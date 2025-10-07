Lông vũ quý hiếm được trả giá kỷ lục, vượt xa cả vàng thật

Một chiếc lông vũ của loài chim Huia đã tuyệt chủng ở New Zealand gây xôn xao dư luận khi được bán với giá khủng, khoảng 726 triệu đồng.
Hyundai Motor Ấn Độ đã chính thức công bố ngày ra mắt Venue thế hệ tiếp theo là 4/11/2025 với những thay đổi toàn diện cả nội - ngoại thất.
Viên đá nhỏ khắc hình tàu Viking này có thể là bức tranh cổ nhất từng được tìm thấy ở Iceland, các chuyên gia khảo cổ nhận định.
Robot Charlotte của hai công ty Úc có thể in 3D một ngôi nhà chỉ trong một đêm và được kỳ vọng sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng trong tương lai gần.
Siversk được dự đoán là sẽ bị Nga tấn công từ năm 2022, nhưng vẫn bị đóng băng; nhưng sau nhiều lần bị trì hoãn, Nga bắt đầu tạo thế bao vây thành phố này.
5 mũi xác minh do 5 Phó giám đốc Công an Đồng Nai phụ trách với 15 tổ công tác gồm hơn 500 cán bộ, chiến sĩ điều tra truy bắt nghi phạm sát hại 3 người.
Một nhóm nhà nhân chủng học và nhà khoa học thực phẩm đã sử dụng công thức lên men hàng ngàn tuổi để làm "sữa chua kiến".
Mỗi mùa Trung thu, phố cổ Hội An lại rực rỡ trong muôn sắc đèn lồng, soi bóng xuống sông Hoài, mang đến cho du khách trải nghiệm lung linh, huyền ảo khó quên.
Diện chiếc váy màu hồng phấn dịu dàng, "hot girl Tây Bắc" ngọt ngào, duyên dáng giữa con phố rực rỡ sắc màu Trung thu.
"Nữ MC chân dài nhất Việt Nam" Thanh Thanh Huyền khiến netizen không khỏi xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh đón Trung thu tại phố người Hoa ở TP HCM.
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống thung lũng Tây Bắc, hòa cùng sương sớm, mang đến trải nghiệm bình minh trọn vẹn, thanh bình và rực rỡ.
Hà Tâm Như và Midori Monet có được tình bạn đẹp khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.
Mới đây, thương hiệu xe máy Royal Enfield đã chính thức trình làng mẫu môtô Classic 650 cổ điển tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan.
Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải lại một bức ảnh cũ được chụp từ 10 năm trước.
Elon Musk phát động chiến dịch “Cancel Netflix” sau khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là người chuyển giới gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Theo Travel Nation, khoảng 80% các loài động vật và thực vật ở Australia là loài đặc hữu.
Hình ảnh chiếc đèn Trung thu khổng lồ hình chú rồng đáng yêu ở Thái Nguyên được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội thu hút rất nhiều sự chú ý.
Flavia Lopez đến Peru, sở hữu nhan sắc quyến rũ. Giống Yến Nhi, cô cũng cũng ‘vạ miệng’ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
Mai Dora - nữ MC đình đám của làng game, một lần nữa khiến fan xuýt xoa khi tung ra loạt ảnh mới khoe trọn visual bùng nổ cùng sắc vóc "cực phẩm" khó rời mắt.
Hang đom đóm Waitomo ở New Zealand – kiệt tác thiên nhiên lung linh như bầu trời sao dưới lòng đất – là một trong những điểm đến kỳ ảo bậc nhất hành tinh.
Các thợ lặn trục vớt hơn 1.000 đồng xu vàng, bạc từ một vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển phía đông Florida. Đây là một phần của kho báu hơn 400 triệu USD.
KIA đã chính thức giới thiệu mẫu xe Carnival HEV Hybrid phiên bản nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu MPV cỡ lớn 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Malaysia.