Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lọc máu liên tục cứu cụ ông 95 tuổi nguy kịch vì nhiều bệnh

Việc khám sức khỏe định kỳ và điều trị sớm các bệnh lý mạn tính, nhiễm trùng ở người cao tuổi là vô cùng quan trọng để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.

Thúy Nga

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, sau 15 ngày hồi sức tích cực, trung tâm đã cứu sống thành công cụ ông 95 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch và nhiều bệnh nền.

Theo đó, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận cấp cứu cụ ông N.V.X, 95 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch, mệt lả, khó thở, tím môi và đầu các chi, huyết áp tụt chỉ còn 80/50 mmHg, kèm theo đau bụng âm ỉ, rối loạn hô hấp.

Các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, cụ bị sốc nhiễm khuẩn, thiếu máu rất nặng, viêm túi mật và viêm phổi hai bên - một bệnh cảnh nguy hiểm, đặc biệt ở bệnh nhân tuổi cao.

Ngay sau khi giải thích với gia đình, ê-kíp bác sĩ đã triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức tích cực: lọc máu liên tục, thở oxy dòng cao (HFNC), truyền máu, sử dụng thuốc theo phác đồ...

soc-nhiem-khuan1-6530.jpg
Thăm khám cho cụ ông 95 tuổi sau 15 ngày hồi sức tích cực - Ảnh BVCC


Trong đó, lọc máu liên tục đóng vai trò quyết định trong điều trị tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhờ khả năng loại bỏ độc tố và các chất trung gian gây viêm ra khỏi cơ thể, giúp ổn định huyết động, cân bằng nước – điện giải và toan kiềm. Từ đó tạo điều kiện để các cơ quan quan trọng như tim, phổi, thận phục hồi dần chức năng.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, sự theo dõi sát sao của đội ngũ y, bác sĩ và tinh thần kiên cường của cụ ông, sau 15 ngày điều trị, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Bác sĩ CKI Hà Huy Mến, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo chia sẻ: “Khi tuổi cao, cơ thể lão hóa, khả năng chống lại nhiễm trùng suy giảm, nên những bệnh lý tưởng chừng đơn giản lại có thể trở nên rất nặng nề.

Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ và điều trị sớm các bệnh lý mạn tính, nhiễm trùng ở người cao tuổi là vô cùng quan trọng để tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng”.

#hồi sức tích cực #cứu sống cụ ông 95 tuổi #sốc nhiễm khuẩn #viêm phổi người già #lọc máu liên tục #điều trị nhiễm trùng cao tuổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé 5 tháng tuổi nhiễm khuẩn huyết nguy kịch vì bệnh đường tiêu hóa

Trẻ tiêu chảy không tự ý điều trị tại nhà, bởi tình trạng bệnh có thể tiến triển nhanh chóng đến mức độ nặng, thậm chí nguy kịch.

Tự điều trị, con nguy kịch

Ngày 05/9/2025, Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận một bệnh nhi 5 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch. Trước đó 3 ngày trẻ biểu hiện sốt cao liên tục 39-40 độ, kèm theo nôn khoảng 5-6 lần/ngày, đi ngoài phân lỏng nước 7-8 lần/ngày.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 46 tuổi ở Gia Lai viêm tụy cấp nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh nhân N.N.T. (46 tuổi, trú tại xã Hòa Hội, Gia Lai) nhập viện trong tình trạng viêm tụy cấp diễn tiến nặng, nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Các bác sĩ nhận định tiên lượng tử vong trên 90%.

Dù được hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và không thể phẫu thuật. Trước tình thế nguy kịch, ê-kíp Khoa Gây mê hồi sức quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngừng tim, nhiễm khuẩn huyết sau ăn lòng lợn, tiết canh

Liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, khởi phát đột ngột, tiến triển rất nhanh, có thể tử vong trong 24 giờ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam N.N.T. (63 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, cơ thể xuất hiện nhiều ban tím ở đầu, mặt, tai và tứ chi.

Theo người nhà, ba ngày trước đó, ông T. có ăn tiết canh, lòng lợn và uống rượu tại một quán quen gần nhà. Chiều hôm sau, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới