Loài khỉ môi cam độc nhất thế giới lần đầu được phát hiện

Các nhà khoa học vừa xác định được một loài khỉ mới có môi màu cam sinh sống tại một khu vực hẻo lánh ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho loài khỉ mới phát hiện là Colobus congoensis, theo tên vùng đất, và trong tiếng Kilanga địa phương, loài này được gọi là "lik weli".

Loài khỉ môi cam độc nhất thế giới lần đầu phát hiện trong rừng mưa Congo

Năm 2008, các nhà bảo tồn trong khu rừng rậm rạp của Vườn quốc gia Lomami, thuộc lưu vực sông Congo ở CHDC Congo, đã chụp được hình một con khỉ chưa xác định, nhưng hình ảnh bị che khuất một phần.

Đến năm 2018, một cá thể có ngoại hình tương tự lại xuất hiện trên camera, khiến đồng tác giả Junior Amboko, nhà nghiên cứu tại Vườn quốc gia Lomami và nhà nhân chủng học Đại học Florida Atlantic, quyết tâm tìm hiểu về loài khỉ bí ẩn này.

Để kiểm tra thông tin đã có, Amboko và các đồng nghiệp đã cho người dân ở 52 ngôi làng quanh vườn quốc gia xem những bức ảnh này.

Các nhà nghiên cứu làm việc tại Vườn quốc gia Lomami, thuộc lưu vực sông Congo ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Những thợ săn thuộc dân tộc Balanga gọi loài khỉ này là "likweli", dù ý nghĩa của cái tên này vẫn chưa rõ. Một số cộng đồng địa phương Mituku gọi loài này là "kasaba nkoni", theo Amboko, nghĩa là "kẻ lắc cành", ám chỉ cách khỉ colobus nhảy từ cành này sang cành khác.

Trong quá trình khảo sát từ năm 2018 đến 2022, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 114 lần phát hiện loài này trên phạm vi ước tính khoảng 1.700 km2, nằm biệt lập tự nhiên giữa hai con sông Lomami và Lualaba. Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 15/7 trên tạp chí PLOSOne.

Những con khỉ này thường sống thành nhóm từ 1 đến 20 cá thể, chủ yếu có bộ lông đen bóng, nhưng nổi bật với mảng màu cam quanh miệng và mũi. Vùng da xám trần trên gò má khiến chúng trông như đang đeo mặt nạ. Chúng cũng có một mảng lông trắng quanh hậu môn.

Phân tích DNA xác nhận C. congoensis là một loài chưa từng được biết đến trước đây.

Những con khỉ này nặng khoảng 7 kg, cũng phát ra những tiếng gầm trầm, lớn, xen kẽ với các âm khịt mũi đặc trưng.

Bằng cách lấy mẫu và giải trình tự DNA từ các cá thể bị thợ săn giết để buôn bán thịt rừng bất hợp pháp, rồi so sánh với dữ liệu di truyền, hộp sọ, răng và da của các loài colobus khác trong các bộ sưu tập bảo tàng, nhóm nghiên cứu xác nhận C. congoensis là một loài hoàn toàn mới.

Các nhà nghiên cứu cho rằng loài mới này đã tách biệt cách đây tới 5,78 triệu năm.

(Ảnh: Daniel Rosengren, Hội Động vật học Frankfurt)

Loài khỉ này sống cùng khu rừng với khỉ colobus Angola (Colobus angolensis), nhưng họ hàng gần nhất của chúng lại là khỉ colobus đen (Colobus satanas), sống cách đó khoảng 1.200 km về phía tây, tại Cameroon, Gabon và đảo Bioko.

Các nhà khoa học ước tính, những loài họ hàng gần này đã tách biệt nhau từ 5,78 triệu đến 3,44 triệu năm trước, đây là khoảng cách tiến hóa lâu nhất từng biết trong chi Colobus. Phát hiện này đang làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về tiến hóa của khỉ châu Phi.

Với phạm vi phân bố nhỏ, số lần phát hiện hiếm hoi và môi trường sống ngày càng bị thu hẹp, các nhà nghiên cứu khuyến nghị C.congoensis nên được xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.