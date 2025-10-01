Hà Nội

Loài chim ác quỷ sát hại người tàn nhẫn, dân châu Phi kinh hãi

Giải mã

Loài chim ác quỷ sát hại người tàn nhẫn, dân châu Phi kinh hãi

Kongamato là sinh vật huyền bí trong truyền thuyết châu Phi, thường được miêu tả như một loài chim khổng lồ mang hình dáng kỳ dị, gợi nhớ đến thằn lằn tiền sử.

T.B (tổng hợp)
Nguồn gốc từ vùng Zambia và Congo. Truyền thuyết về Kongamato bắt nguồn từ các bộ tộc sống gần sông Zambezi và lưu vực Congo. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình giống thằn lằn bay. Người dân mô tả Kongamato có sải cánh rộng, da trần không lông vũ, giống loài pterosaur đã tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang nghĩa đáng sợ. “Kongamato” trong ngôn ngữ bản địa có nghĩa là “kẻ lật thuyền”, liên quan đến việc nó tấn công người đi thuyền. Ảnh: Pinterest.
Những cuộc gặp gỡ bí ẩn. Một số thợ mỏ và nhà thám hiểm thế kỷ 20 từng báo cáo nhìn thấy sinh vật này bay qua các đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Khả năng tấn công con người. Truyền thuyết cho rằng Kongamato có thể trở nên hung dữ, dùng mỏ và vuốt tấn công những ai xâm phạm lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng trong văn hóa dân gian. Với nhiều cộng đồng châu Phi, Kongamato tượng trưng cho sự sợ hãi và quyền lực siêu nhiên của tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Sự hoài nghi của giới khoa học. Các nhà nghiên cứu cho rằng Kongamato có thể chỉ là sự nhầm lẫn với loài chim lớn hoặc dơi khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
