Loài thằn lằn y hệt cá heo, đẻ con dưới nước, bộ não cực phát triển

Giải mã

Loài thằn lằn y hệt cá heo, đẻ con dưới nước, bộ não cực phát triển

Stenopterygius - tên gọi nghĩa là “thằn lằn cá cánh hẹp” - là loài bò sát biển có hình dáng giống cá heo và được biết đến rõ nhất trong hóa thạch biển cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Stenopterygius sống cách đây khoảng 180 triệu năm. Chúng sinh tồn trong các đại dương nông của kỷ Jura sớm, kỷ nguyên các loài khủng long đã thống trị đất liền. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng cơ thể giống cá heo hiện đại. Thân thuôn dài, mõm nhọn và đuôi chẻ giúp chúng bơi cực nhanh. Ảnh: Pinterest.
Là động vật sinh con, không đẻ trứng. Một số hóa thạch cho thấy đã có các cá thể Stenopterygius cái đã chết khi đang sinh con dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Có tới hơn 200 răng nhỏ. Răng nhọn và dày giúp Stenopterygius bắt cá và mực – con mồi chính của chúng. Ảnh: Pinterest.
Mắt rất to, thích nghi với ánh sáng yếu. Điều này giúp Stenopterygius săn mồi ở vùng biển sâu hoặc trong điều kiện mờ. Ảnh: nixillustration.com.
Não phát triển khá cao. Cấu trúc hộp sọ cho thấy chúng có khả năng xử lý cảm giác và di chuyển tinh vi. Ảnh: sciencephoto.com.
Hóa thạch được tìm thấy chủ yếu ở Đức. Khu vực Holzmaden của Đức nổi tiếng với nhiều mẫu vật Stenopterygius hoàn chỉnh nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng của tiến hóa sinh vật biển. Stenopterygius này thể hiện sự chuyển đổi từ động vật trên cạn sang động vật hoàn toàn thích nghi dưới nước. Ảnh: bigcommerce.com.
#Hóa thạch biển cổ đại #Loài bò sát biển hình cá heo #Tiến hóa sinh vật biển #Đặc điểm sinh học của Stenopterygius #Sinh thái kỷ Jura #Chuyển đổi từ động vật cạn sang biển

