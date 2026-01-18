Lợi ích của trà hoa hồng cho sức khỏe

Trà hoa hồng được làm từ những nụ của bông hoa hồng. Nó hoàn toàn tự nhiên, không chứa caffeine. Trà hoa hồng từ lâu đã trở thành thức uống được phái đẹp ưa chuộng vì những tác dụng tuyệt vời mà nó mang lại.

Chống viêm

Trong trà hoa hồng có chứa flavonoid, tannin, axit phenolic, carotenoid, đây những chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình chống oxy hóa, các chất này có tác dụng chống viêm, giảm đau nhức.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy trà hoa hồng cũng có thể giúp ngăn ngừa cơn đau do viêm sau chấn thương hoặc các tình trạng như viêm khớp.

Kháng khuẩn, kháng nấm

Trong cánh hoa hồng có chứa các flavonoid, tannin, axit phenolic và carotenoid. Đặc biệt, trong trà hoa hồng có rất giàu axit gallic có khả năng kháng nấm và kháng khuẩn. Bên cạnh đó, cánh hoa hồng còn có thể ức chế một số vi khuẩn và làm chậm quá trình phát triển của một số nấm men.

Tốt cho đường hô hấp

Hoa hồng chứa một lượng vitamin C có tác dụng hiệu quả trong việc chống oxy hóa. Việc uống trà hoa hồng vào buổi sáng cũng có thể giúp chúng ta nâng cao khả năng đề kháng, giúp phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, trà hoa hồng giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh, cúm, sổ mũi, có đờm hoặc một số bệnh khác liên quan đến vùng hầu họng.

Ngăn ngừa lão hóa

Hoa hồng chứa polyphenol, terpen, flavonoid và anthocyanin là những chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương tế bào, giảm stress oxy hóa. Nhờ vậy, trà hoa hồng có tác dụng ngăn ngừa lão hóa sớm, giúp phụ nữ giữ được lâu vẻ đẹp tươi trẻ. Trà hoa hồng cần được pha với nước nóng để chiết xuất hết tất cả có lợi để đảm bảo hiệu quả.

Trà hoa hồng giúp giảm stress. Ảnh minh họa/Internet

Hỗ trợ giảm cân

Trà hoa hồng có thể giúp giảm cân do hàm lượng calo thấp. Ngoài ra, trà hoa hồng còn có tác dụng tăng cường trao đổi chất giúp làm giảm lượng mỡ trong cơ thể và giảm tích tụ mỡ ở các cơ quan nội tạng. Sử dụng trà hoa hồng đồng nghĩa với việc bạn đang tiếp (bù) nước cho cơ thể. Đặc biệt, nếu uống trà hoa hồng trước mỗi bữa ăn sẽ tạo cảm giác no bụng và giảm lượng thức ăn trong bữa ăn.

Cải thiện giấc ngủ

Uống trà hoa hồng cải thiện được giấc ngủ là vì trà hoa hồng có thể điều chỉnh các hormone liên quan đến giấc ngủ như cortisol và melatonin. Ngoài ra, nhờ các đặc tính tự nhiên và mùi hương tự nhiên của hoa hồng có tác dụng làm an thần nhẹ và dịu tâm trí nên sản phẩm này đã trở thành một loại thức uống lý tưởng trước khi đi ngủ của mọi người. Có thể hiệu quả hơn nếu chúng ta ủ hoa hồng cùng hoa oải hương.

Trà hoa hồng giúp thanh nhiệt cơ thể. Ảnh minh họa/Internet

Giải độc cơ thể

Trong trà hoa hồng có chứa các thành phần hoạt tính giúp cải thiện chức năng gan và tăng cường lợi tiểu. Đặc biệt trà hoa hồng còn có thể làm giảm quá trình dự trữ nước, từ đó làm tăng quá trình thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Cải thiện các bệnh đường tiết niệu

Khi uống trà hoa hồng thường xuyên sẽ giảm nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiết niệu vì nó có khả năng tăng cường quá trình loại bỏ các chất thải độc hại khỏi thận và bàng quang. Uống trà hoa hồng cũng có thể giúp lợi tiểu và giảm nguy cơ sỏi thận.

Giảm chứng đau bụng kinh

Uống trà hoa hồng có thể giúp chị em giảm cảm giác đau bụng kinh trong kỳ đèn đỏ bởi trà có tính ôn, có công dụng hoạt huyết, điều hòa phủ tạng, hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ quá trình trao đổi chất và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Trà hoa hồng giúp điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt khi uống trước khi có kinh nguyệt, bạn sẽ giảm được sự khó chịu kinh nguyệt và cải thiện sự rối loạn nội tiết. Trà hoa hồng cũng có thể giúp giảm căng tức ngực trước khi chu kỳ kinh nguyệt.

Hỗ trợ điều trị các bệnh đường tiêu hoá

Tác dụng của trà hoa hồng có thể kích thích túi mật hoạt động hiệu quả hơn từ đó giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Trà hoa hồng cũng có tác dụng như một loại thuốc giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón. Ngoài ra còn rất nhiều bài thuốc từ trà hoa hồng hỗ trợ điều trị các bệnh như đau dạ dày, nôn ra máu, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy,…