Kho tri thức

Loài thú khổng lồ mang tên 'cỗ xe tăng sống' trên thảo nguyên châu Phi

Giữa thảo nguyên châu Phi mênh mông, tê giác trắng hiện lên như một “cỗ xe tăng sống” hiền lành nhưng đầy uy lực.

T.B (tổng hợp)

Tê giác trắng (Ceratotherium simum) là loài tê giác lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất, phân bố chủ yếu tại các quốc gia miền Nam châu Phi như Nam Phi, Namibia và Zimbabwe. Dù mang tên “trắng”, thực tế loài này không hề có màu trắng mà thường có màu xám nhạt. Tên gọi này được cho là bắt nguồn từ sự hiểu nhầm ngôn ngữ: từ “wijd” trong tiếng Hà Lan (nghĩa là “rộng”, ám chỉ cái miệng rộng) bị người Anh đọc chệch thành “white”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của tê giác trắng là chiếc miệng rộng, phẳng – một công cụ hoàn hảo để gặm cỏ. Khác với tê giác đen có môi nhọn để hái lá, Ceratotherium simum là loài ăn cỏ điển hình, dành phần lớn thời gian trong ngày để chậm rãi gặm những thảm cỏ thấp. Cơ thể đồ sộ của chúng có thể nặng tới hơn 2 tấn, với lớp da dày như áo giáp và hai chiếc sừng đặc trưng trên mũi, trong đó sừng trước dài và nổi bật hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ, tê giác trắng lại có tính cách tương đối hiền lành và ít hung hãn hơn so với họ hàng của mình. Chúng thường sống thành nhóm nhỏ, đặc biệt là con cái và con non, trong khi con đực trưởng thành có xu hướng sống đơn độc và bảo vệ lãnh thổ. Thị lực của tê giác khá kém, nhưng bù lại, chúng có khứu giác và thính giác rất nhạy, giúp phát hiện nguy hiểm từ xa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuy nhiên, số phận của loài vật khổng lồ này lại vô cùng mong manh. Trong nhiều thập kỷ, tê giác trắng bị săn trộm dữ dội vì chiếc sừng – vốn bị hiểu lầm là có giá trị y học trong một số nền văn hóa. Điều này đã đẩy quần thể của chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Nhờ các nỗ lực bảo tồn nghiêm ngặt, số lượng tê giác trắng đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn an toàn trước nguy cơ săn trộm và mất môi trường sống.

Ngày nay, hình ảnh tê giác trắng không chỉ là biểu tượng của sự hùng vĩ hoang dã mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Mỗi cá thể còn tồn tại đều là kết quả của những nỗ lực bảo tồn bền bỉ, và tương lai của chúng phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và hành động của chúng ta.

Kinh hoàng sinh vật dài 7 mét sống trong cơ thể nhiều người

Ẩn mình trong những chu trình sống phức tạp giữa người và vật nuôi, sán dây lợn là sinh vật nhỏ bé nhưng gây hậu quả đáng sợ với sức khỏe.

Sán dây lợn, có tên khoa học là Taenia solium, một loài ký sinh trùng thuộc nhóm giun dẹp, sống chủ yếu trong ruột non của con người. Với chiều dài có thể lên tới 7 mét, cơ thể của nó gồm hàng trăm đến hàng nghìn đốt nhỏ nối tiếp nhau như một dải ruy băng sống. Phần đầu (scolex) có các móc và giác hút, giúp nó bám chặt vào thành ruột vật chủ – một thiết kế tiến hóa hoàn hảo cho cuộc sống ký sinh lâu dài.

Bí ẩn thủy quái khổng lồ mới lộ diện ở Cuba

Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy xương của thủy quái kỷ Jura trên trần hang động đá vôi ở phía Tây Cuba. Nó là thành viên của "gia tộc" ngư long thời tiền sử.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology, các nhà cổ sinh vật học thông báo đã tìm thấy bộ xương hóa thạch của một thủy quái bên trong hang động đá vôi Cueva del Ictiosaurio ở khu vực El Cuajaní thuộc Công viên địa chất và quốc gia Viñales của Cuba.

hoa-thach-1.jpg
Một phần bộ xương hóa thạch của thủy quái tìm thấy ở khu vực El Cuajaní. Ảnh: Iturralde-Vinent et al., doi: 10.1080/02724634.2025.2609717.
Loài ếch mõm dài hiếm gặp trong rừng rậm Đông Nam Á

Ẩn mình giữa những tán lá ẩm ướt vùng nhiệt đới, ếch cây mõm dài xuất hiện như một sinh vật lạ lẫm đến từ thế giới khác.

Ếch cây mõm dài (Polypedates longinasus) là một loài ếch cây thuộc họ Rhacophoridae, nổi bật với chiếc mõm kéo dài bất thường – đặc điểm hiếm gặp trong thế giới lưỡng cư. Loài này được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á, nơi những cánh rừng ẩm nhiệt đới tạo điều kiện lý tưởng cho các loài ếch cây sinh sống và phát triển.

8 cách nói 'không' của người EQ cao

