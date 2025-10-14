Nhận biết sớm lupus ban đỏ tránh biến chứng nguy hiểm

Càng điều trị ban đỏ càng lan rộng, sốt cao kéo dài

Bệnh lupus ban đỏ hệ thống có các biểu hiện đa dạng, dễ gây nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác. Điều này được thể hiện rõ qua ca bệnh của nữ bệnh nhi N.Đ.Q.L, sinh sống tại phường Hiệp Bình, TP HCM.

Khởi đầu vào ngày 5/9, bệnh nhân xuất hiện các nốt ban đỏ trên da và có 1-2 nốt tím ở đầu ngón chân. Khi đó, bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán là viêm da, điều trị với thuốc bôi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện, các ban đỏ trên da tiếp tục tăng dần và lan trên mặt, tay chân kèm ấm người không rõ nhiệt độ.

Biểu hiện trên da của bệnh lupus ban đỏ ở trẻ - Ảnh BVCC

Đến ngày 14/09, bệnh nhi sốt cao hơn. Tại một phòng khám tư, bé được xét nghiệm máu. Công thức máu có bạch cầu và tiểu cầu giảm nhẹ, kèm test Dengue IgM dương tính, crp không tăng. Bé được chẩn đoán ban đầu là sốt xuất huyết, hẹn tái khám mỗi ngày.

Tuy nhiên sau đó, tình trạng sốt vẫn kéo dài bất thường. Sau hơn hai tuần, đến ngày 29/09, trẻ vẫn còn sốt, phụ huynh đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với mong muốn xét nghiệm tổng quát để tìm nguyên nhân.

Tại thời điểm khám, trẻ trong tình trạng mệt mỏi, sốt 38°C, ban đỏ lan rộng toàn thân và vùng mặt, loét miệng và vẫn còn các nốt tím ở đầu ngón chân. Tại đây, các bác sĩ đã nghĩ đến nhiều chẩn đoán có thể như nhiễm trùng huyết, bệnh Kawasaki, và các bệnh tự miễn bao gồm lupus.

Nốt ban đỏ trên chân - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thu Ngân – Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Qua theo dõi diễn tiến lâm sàng, các bác sĩ đã kịp thời nhận định các dấu hiệu nghi ngờ và chỉ định thêm các xét nghiệm miễn dịch chuyên sâu.

Kết quả cho thấy các chỉ số bổ thể và kháng thể bất thường: C3, C4 giảm, các kháng thể ANA, anti-dsDNA và anti-Sm đều dương tính; Đồng thời xét nghiệm nước tiểu bất thường và công thức máu cho thấy giảm cả 3 dòng tế bào máu.

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng kết hợp với kết quả xét nghiệm, chúng tôi đã chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống với tổn thương huyết học và tổn thương thận. Bé đã được chuyển đến chuyên khoa phù hợp để tiếp tục điều trị”.

Chưa có thuốc đặc trị cần phát hiện sớm

Trường hợp này là một minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của việc theo dõi sát diễn tiến bệnh và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu khi các triệu chứng không đáp ứng với điều trị thông thường.

lupus ban đỏ biểu hiện ở tay - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thu Ngân, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh: Mặc dù lupus là bệnh mạn tính chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Chính vì vậy, khi có các dấu hiệu bất thường như nổi ban đỏ da kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, đau khớp, loét miệng tái đi tái lại, người dân cần đưa con em đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.