Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Louis Phạm gây chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm gây chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng

Dạo gần đây, cái tên Louis Phạm liên tục xuất hiện khi loạt hình ảnh mới của cô nàng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Thiên Anh
Không khó để nhận ra, nhan sắc của Louis Phạm đang ngày càng thăng hạng, mang đến một phong cách vừa quyến rũ vừa hiện đại, khiến dân tình không khỏi trầm trồ.
Không khó để nhận ra, nhan sắc của Louis Phạm đang ngày càng thăng hạng, mang đến một phong cách vừa quyến rũ vừa hiện đại, khiến dân tình không khỏi trầm trồ.
Trong loạt ảnh mới, Louis Phạm gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt biết cười và làn da căng mướt.
Trong loạt ảnh mới, Louis Phạm gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt biết cười và làn da căng mướt.
Layout makeup giúp tôn trọn những đường nét vốn đã rất hài hòa. Điểm cộng lớn chính là thần thái tự tin, cuốn hút, giúp Louis Phạm tỏa sáng.
Layout makeup giúp tôn trọn những đường nét vốn đã rất hài hòa. Điểm cộng lớn chính là thần thái tự tin, cuốn hút, giúp Louis Phạm tỏa sáng.
Không chỉ gương mặt, body chuẩn chỉnh cùng phong cách thời trang ngày càng táo bạo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch đã đưa Louis Phạm vào top những gương mặt khiến dân tình phải "đổ rạp".
Không chỉ gương mặt, body chuẩn chỉnh cùng phong cách thời trang ngày càng táo bạo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch đã đưa Louis Phạm vào top những gương mặt khiến dân tình phải "đổ rạp".
Các outfit cut-out hay váy xẻ sâu đều được hot girl TikTok xử lý cực khéo, vừa khoe khéo lợi thế hình thể vừa không hề phô phang.
Các outfit cut-out hay váy xẻ sâu đều được hot girl TikTok xử lý cực khéo, vừa khoe khéo lợi thế hình thể vừa không hề phô phang.
Có thể thấy, Louis Phạm đang bước vào giai đoạn "thăng hạng visual" rõ rệt. Nhan sắc ngày càng mặn mà, khí chất trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.
Có thể thấy, Louis Phạm đang bước vào giai đoạn "thăng hạng visual" rõ rệt. Nhan sắc ngày càng mặn mà, khí chất trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.
Louis Phạm ngày càng xinh đẹp
Louis Phạm ngày càng xinh đẹp
Vóc dáng cực nuột nà của cựu VĐV TDDC.
Vóc dáng cực nuột nà của cựu VĐV TDDC.
Louis Phạm phù hợp với phong cách quyến rũ đến tiểu thư
Louis Phạm phù hợp với phong cách quyến rũ đến tiểu thư
Netizen nhìn những bức ảnh của Louis Phạm mà chỉ biết thốt lên: "Đẹp kiểu gì mà vừa dễ thương vừa quyến rũ thế này, xin vía". Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Netizen nhìn những bức ảnh của Louis Phạm mà chỉ biết thốt lên: "Đẹp kiểu gì mà vừa dễ thương vừa quyến rũ thế này, xin vía". Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Louis Phạm #Phạm Như Phương #cựu VĐV TDDC #hot tiktoker #tiktoker #tiktok

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT