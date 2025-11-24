Lọc máu cứu bệnh nhân lupus nguy kịch do suy thận cấp, tràn dịch màng tim

“Bác ơi… em biết bệnh em nặng lắm rồi. Nhưng sống được ngày nào… em sẽ cố ngày đó”.

Đó là lời tâm sự nghẹn ngào của chị P.X.H. (41 tuổi) mắc Lupus ban đỏ hệ thống (SLE), vừa trải qua 25 ngày điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Câu nói ấy khiến cả các bác sĩ điều trị lặng người – bởi phía sau dáng vẻ mệt mỏi ấy là một ý chí sống mãnh liệt đến xúc động.

Căn bệnh âm thầm nhưng nguy hiểm

Lupus là bệnh tự miễn mạn tính, xảy ra khi hệ miễn dịch… quay lại tấn công chính cơ thể, gây tổn thương nhiều cơ quan cùng lúc: thận, tim, phổi, máu, da, thần kinh.

Điều đáng sợ nhất là bệnh diễn biến âm thầm, dễ bùng phát đột ngột thành đợt cấp nguy hiểm, đặc biệt khi người bệnh tự ý ngưng thuốc, điều trị không đều, bỏ tái khám, gặp stress hoặc nhiễm trùng.

Các đợt cấp lupus có thể gây suy thận cấp, tràn dịch màng tim – màng phổi, rối loạn đông máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Thăm khám cho bệnh sau cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

Khi đợt cấp ập đến

Chị H. được chẩn đoán lupus từ năm 2022. Dù đã thăm khám và điều trị ở nhiều nơi, bệnh vẫn không kiểm soát được khiến chị dần nản lòng và việc điều trị trở nên gián đoạn.

Ngày 25/10 vừa qua, chị vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng phù toàn thân, mặt sưng, khó thở, tiểu rất ít, sốt, đau khớp, thiếu máu nặng,… Từ các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định đây là một ca bệnh cực kỳ nặng, phức tạp, cần xử trí ngay lập tức.

BS Nguyễn Thị Mỹ Linh (Khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng) cho biết: “Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị. Đồng thời, hội chẩn liên chuyên khoa hỗ trợ theo từng giai đoạn.

Mỗi ngày, mỗi giờ đều là áp lực, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc lập tức thay huyết tương để giảm tình trạng bùng phát miễn dịch; Khoa Nội thận - Lọc máu thực hiện lọc máu khẩn cấp, giảm phù phổi giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy cấp, Khoa Dược hội chẩn kháng sinh bảo vệ người bệnh trước nguy cơ nhiễm trùng”.

Khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng đảm nhận vai trò theo dõi xuyên suốt toàn bộ quá trình điều trị. Các bác sĩ và điều dưỡng túc trực 24/24, ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất để điều chỉnh điều trị kịp thời.

Đó là một hành trình đầy nỗ lực, kiên trì và căng thẳng. Mỗi ngày trôi qua, cả ê-kíp đều chờ đợi những tín hiệu dù nhỏ nhất cho thấy bệnh nhân đang đáp lại điều trị.

Bệnh nhân đã bình phục trở lại - Ảnh BVCC

Hy vọng dần trở lại

Sau những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ bác sĩ, tín hiệu hồi phục đầu tiên cũng xuất hiện. Chị bắt đầu thở nhẹ hơn, rồi có thể tự ngồi dậy và ăn được vài muỗng cháo. Phù nề giảm dần, chức năng thận cải thiện, các chỉ số viêm cũng từ từ đi xuống.

Những bước tiến ấy nhỏ bé nhưng đối với đội ngũ điều trị, đó là những chiến thắng thực sự. Ngày xuất viện, chị nắm chặt tay bác sĩ và nói: “Cảm ơn bệnh viện… cảm ơn vì không buông em. Nhờ mọi người mà em còn được trở về với con”.

Lupus không phải là bản án tử nhưng đây là căn bệnh không cho phép bất kỳ ai được chủ quan. Bởi chỉ một lần bỏ thuốc, một lần quên tái khám hay một đợt nhiễm trùng nhẹ cũng có thể trở thành “mồi lửa” khiến bệnh bùng phát nghiêm trọng.