Loài thú khổng lồ mang tên 'cỗ xe tăng sống' trên thảo nguyên châu Phi

Tê giác trắng (Ceratotherium simum) là loài tê giác lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất, phân bố chủ yếu tại các quốc gia miền Nam châu Phi như Nam Phi, Namibia và Zimbabwe. Dù mang tên “trắng”, thực tế loài này không hề có màu trắng mà thường có màu xám nhạt. Tên gọi này được cho là bắt nguồn từ sự hiểu nhầm ngôn ngữ: từ “wijd” trong tiếng Hà Lan (nghĩa là “rộng”, ám chỉ cái miệng rộng) bị người Anh đọc chệch thành “white”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật nhất của tê giác trắng là chiếc miệng rộng, phẳng – một công cụ hoàn hảo để gặm cỏ. Khác với tê giác đen có môi nhọn để hái lá, Ceratotherium simum là loài ăn cỏ điển hình, dành phần lớn thời gian trong ngày để chậm rãi gặm những thảm cỏ thấp. Cơ thể đồ sộ của chúng có thể nặng tới hơn 2 tấn, với lớp da dày như áo giáp và hai chiếc sừng đặc trưng trên mũi, trong đó sừng trước dài và nổi bật hơn.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ, tê giác trắng lại có tính cách tương đối hiền lành và ít hung hãn hơn so với họ hàng của mình. Chúng thường sống thành nhóm nhỏ, đặc biệt là con cái và con non, trong khi con đực trưởng thành có xu hướng sống đơn độc và bảo vệ lãnh thổ. Thị lực của tê giác khá kém, nhưng bù lại, chúng có khứu giác và thính giác rất nhạy, giúp phát hiện nguy hiểm từ xa.

Tuy nhiên, số phận của loài vật khổng lồ này lại vô cùng mong manh. Trong nhiều thập kỷ, tê giác trắng bị săn trộm dữ dội vì chiếc sừng – vốn bị hiểu lầm là có giá trị y học trong một số nền văn hóa. Điều này đã đẩy quần thể của chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Nhờ các nỗ lực bảo tồn nghiêm ngặt, số lượng tê giác trắng đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn an toàn trước nguy cơ săn trộm và mất môi trường sống.

Ngày nay, hình ảnh tê giác trắng không chỉ là biểu tượng của sự hùng vĩ hoang dã mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Mỗi cá thể còn tồn tại đều là kết quả của những nỗ lực bảo tồn bền bỉ, và tương lai của chúng phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và hành động của chúng ta.