công sự kiên cố của quân Nga.
Lúc 4 giờ sáng, Lữ đoàn Azov đã chọc thủng một lỗ hổng rộng 800 mét trên tuyến phòng thủ phía nam Novy Shahovo. Cùng lúc đó, Tiểu đoàn Xung kích 253 của AFU, từ làng Volodymyrivka, tấn công vào sườn quân Nga như một lưỡi kiếm sắc bén.
Lúc 4 giờ sáng, Lữ đoàn Azov đã chọc thủng một lỗ hổng rộng 800 mét trên tuyến phòng thủ phía nam Novy Shahovo. Cùng lúc đó, Tiểu đoàn Xung kích 253 của AFU, từ làng Volodymyrivka, tấn công vào sườn quân Nga như một lưỡi kiếm sắc bén.
Tiểu đoàn 253 AFU đã tránh xa con đường giao thông chính, họ bí mật di chuyển về phía nam dọc theo tuyến đường sắt bị bỏ hoang. Vào thời điểm UAV trinh sát của Nga phát hiện ra lực lượng đột kích này, Tiểu đoàn 253 đã tiến quân thành công đến bờ tây hồ chứa Kucheriv Yar.
Tiểu đoàn 253 AFU đã tránh xa con đường giao thông chính, họ bí mật di chuyển về phía nam dọc theo tuyến đường sắt bị bỏ hoang. Vào thời điểm UAV trinh sát của Nga phát hiện ra lực lượng đột kích này, Tiểu đoàn 253 đã tiến quân thành công đến bờ tây hồ chứa Kucheriv Yar.
Hai mũi quân của Ukraine giống như hai gọng kìm sắc nhọn, một bên trái và một bên phải, áp sát chặt chẽ và buộc Lữ đoàn 132 của Nga phải đi vào một lối đi hẹp rộng ba km. "Tiến về phía đông nam, chúng tôi sẽ tới”, một trung úy Lữ đoàn Azov hô to qua radio với binh lính Lữ đoàn 93. Tuy nhiên, đáp lại từ hướng Shahove chỉ là tiếng ù ù tuyệt vọng của radio. Xe chỉ huy của Lữ đoàn 93 đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận pháo kích dữ dội.
Hai mũi quân của Ukraine giống như hai gọng kìm sắc nhọn, một bên trái và một bên phải, áp sát chặt chẽ và buộc Lữ đoàn 132 của Nga phải đi vào một lối đi hẹp rộng ba km. "Tiến về phía đông nam, chúng tôi sẽ tới”, một trung úy Lữ đoàn Azov hô to qua radio với binh lính Lữ đoàn 93. Tuy nhiên, đáp lại từ hướng Shahove chỉ là tiếng ù ù tuyệt vọng của radio. Xe chỉ huy của Lữ đoàn 93 đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận pháo kích dữ dội.
Lúc này Quân đội Nga (RFAF) nhanh chóng điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, có biệt danh “Quái thủ", để cố gắng lấp đầy khoảng trống chí mạng này. Đơn vị này được mệnh danh là "Siêu nhân Slav", được trang bị xe tăng T-62M đã nâng cấp, và mở một cuộc tấn công quyết liệt vào vị trí của Lữ đoàn Azov.
Lúc này Quân đội Nga (RFAF) nhanh chóng điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, có biệt danh “Quái thủ", để cố gắng lấp đầy khoảng trống chí mạng này. Đơn vị này được mệnh danh là "Siêu nhân Slav", được trang bị xe tăng T-62M đã nâng cấp, và mở một cuộc tấn công quyết liệt vào vị trí của Lữ đoàn Azov.
Tuy nhiên, đòn giáng mạnh nhất lại đến từ khu vực vành đai rừng gần làng Toretske. Cả một tiểu đoàn của Lữ đoàn Azov, bí mật ẩn núp trong rừng, ban đầu đã lên kế hoạch tấn công bất ngờ vào làng Kucheriv Yar do Nga chiếm giữ. Tuy nhiên, một UAV trinh sát của Nga đã phát hiện chuyển động trong rừng và ngay lập tức gọi bom.
Tuy nhiên, đòn giáng mạnh nhất lại đến từ khu vực vành đai rừng gần làng Toretske. Cả một tiểu đoàn của Lữ đoàn Azov, bí mật ẩn núp trong rừng, ban đầu đã lên kế hoạch tấn công bất ngờ vào làng Kucheriv Yar do Nga chiếm giữ. Tuy nhiên, một UAV trinh sát của Nga đã phát hiện chuyển động trong rừng và ngay lập tức gọi bom.
Tám quả bom FAB-500 gầm rú lao xuống, khiến vành đai rừng ngay lập tức bị thổi bay, và những người lính Tiểu đoàn Azov ẩn náu bên trong gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn vài người sống sót, khiến quân Ukraine tại đây không thể tiến hành tập kích quân Nga được nữa.
Tám quả bom FAB-500 gầm rú lao xuống, khiến vành đai rừng ngay lập tức bị thổi bay, và những người lính Tiểu đoàn Azov ẩn náu bên trong gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn vài người sống sót, khiến quân Ukraine tại đây không thể tiến hành tập kích quân Nga được nữa.
