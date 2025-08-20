Hà Nội

Loại quả như “ngón tay quỷ" hơn nửa triệu/kg đặc biệt cỡ nào?

Kinh doanh

Loại quả như “ngón tay quỷ" hơn nửa triệu/kg đặc biệt cỡ nào?

Bên ngoài có hình như "ngón tay quỷ" nhưng quả haskap vị ngọt như mật ong và giàu dinh dưỡng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Quả haskap (tên khoa học: Lonicera caerulea) là một loại quả mọng ăn được thuộc chi kim ngân. Quả có màu xanh đậm tương tự như quả việt quất, nhưng có hình bầu dục đặc biệt. Ảnh: Wiki
Loại quả này có hình dạng méo mó, hơi thuôn dài, màu sắc thâm tím, nhìn từ xa giống như những “ngón tay quỷ” mọc trên cây. Ảnh: Wikipedia
Trái ngược với ngoại hình kém bắt mắt, quả haskap rất giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Seed Fella
Quả haskap có thể được tìm thấy ở Nhật Bản, Triều Tiên. Thậm chí, người Triều Tiên còn xuất khẩu haskap sang Trung Quốc. Ảnh: Getty
Giá bán quả haskap trên thị trường xứ Trung lên đến 100 - 160 NDT (357.000 - 570.000 đồng)/kg. Ảnh: Botanical Archive
Một số vùng lạnh như Nga cũng là nơi sinh trưởng của haskap. Loài thực vật này có khả năng chịu lạnh đáng kinh ngạc, khoảng -48°C. Ảnh: iStock
Trong thời kỳ ra hoa, ngay cả khi nhiệt độ xuống -8°C, cây vẫn có thể nở hoa. Ảnh: Palma Verde Exoten
Dù có vẻ ngoài xấu xí nhưng quả haskap có hương vị thơm ngon, chua ngọt đan xen và mọng nước. Ảnh: Quinta dos Ouriques
Thời điểm quả haskap chín là từ tháng 8 đến tháng 9. Quả dần chuyển từ màu xanh sang màu xanh tím. Ảnh: iStock
Quả haskap có thể chế biến thành mứt, đồ uống và rượu trái cây. Ảnh: iStock
