Lông vũ quý hiếm được trả giá kỷ lục, vượt xa cả vàng thật

Giải mã

Một chiếc lông vũ của loài chim Huia đã tuyệt chủng ở New Zealand gây xôn xao dư luận khi được bán với giá khủng, khoảng 726 triệu đồng.

Tâm Anh (theo Mastersexpo, NDTV)
Trong một buổi đấu giá tổ chức ở New Zealand vào năm 2024, một chiếc lông vũ của loài chim Huia đã tuyệt chủng từ đầu thế kỷ 20 được bán đấu giá với mức kỷ lục. Huia là loài chim đặc hữu của New Zealand. Ảnh: Webb's.
Chiếc lông vũ của loài chim Huia được đem bán đấu giá ở trong tình trạng bảo quản tốt. Ảnh: Webb's.
Bắt đầu, nhà đấu giá dự kiến sẽ bán được chiếc lông vũ trên với mức giá từ 2.000 - 3.000 USD. Kết thúc phiên đấu giá, chiếc lông vũ được bán với giá khủng là 46.521 đô la New Zealand (khoảng 726 triệu đồng). Ảnh: mastersexpo.com.
Theo nhà đấu giá Webb's, chiếc lông vũ này đã phá kỷ lục thế giới, trở thành chiếc lông vũ có giá đắt nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào năm 2010, một chiếc lông vũ của loài chim Huia được bán đấu giá với mức giá là 8.400 USD. Ảnh: John and Melody Anderson, Wayfarer International Ltd by John and Melody Anderson.
Chiếc lông vũ của chim Huia được bán với giá khoảng 726 triệu đồng có trọng lượng 9g. Điều này có nghĩa là giá của chiếc lông vũ thậm chí còn đắt gấp nhiều lần vàng. Ảnh: Paul Martinson by Paul Martinson.
Huia là loài chim mỏ quạ lớn nhất ở New Zealand, nổi tiếng với giọng hót hay. Chúng có bộ lông đen bóng và lông đuôi dài, có chóp trắng ở cuối đuôi. Ảnh: Purchased 2006. © Te Papa by Paul Martinson.
Lần cuối cùng loài chim Huia được nhìn thấy là vào năm 1907 mặc dù nhiều người tin rằng loài chim này còn tồn tại đến năm 1920 rồi mới hoàn toàn bị tuyệt chủng. Ảnh: Te Papa by George Edward Lodge.
Loài chim Huia được người Maori bản xứ ở New Zealand coi là loài vật thiêng liêng. Chúng thường xuyên xuất hiện trong những bài hát và các câu tục ngữ của người Maori. Ảnh: Te Papa.
Lông chim Huia không chỉ là vật trang trí mà còn là biểu tượng địa vị. Chỉ những tù trưởng và những người Maori có uy tín mới được phép đeo lông vũ của chim Huia trên đầu. Ảnh: Te Papa.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#lông vũ chim Huia #đấu giá lông vũ đắt nhất thế giới #lông vũ chim Huia New Zealand #kỷ lục giá lông vũ

