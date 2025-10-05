Hà Nội

Bí ẩn loài chim sẻ nhỏ bé sở hữu năng lực sinh tồn siêu phàm

Giải mã

Bí ẩn loài chim sẻ nhỏ bé sở hữu năng lực sinh tồn siêu phàm

Đừng để vẻ ngoài bình thường đánh lừa bạn - chim sẻ là “bậc thầy sinh tồn” với khả năng thích nghi, ghi nhớ và giao tiếp đáng kinh ngạc.

Chim sẻ, đặc biệt là chim sẻ nhà (Passer domesticus) chúng có thể bắt chước âm thanh của môi trường xung quanh, bao gồm cả âm thanh của con người. Loài chim sẻ nhà, có thể tạo ra các âm thanh giống tiếng kêu của con người, xe cộ, hay thậm chí là tiếng chuông điện thoại...
Các nghiên cứu cho thấy chim sẻ có khả năng nhận diện và phân biệt khuôn mặt của con người. Điều này có thể giúp chúng nhận ra những người đã từng cho chúng ăn hoặc những người đã gây nguy hiểm cho chúng.
Mỗi loài chim sẻ có một loạt các âm thanh đặc trưng mà chúng dùng để giao tiếp, cảnh báo mối nguy hiểm hoặc thu hút đối phương.
Mặc dù chim sẻ nhà chủ yếu sống gần con người, nhiều loài chim sẻ hoang dã di cư theo mùa. Trong khi chim sẻ châu Âu và chim sẻ Á Châu có xu hướng di cư, chim sẻ nhà có xu hướng định cư tại một khu vực cố định nếu có đủ thức ăn và chỗ ở.
Chim sẻ nhà có sự thích ứng kỳ lạ với môi trường đô thị. Chúng thích nghi nhanh chóng với sự phát triển của thành phố, xây tổ trong các khe hở của các tòa nhà cao tầng, gần các quán cà phê, nhà hàng, và thậm chí trong các cột điện...
Môi trường đô thị cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho chim sẻ, chủ yếu từ các mảnh vụn thức ăn của con người, một cách vô tình hoặc hữu ý. Cho chim sẻ ăn trong các công viên là thói quen của cư dân đô thị ở nhiều nơi trên thế giới.
Chim sẻ sẽ có màu sắc sặc sỡ hơn trong mùa sinh sản, với các màu sắc như đỏ, nâu và đen trên cơ thể, giúp chúng thu hút đối phương. Trong mùa đông, chúng có màu sắc mờ nhạt hơn để dễ dàng hòa mình vào môi trường xung quanh và tránh bị kẻ săn mồi phát hiện.
Chim sẻ ăn rất đa dạng và có thể tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác nhau, từ hạt, trái cây, đến các loại côn trùng... Chúng cũng rất giỏi trong việc tìm kiếm thức ăn từ con người, đặc biệt ở các khu vực đô thị.
Chim sẻ có thể bay với vận tốc 38km/h và tăng tốc lên 50km/h nếu cần thiết.
Trong nhiều nền văn hóa, chim sẻ được xem là biểu tượng của sự khiêm tốn, tự do và giản dị...
Chim sẻ nhà là loài chim có sự phân bố rộng rãi trên toàn cầu, từ các vùng ôn đới đến vùng nhiệt đới. Chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau, từ nông thôn đến thành thị... miễn là có thức ăn và nơi trú ẩn an toàn.
