Lọc máu liên tục cứu cụ ông 95 tuổi nguy kịch vì nhiều bệnh

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, sau 15 ngày hồi sức tích cực, trung tâm đã cứu sống thành công cụ ông 95 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch và nhiều bệnh nền.

Theo đó, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận cấp cứu cụ ông N.V.X, 95 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch, mệt lả, khó thở, tím môi và đầu các chi, huyết áp tụt chỉ còn 80/50 mmHg, kèm theo đau bụng âm ỉ, rối loạn hô hấp.

Các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, cụ bị sốc nhiễm khuẩn, thiếu máu rất nặng, viêm túi mật và viêm phổi hai bên - một bệnh cảnh nguy hiểm, đặc biệt ở bệnh nhân tuổi cao.

Ngay sau khi giải thích với gia đình, ê-kíp bác sĩ đã triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức tích cực: lọc máu liên tục, thở oxy dòng cao (HFNC), truyền máu, sử dụng thuốc theo phác đồ...

Thăm khám cho cụ ông 95 tuổi sau 15 ngày hồi sức tích cực - Ảnh BVCC



Trong đó, lọc máu liên tục đóng vai trò quyết định trong điều trị tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhờ khả năng loại bỏ độc tố và các chất trung gian gây viêm ra khỏi cơ thể, giúp ổn định huyết động, cân bằng nước – điện giải và toan kiềm. Từ đó tạo điều kiện để các cơ quan quan trọng như tim, phổi, thận phục hồi dần chức năng.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, sự theo dõi sát sao của đội ngũ y, bác sĩ và tinh thần kiên cường của cụ ông, sau 15 ngày điều trị, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.