Loài nhái ngược đời phá vỡ quy luật tự nhiên, càng lớn càng teo nhỏ

Trong thế giới lưỡng cư vô cùng phong phú, có một loài nhái kỳ lạ mà nòng nọc lớn hơn nhiều so với cơ thể trưởng thành.

T.B (tổng hợp)

Loài nhái ngược đời, tên khoa học Pseudis paradoxa, là một trong những sinh vật gây kinh ngạc nhất trong thế giới lưỡng cư. Chúng sinh sống chủ yếu tại các vùng đầm lầy, ao hồ và khu vực ngập nước ở Nam Mỹ, đặc biệt tại các quốc gia như Brazil và Argentina. Ngay từ cái tên “paradoxa”, loài này đã gợi lên một nghịch lý - và đúng như vậy, vòng đời của chúng đi ngược lại những gì ta thường thấy ở các loài ếch nhái.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm đặc biệt nhất của Pseudis paradoxa nằm ở giai đoạn nòng nọc. Khi còn là ấu trùng, chúng có thể đạt chiều dài lên tới 20-25 cm, trông như những “quái vật tí hon” trong làn nước đục. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cơ thể của chúng lại thu nhỏ đáng kể, chỉ còn khoảng 6-7 cm. Hiện tượng “lớn rồi nhỏ lại” này khiến các nhà tự nhiên học thời xưa vô cùng bối rối, thậm chí từng có giả thuyết cho rằng chúng là hai loài khác nhau. Chính sự đảo ngược kích thước này đã mang lại cho loài nhái này cái tên “ngược đời”.

Ảnh: livescience.

Về hình thái, con trưởng thành có thân hình thon, da trơn và màu sắc thường là xanh ô liu hoặc nâu nhạt, giúp chúng ngụy trang tốt trong môi trường nước. Chúng có đôi chân sau dài, thích hợp cho việc bơi lội hơn là nhảy xa như nhiều loài ếch khác. Thức ăn của chúng chủ yếu là côn trùng nhỏ, ấu trùng và các sinh vật thủy sinh.

Ảnh: iNaturalist.

Một điểm thú vị khác là nòng nọc của Pseudis paradoxa có khả năng thích nghi với môi trường nước thay đổi theo mùa. Khi điều kiện môi trường không thuận lợi, quá trình biến thái có thể diễn ra nhanh hơn, khiến kích thước nòng nọc nhỏ lại trước khi trở thành con trưởng thành. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh phát triển rất linh hoạt - một lợi thế sinh tồn quan trọng trong các hệ sinh thái biến động.

Dù không phải là loài phổ biến trong đời sống thường nhật, nhái ngược đời lại có giá trị khoa học đáng kể, đặc biệt trong nghiên cứu về phát triển và tiến hóa. Câu chuyện của nó nhắc nhở rằng tự nhiên không luôn tuân theo những quy luật quen thuộc mà con người thường nghĩ - đôi khi, chính những ngoại lệ lại mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới sống.