Trên hướng Shahove, tàn quân của Lữ đoàn 93 đã mở một cuộc đột phá cuối cùng đầy tuyệt vọng. Hơn hai mươi binh sĩ, trên 2 chiếc BMP-2 còn sót lại, đâm qua các chướng ngại vật đang bốc cháy và chạy về phía đông nam. Quân Nga ngay lập sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A, và ngọn lửa nhiệt áp ngay lập tức nhấn chìm hai chiếc BMP-2 cuối cùng.
Trên hướng Shahove, tàn quân của Lữ đoàn 93 đã mở một cuộc đột phá cuối cùng đầy tuyệt vọng. Hơn hai mươi binh sĩ, trên 2 chiếc BMP-2 còn sót lại, đâm qua các chướng ngại vật đang bốc cháy và chạy về phía đông nam. Quân Nga ngay lập sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A, và ngọn lửa nhiệt áp ngay lập tức nhấn chìm hai chiếc BMP-2 cuối cùng.
Lực lượng công binh của Lữ đoàn Azov đã liều mạng thả đạn khói để che chắn, nhưng máy ảnh nhiệt của Nga đã xuyên qua lớp khói dày đặc và khóa mục tiêu chính xác vào xe bọc thép Ukraine. Cuối cùng, chỉ có ba người thoát khỏi cơn bão lửa và hội quân với đội tiên phong của Lữ đoàn Azov.
Lực lượng công binh của Lữ đoàn Azov đã liều mạng thả đạn khói để che chắn, nhưng máy ảnh nhiệt của Nga đã xuyên qua lớp khói dày đặc và khóa mục tiêu chính xác vào xe bọc thép Ukraine. Cuối cùng, chỉ có ba người thoát khỏi cơn bão lửa và hội quân với đội tiên phong của Lữ đoàn Azov.
Đến lúc này, tình hình ở khu vực Dobropilya đã hoàn toàn thay đổi. Quân đội Ukraine, với tổn thất 400 thương vong, đã đẩy lùi quân Nga 3,8 km. Tuy nhiên, ngôi làng Kucheriv Yar vẫn nằm trong tay quân Nga, và quyền kiểm soát con đường T-0515 vẫn không hề lay chuyển.
Đến lúc này, tình hình ở khu vực Dobropilya đã hoàn toàn thay đổi. Quân đội Ukraine, với tổn thất 400 thương vong, đã đẩy lùi quân Nga 3,8 km. Tuy nhiên, ngôi làng Kucheriv Yar vẫn nằm trong tay quân Nga, và quyền kiểm soát con đường T-0515 vẫn không hề lay chuyển.
Trong khi đó, tại vùng ngoại ô phía bắc Konstantinivka, RFAF đã chớp thời cơ để tăng cường tấn công, bom lượn UMPK của Nga tạo ra những cột khói cuồn cuộn che khuất nửa bầu trời. Trong khi cuộc tấn công của Lữ đoàn Azov mặc dù mở ra một khoảng trống, nhưng cuộc khủng hoảng ở hai bên sườn phía đông và phía tây lại càng trở nên trầm trọng hơn.
Trong khi đó, tại vùng ngoại ô phía bắc Konstantinivka, RFAF đã chớp thời cơ để tăng cường tấn công, bom lượn UMPK của Nga tạo ra những cột khói cuồn cuộn che khuất nửa bầu trời. Trong khi cuộc tấn công của Lữ đoàn Azov mặc dù mở ra một khoảng trống, nhưng cuộc khủng hoảng ở hai bên sườn phía đông và phía tây lại càng trở nên trầm trọng hơn.
Khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa ở Shahove vẫn cháy âm ỉ. Rải rác trên mặt đất cháy xém là những chiếc băng tay màu xanh của các chiến sĩ Lữ đoàn 93, và những chiếc mũ sắt vứt lăn lóc khắp nơi. Lực lượng quân y Lữ đoàn Azov miệt mài tìm kiếm người sống sót trong bóng tối, trong khi tiếng súng bắn tỉa của quân Nga vang vọng khắp màn đêm tĩnh lặng. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sohu, Liveuamap, TASS).
Khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa ở Shahove vẫn cháy âm ỉ. Rải rác trên mặt đất cháy xém là những chiếc băng tay màu xanh của các chiến sĩ Lữ đoàn 93, và những chiếc mũ sắt vứt lăn lóc khắp nơi. Lực lượng quân y Lữ đoàn Azov miệt mài tìm kiếm người sống sót trong bóng tối, trong khi tiếng súng bắn tỉa của quân Nga vang vọng khắp màn đêm tĩnh lặng. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sohu, Liveuamap, TASS).
Tiến Minh
Sohu
Link bài gốc Copy link
https://www.sohu.com/a/929682198_121145532?scm=10008.1479_13-1479_13-68_68.0-0.0.0&spm=smpc.content-abroad.fd-d.6.17564595123979yxiXYw
#Lữ đoàn Azov #Nga bao vây Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #xung đột Ukraine #lực lượng Ukraine bị bao vây #Quân đội Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT